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В мире10 марта 2022 5:10

Зеленскому не дают выступить в израильском парламенте

В Кнессете заявили, что предоставить время для выступления президенту Украины никак не получится
Юрий МАЙБОРОДА
Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: REUTERS

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук обратился к спикеру израильского парламента (Кнессета) Мики Леви с просьбой предоставить возможность Владимиру Зеленскому выступить на пленарном заседании по видеосвязи. И получил отказ.

Израильтяне пояснили, что созывать специальное заседание ради выступления Зеленского не будут, а сама просьба несколько запоздала, поступив в последний день зимней сессии.

Чтобы подсластить пилюлю, Зеленскому предложили пообщаться с депутатами помощью конференц-связи по Zoom вне заседания, пояснив, что формально подобная видеовстреча будет отличаться лишь отсутствием публичности.

В Министерстве иностранных дел Израиля прокомментировали просьбу украинского лидера и заявили, что не видят препятствий ни для выступления Зеленского на заседании, ни для его закрытого общения с депутатами парламента.

В то же время израильские СМИ сообщают, что украинская сторона была разочарована ответом спикера Кнессета. На данный момент неизвестно, будет ли Зеленский проводить закрытую встречу с депутатами парламента Израиля.

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