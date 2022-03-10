Трамп решил напугать своих избирателей Третьей мировой войной

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с очередным заявлением о некомпетентности своего преемника и главного оппонента, нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. По мнению политика, именно бездарное управление Байдена ставит мир на грань ядерной катастрофы.

– Шанс начала Третьей мировой войны существует — и это потому, что нашу страну больше не уважают, – убежден Трамп.

Или, по крайней мере, пытается убедить в этом американцев, заранее формируя общественное мнение к следующим, хотя еще и далеким выборам 2024 года.

Ранее Трамп возложил ответственность на Байдена за события, происходящие на данный момент на Украине. По словам бывшего главы Белого дома, власти США должны были не дать развернуться существующему сценарию.

С другой стороны, к высказываниям Трампа уже давно привыкли как его сторонники, так и его противники – чего стоило одно лишь недавнее предложение экс-президента нанести китайские опознавательные знаки на американские самолеты и отправить их «бомбить русских». Таким образом он предлагал стравить Китай и Россию, а Штатам остаться в роли наблюдателя. То, что именно это, пожалуй, самый быстрый шаг к Третьей мировой войне – Трампу в голову не пришло.