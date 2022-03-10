Такер Карлсон вновь озадачил американцев своими прогнозами будущего России и Америки

Американский телеведущий Такер Карлсон. Фото: Zuma/TACC

Телепрограмма Tucker Carlson Tonight, выходящая в эфире телеканала Fow News, согласно всем методикам подсчета, является самой популярной в Америке. Ее также смотрят и в других странах мира.

Ее ведущий Такер Карлсон – один из самых авторитетных американских экспертов. Он поднимает в своих программах самые разные темы и является одним из немногих в Америке журналистов, который пытается честно и прямо говорить о России. За что и подвергается критике.

На этой неделе Карлсон снова решил поговорить о России, точнее, о долгосрочных последствиях самого настоящего конфликта, в очередной раз развязанного с ней официальным Вашингтоном.

В отличие от большинства американских политиков, Карлсон не видит в этом ничего хорошего для самих Штатов. Он уверен, что политика Байдена уже привела к тому, что «Россия и КНР создали антиамериканский блок».

Падения курса российского рубля Карлсона беспокоит более чем. Он находит в этом одни только минусы: «Такая политика заставила Россию, Китай, Индию, Турцию и другие страны еще быстрее предпринимать усилия по отказу от американского доллара». Спецоперация на Украине может закончиться уже завтра, а с последствиями утраты статуса американского доллара в мире нам придется жить и завтра, и еще много дней потом».

Досталось от Карлсона и крупным корпорациям, решившим уйти из России или приостановить там свою деятельность: «Кучка прогрессивных корпораций пытается разнести целую страну, не разбираясь – кто прав, а кто виноват. Ведь это же Россия, кому какое дело до нее… Но ведь может и так случиться: те же самые приемы в один прекрасный день они используют против вас».

Из-за того, что Карлсон позволяет себе положительно отзываться о России, его называют предателем родины. В ответ на такие обвинения он отвечает: «У нас может быть любое мнение, и это не измена». Он признает, что «навешивание ярлыков в США стало инструментом социального контроля, и Белый дом решил, что его главная задача – определять и указывать всем без исключения – кого необходимо ненавидеть».