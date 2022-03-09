Разведка батальона "Восток" из-под Мариуполя: "Нацистов надо просто бить, и они отступают"

Наш корреспондент передает из под Мариуполя Фото: Дмитрий СТЕШИН

Только что с передка вернулись разведчики, мои соседи по располаге.

Потери в батальоне минимальны, для городских боев. Привезли одного не сильно контуженного парня, который шатаясь и теряя сознание, докладывал командиру: «Утес» в порядке! «Утес»* в порядке!». А командир бил его по щекам, чтобы парень не потерял сознание и приговаривал «Да хрен с ним, с «Утесом»!

Разведчики разделись, умылись, отогрелись, навалились на мешок с печеньем и с набитыми ртами начали рассказывать:

- Зацепились за окраину города, где девятиэтажки и чуть прошли дальше. В подвалах местные сидят, живые. Ополченцы злые, все навоевавшиеся, как цепляются за НИХ стрелковкой, они не выдерживают и отходят. Нас «Градами» накрыло, я думал по нам, по нашей группе, а это они отход свой прикрывали. В общем их надо просто е…шить и они отступают. Пуганые уже. Вчера весь день такое светопреставление было – «Сушки» работают, батареи долбят без остановки.

- На что они надеются?

- А хрен знает. То есть, кольцо вокруг города не фига пока не замкнуто. Есть новости какие?

- Днем сообщили, что наши колонны прошли через Мангуш под Мариуполем.

- Прошли не замкнули.

- Как дальше будут развиваться события в Мариуполе?

- Город, застройка, стрелковый бой – будет тяжелее, технику уже нельзя так активно применять. Оборона у них неоднородна – где-то наши уперлись, а мы вот – продавили. Так что, она посыпется, их единый план обороны города развалится. Все зависит от нас.

А наши, судя по всему, закусились с Мариуполем. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сегодня заметил удивленно, мол, никогда не видел такой концентрации стволов разных калибров в одном месте.

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