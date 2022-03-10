Немецкие врачи: русских не будем лечить даже за деньги!

Украинский флаг над зданием театра в Мюнхене Фото: REUTERS

Оголтелая русофобия европейцев и американцев подчас переходит все границы, напоминая истерию. Одним из наиболее ярких проявлений, связанных с ненавистью к гражданам России, стал скандал с частной мюнхенской больницей «Iatros Klinik».

Как пишет портал «RTL News», лечебное учреждение опубликовало у себя на сайте заявление, в котором сообщило: «Решительно осуждаем вторжение российской армии на Украину с помощью белорусского правительства. Россия угрожает нашей свободе и демократии. Поэтому впредь и до особого распоряжения граждане России и Белоруссии лечиться у нас не будут».

Видимо, в госпитале решили «хайпануть» на борьбе со «злыми русскими» и показать всем, что они на стороне «добра». Однако вместо одобрительных комментариев на больницу посыпался вал критики от самих же немцев, обвиняющих врачей в нарушении норм медицинской этики и морали. Поняв, что совершили глупость, в «Iatros Klinik» удалили исходное заявление и разместили на сайте уже другой текст:

«Реакция на наше письмо сильно подействовала на нас и заставила задуматься. Мы стремились показать симпатию украинскому народу и, также как и другие компании, разорвали деловые связи с Россией и продемонстрировали нашу поддержку. На тот момент наши действия не были продуманы до конца.

Наше письмо подверглось справедливой критике со стороны многих людей. Мы полностью принимаем эту критику. Мы далеки от дискриминации или исключения пациентов из-за их происхождения. Приносим свои извинения за такое впечатление. В знак солидарности мы пожертвовали 10 тысяч евро организации «Врачи без границ» для поддержки их работы в Украине».

Правда остался не до конца понятным один момент: отменила ли клиника свое решение отказывать в помощи гражданам России и Белоруссии? Кстати, примечательно, что сайт клиники доступен на трех языках и один из них .... русский! Правда, на русской версии сайта нет никакого упоминания о "санкциях" против граждан нашей страны или Белоруссии...