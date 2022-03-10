Президент Турции назвал «охотой на ведьм» преследование русских

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал категорическое неприятие любых действий, напоминающих «охоту на ведьм» в отношении русских, а также искусства, культуры и науки.

По мнению политика, случаи, когда русскоязычных людей во всем мире начинают притеснять из-за нынешних событий на Украине, отдают фашизмом.

– Мы не оставим Украину в беде, но мы не допустим и охоты на ведьм - когда преследуют русский народ, русскую литературу, русскую культуру, студентов, артистов, – заявил Эрдоган, выступая перед своими сторонниками по Партии справедливости и развития.

В качестве примера президент Турции привел расторжение контракта с главным дирижером Мюнхенского филармонического оркестра Валерием Гергиевым, которого уволили 1 марта за отказ высказаться в поддержку украинских неонацистов.

Кроме того Эрдоган напомнил, что в Турции находится едва ли не больше беженцев, чем в любой другой стране мира – порядка 4 миллионов человек, большинство из которых вынужденно приехали в страну из раздираемой войной Сирии.

По словам политика, Турция не навешивает ярлыков на людей, спасающихся от боевых действий, в зависимости от их языка, цвета кожи или вероисповедания.