«Просьба не звонить»: Покинувший Россию Виторган сделал заявление из Латвии

Эммануил Виторган. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эммануил Виторган в самом начале российской спецоперации на Украине покинул Россию вместе с женой Ириной Млодик и дочками Кларой и Этель. Звездное семейство уехало в Юрмалу, где у 82-летнего Эммануила Гедеоновича есть недвижимость. Некоторое время Виторган не появлялся в соцсетях, так что подписчики потеряли его. Но 9 марта актер вышел на связь в Инстаграме и пригласил всех в «Виторган-клуб» на юбилейный вечер своего коллеги - актера Аристарха Ливанова. Мероприятие состоится 18 марта. При этом Виторган пообещал, что будет лично присутствовать на торжестве.

- Юбилей веду вместе с моей супругой Ириной! Юбиляра поздравят друзья, коллеги, любимые всеми актеры театра и кино, артисты эстрады! Просьба писать, не звонить, - сообщил Виторган.

Ранее артист рассказал, что поскольку полеты в Россию отменили, он с семьей не может покинуть Латвию. На рейс, который должен был состояться 7 марта, звездное семейство не попало. Виторган с супругой каждый год 8 марта приезжал в Санкт-Петербург на Национальную премию "Фигаро" имени Андрея Миронова. Но в этот раз , впервые за 11 лет, пропустил это событие.

- Дорогие, так случилось, что в этот раз мы не смогли попасть к вам из Юрмалы, как обещали, по известным причинам… Полет отменили, - пояснил актер организаторам. - Сами очень огорчены! Но сердцем мы с вами!

Вместе с женой Ириной Млодик и дочками Кларой и Этель актер уехал в Юрмалу. Фото: EAST NEWS

Видимо, теперь Эммануил Гедеонович все-таки нашел способ вернуться домой к юбилею друга.

В Юрмале актер владеет прелестным двухэтажным особняком. Здание признано архитектурным памятником, и его запрещено перестраивать. Несмотря на это, третья жена актера Ирина Млодик смогла уютно обустроить старый дом. Вокруг него разбит красивый сад, на лужайке есть бассейн. Правда, сами хозяева настаивают, что он совсем крошечный и скорее напоминает маленький пруд. Супруги признаются, что жить в старинном аутентичном доме – одно удовольствие. К ним часто приезжают погостить родственники.

У Виторганов не раз гостила их бывшая невестка Ксения Собчак, когда приезжала в Латвию вместе с сыном Платоном. Сейчас Ксения тоже отдыхает за границей. Несколько дней назад журналистка объявила, что отправляется в отпуск. Сообщалось, что телеведущая вместе с пятилетним сыном Платоном улетела в Стамбул бизнес-джетом, за который она заплатила 5 миллионов рублей. Позже очевидцы сфотографировали Собчак в израильском аэропорту Бен-Гурион - Ксения прилетела в Тель-Авив.