Неузнаваемый сын Наташи Королевой вызвал оторопь

Наташа Королева с сыном. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сына Наташи Королевой и стриптизера Тарзана делает первые шаги в шоу-бизнесе. Архип Глушко пытается строить карьеру певца, правда, пока не очень удачно. Куда лучше молодому человеку удается шокировать публику.

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, похоже, превзошел своих звездных родителей в плане эпатажа. Некоторое время назад 20-летний Архип Глушко начал покорять большую сцену вместе с мамой в проекте "Две звезды. Отцы и дети". Путь к славе, как известно труден и тернист.

Глушко-младший берет народ другим. На днях он предстал перед народом в совершенно неожиданном образе. Архип при помощи фильтров "приклеил" себе черную бороду, усы и густые брови. На снимке наследник Королевой и Тарзана сидит в автомобиле, одетый в футболку.

Архип при помощи фильтров "приклеил" себе черную бороду, усы и густые брови Фото: СОЦСЕТИ

Оторопевшие поклонники не сразу узнали чернобородом мачо субтильного юношу. А, приглядевшись, ахнули. А также гадают - неужели парень вместе с родителями спешно улетел в Майами, где живет его бабушка Людмила Порывай. Ведь Архип снялся на фоне зеленых растений. Как известно, в Калифорнии большую часть времени довольно тепло.

Многие переживают за невесту Глушко-младшего. Похоже, она осталась в Москве. Но стриптизерша Мелисса Волынкина скучать в одиночестве вовсе не намерена. Чаровница заявила, что ищет компанию, чтобы пойти повеселиться.

Напомним, Архип и Мелисса больше года живут вместе. Сначала молодые обитали на чердаке загородного особняка звездных родителей Глушко. Однако недавно стало известно, что влюбленные выпорхнули из гнезда. По слухам, Наташе не удалось наладить отношения с невесткой. В итоге наследник артистки последовал за изгнанной пассией. Теперь Мелисса и Архип живут в столичной квартире.