«Не будем страдать ожирением»: Сделавшая липосакцию Семенович порадовалась уходу Макдональдса из России

Анна Семенович. Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Семенович в Инстаграме прокомментировала новости о приостановке работы в России западных компаний, и в частности – сети быстрого питания Макдональдс. Певица призвала поклонников не поддаваться панике и поддержать отечественных производителей. По ее мнению, благодаря уходу западных брендов российское производство только выиграет.

- В нашей стране очень хорошо налажено производство продуктов, и их более чем достаточно, не надо скупать в ажиотаже все подряд. У нас прекрасная молочная продукция, крупы, куры, яйца, есть рыба и фрукты. Все будет отлично! – убеждена певица.

Артистка напомнила, что в России много вкусных и здоровых продуктов, которые легко составят альтернативу западным брендам. Семенович считает, что от закрытия ресторанов фаст-фуда россияне только выиграют.

- Нет «Кока-Колы»? Переживем, у нас есть вкусные «Байкал», «Тархун», «Буратино». А то, что мы и наши дети перестанем есть из «Макдоналдс», так будем здоровее, стройнее и не будем страдать ожирением! Будем развивать свой малый и большой бизнес, мы сильные, мы со всем справимся, - отметила Семенович.

Певица рассказала, что она давно носит одежду и обувь российских дизайнеров. Кроме того, она купила для своей квартиры отечественную мебель.

- Наши делают крутую продукцию во многих отраслях! Будем развивать свой малый и большой бизнес. Не тратьте свою энергию на панику! – посоветовала звезда.

Благодаря уходу западных брендов отечественное производство только выиграет, уверена Семенович. Фото: Инстаграм.

Анну можно смело назвать экспертом в области здорового питания. Певица давно борется с лишними килограммами. Семенович перепробовала множество диет, она ест только здоровые и низкокалорийные продукты, однако вес не уходит. Поэтому недавно Анна решилась на липосакцию. Певица удалила лишний жир из рук, а также в зоне подбородка и шеи. Теперь артистка поставила себе цель похудеть на 7 килограммов. Добиться этого, по ее словам, она собирается спортом и умеренностью в еде.

В 2017 году Семенович призналась, что страдает от гигантомастии — это врожденная склонность к формированию гипертрофированно большой груди. Пышный бюст артистки, ставший ее визитной карточкой, доставляет ей немало мучений. Певица жалуется на боли в спине и носит специальные бюстгальтеры, распределяющие нагрузку. Несколько лет назад ей пришлось перенести операцию по уменьшению молочных желез.