Последние новости о ситуации вокруг Украины на 10 марта 2022 года: на Зеленского покушались, украинских военных берут в кольцо, военные самолеты Киев не получит

Бойцы российских подразделений несут ответственность за жизнь и здоровье мирных жителей Украины, находящихся на освобожденных от нациков территориях Фото: Александр КОЦ

Киев готовил «грязную бомбу» давно?

Глава украинского «Энергоатома» Петр Котин признал, что на Украине до 2012 года находился высокообогащенный уран. А это означает, что материал для тех, кто хотел бы создать «грязную бомбу», на территории республики был. В чьи руки он попал — вопрос...

Украина стонет от мародеров

Зеленский подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за госизмену и мародерство. Он ужесточает наказание «за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей». Но кто будет наказывать тех, кому вы сами раздали оружие?

Зеленский непробиваем

Офис президента Украины насчитал с десяток попыток устранить президента незалежной. Это если верить подсчетам его советника Михаила Подоляка. Иные источники полагают, что попыток было не более трех. Откуда такие выводы? Их сделали на основе того, что в офис то и дело идут сообщения о пытающихся проникнуть в правительственный квартал Киева диверсионно-разведывательных группах. Надежность источников зашкаливает.

Немцы самолеты не поставят

В Берлине заявили о том, что согласований поставок военных самолетов Украине с правительством ФРГ никто не проводил. И вообще, Германия не комментирует действия союзников и партнеров. Реагируя на слухи о самолетах из немецких закромов для Киева представитель Берлина предложил обратиться с вопросами в Пентагон. А как дышал, как дышал…

Россия примет тысячу сирот

В Россию из Донбасса приехали 1090 детей-сирот. В нашей стране готовы принять их в семьи. Это заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее данным, есть реестр тех, кто собрал все необходимые документы, но есть бюрократические проволочки. Проволочки, по словам президента, устранят.

Публикуем карту спецоперации России на Украине на вечер 9 марта 2022 года Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Англичанка гадит

Из Англии отправится на Украину новая партия противотанковых ракетных комплексов NLAW. Это гордо признал глава британского военного ведомства Бен Уоллес. Поначалу Лондон отправила Киеву пару тысяч таких ПТРК. А также стрелковое вооружение и боеприпасы. Потом поставки наращивали. «Мы начнем и отправку противотанковых комплексов Javelin», — сообщил министр. Фантомные боли имперского сознания.

А что думают в Египте?

Российский президент пообщался с главою Египта. По просьбе Абдельфаттаха Сиси Владимир Путин разъяснил цели российской военной спецоперации по защите Донбасса. Рассказал египетскому коллеге о проводимой Россией работе на переговорах с украинской делегацией. Президент Египта поблагодарил российскую сторону за усилия по эвакуации египетских граждан из зоны конфликта.

Шольц звонит снова

Путин поговорил с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры двух стран обсудили и развитие ситуации вокруг спецоперации по защите Донбасса, и варианты политико-дипломатических усилий. Особое внимание уделили гуманитарным аспектам. Глава России информировал о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из районов боестолкновений. Рассказал и о попытках боевиков блокировать выезд людей.

Украинцев лечат

«Бойцы российских подразделений несут ответственность за жизнь и здоровье мирных жителей Украины, находящихся на освобожденных от нациков территориях. Люди находятся в полной безопасности, обеспечиваются питанием, медпомощью. Регулярно военные медики осматривают их, проверяют общее состояние каждого человека, поставляют необходимые лекарственные препараты», — подписал Рамзан Кадыров видеозапись о помощи укаринцам, размещенную в его телеграм-канале.

Помощь не придет

Киев больше не пытается деблокировать свои подразделения на юго-востоке. Он бросил на произвол судьбы окруженные Народной милицией ДНР части ВСУ. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Донбасские подразделения уничтожили штабы, которые координировали деятельность блокированных частей. Они и готовы были бы сложить оружие, но нацбаты за их спинами продолжают выполняют функции заградотрядов.