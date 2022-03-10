«Будем переезжать»: Муж Ксении Собчак ответил на слухи об эмиграции

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Инстаграм.

Несколько дней назад Ксения Собчак уехала из России: телеведущая покинула страну вместе с сыном Платоном. И хотя журналистка уверяла, что ее отъезд никак не связан с началом спецоперации России на Украине – просто так совпало, многим ее спешный вылет за пределы Родины показался подозрительным. Тем более что, по некоторым данным, за перелет бизнес-джетом до Стамбула Собчак заплатила немаленькую сумму - пять миллионов рублей. Позже очевидцы сфотографировали Собчак с сыном в израильском аэропорту Бен-Гурион - Ксения прилетела в Тель-Авив.

По слухам, муж телеведущей Константин Богомолов вылетел из Москвы в Израиль вслед за ней. Однако в Инстаграме режиссер поспешил развеять эти домыслы. Богомолов опубликовал на своей странице видеоролик, в котором сообщил, что он находится в Москве и готовится к спектаклю. Константин снял видео на сцене театра, стоя рядом со своим коллегой - актером Игорем Миркурбановым.

- На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить… - говорит в ролике Богомолов, - Мы играем «Бесов» сегодня. И ваш покорный судья тоже играет сегодня. Это Дворец на Яузе.

Константин снял видео на сцене театра, стоя рядом с актером Игорем Миркурбановым. Фото: кадр видео.

Худрук Театра на Малой Бронной пояснил, что объявленный спектакль станет одним из последних, сыгранных труппой на сцене Дворца на Яузе. Ремонт в историческом здании на Малой Бронной улице практически завершен, и скоро артисты вернутся в родные стены.

- С этой площадкой практически прощаемся, так как почти готова историческая сцена, все там завершается. Скоро будем переезжать, - объявил Константин Богомолов.

Под постом не преминула отметиться супруга режиссера, похвалившая своего избранника за искрометный юмор.

- Обожаю, – написала Ксения Собчак. – Бред, конечно, комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело.

Ремонт в здании на Малой Бронной, в стенах которого театр располагается с 1962 года, начался в январе 2020 года. Тогда же труппа театра переехала в театрально-концертный зал «Дворец на Яузе» и начала показывать спектакли на его сцене.