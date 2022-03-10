Италия, Латвия и Чехия не в состоянии отказаться от российского газа

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Антироссийские санкции, введенные США и ЕС, в первую очередь, сильно повлияли на рост цен на газ, которые достигли невиданных высот.

В Европе Чехия, Латвия, Италия и ФРГ являются лидерами по потреблению российского газа. И их никак не устраивает рост цен на голубое топливо.

- Рост цен на газ - это мина замедленного действия на пути к восстановлению экономики после пандемии COVID-19, - считает премьер-министр Италии Марио Драги. - Счета за электроэнергию для компаний увеличились в целом на 42%. За год цена на электроснабжение подскочила на 70%, а на газ — более чем на 140%.

Рост цен на энергоносители поставил в сложное положение многие итальянские компании. Дело дошло до того, что некоторые из них приостановили свою деятельность, сократили количество рабочих часов, дабы сэкономить.

Чехия и Латвия зависят от российских поставок газа на все 100%. Там полным ходом банкротятся и мелкие фирмы, и крупные концерны. Прага надеется на поддержку Евросоюза для осуществления коллективных закупок, как это было в случае с вакцинами против COVID-19. Но пока никакого прогресса в этом направлении нет.