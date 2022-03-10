Американский стратег проговорился о планах США на Украину еще в 2015 году: «Пусть воюют друг с другом, но только не с нами»

Джордж Фридман: "Для США вопрос стоит таким образом, что если Россия продолжит цепляться за Украину, то мы должны остановить Россию". Фото: Shutterstock

Иногда не надо ничего комментировать - отчаянная откровенность выступающего делает все сама. В Римской империи патриции не стеснялись рабов даже когда занимались любовью. Вот таким рабом, из-за ничтожества которого перед ним даже прикидываться радетелем свободы и демократии не надо, чувствуешь себя, когда слушаешь, что говорит воинствующий представитель новой - Американской - империи Джордж Фридман. Создатель и руководитель одного из самых известных и авторитетных центров стратегического планирования США Stratfor (роль которого столь велика, что порой его называют «частным ЦРУ»). Вот выдержки из его выступления на Чикагском совете по глобальным вопросам, прозвучавшем уже в далеком 2015-м. Тем, у кого до сих пор есть сомнения относительно того, зачем США понадобилась Украина, читать обязательно.

«Если вы являетесь украинцем, то вы будете искать единственного, кто вам может помочь. Это - США. На прошлой неделе (напомним, сказано в 2015 году - Е.У.) Украину посетил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес. Там он объявил о том, что вскоре на Украину официально прибудут военные советники США. Он награждал украинцев военными медалями США, что вообще-то запрещает армейский регламент - награждать медалями иностранцев. Но он сделал это, потому что хотел показать, что украинская армия это его армия.

США сейчас поставляют оружие, артиллерию и другие вооружения прибалтийским странам, Румынии, Польше и Болгарии. А вчера в США объявили о намерении поставлять вооружение на Украину. И хотя это потом было опровергнуто, оружие будет поставляться. И во всех этих действиях США действует в обход НАТО, потому что решения НАТО могут приниматься только единогласно всеми членами.

Суть происходящего заключается в том, что США строят санитарный кордон вокруг России, и Россия знает об этом. Россия думает, что США собираются расчленить Российскую Федерацию. Я думаю, мы не хотим убить русских, а только слегка поранить и причинить ущерб. В любом случае мы вернулись к старой игре.

Главные внешнеполитические интересы США на протяжении всего прошлого столетия, во время Первой, Второй и «холодной» мировых войн концентрировались на отношениях России и Германии. Потому что объединившись, они являются единственной силой, представляющей для США жизненно важную угрозу. И наша главная задача была в том, чтобы не допустить между ними союза.

Соединенные Штаты контролируют все океаны планеты, никто никогда не делал этого раньше. Как следствие этого мы можем осуществлять вторжения везде на планете, но никто не может напасть на нас. Это хороший расклад. Осуществление контроля над океанами и в космосе является основой нашей власти. Лучший способ разгромить вражеский флот - не дать врагу его построить.

Я бы рекомендовал применить ту политику, которую применил Рональд Рейган в Иране и Ираке. Рейган поддерживал обе воюющие стороны, так что они воевали друг с другом, но не против нас. Это было цинично, это было аморально, но это работало.

И в этом вся суть: США не в состоянии оккупировать всю Евразию. В тот момент, когда ботинок нашего солдата вступает на землю Евразии, мы автоматически уступаем по численности войск. (…) Мы не в состоянии повсюду ввести наши войска. Но зато мы в состоянии поддерживать враждующие между собой стороны, чтобы они концентрировались на себе, а не против нас, мы можем поддерживать их политически, финансово, оказывать военную помощь и посылать им наших советников.

Британцы в свое время тоже не оккупировали Индию, они просто взяли под контроль отдельные индийские государства и натравливали их друг на друга. Британцы еще разместили своих офицеров в индийской армии. Таким образом, империи, которые пытаются управлять территориями напрямую военной силой, распадаются, как было в случае с нацистской империей, к примеру.

Вопрос, который сейчас стоит на повестке для русских в том, что либо Украина станет буферной зоной между Россией и Западом и как минимум будет нейтральной страной, или же Запад продвинется на Украине так далеко, что НАТО будет отделять от Сталинграда всего сто километров, от Москвы - пятьсот. Для России статус Украины представляет жизненно важную угрозу. И русские не могут просто так оставить этот вопрос и уйти. Для США вопрос стоит таким образом, что если Россия продолжит цепляться за Украину, то мы должны остановить Россию. По этой причине США начали предпринимать действия, о которых недавно сказал генерал Ходжес, а именно, США посылают войска быстрого реагирования в Румынию, Болгарию, Польшу и Прибалтику. Этими действиями США готовят «интермариум» - «междуморье», территории между Балтийским и Черным морями. Концепцию «междуморья» придумал еще Пилсудский. Эта концепция для США предпочтительней.

Для Соединенных Штатов первоочередная цель - не допустить, чтобы немецкий капитал и немецкие технологии соединились с российскими природными ресурсами и рабочей силой в непобедимую комбинацию, которую США пытаются не допустить вот уже целое столетие. И как же это можно достичь, чтобы русско-немецкая комбинация не состоялась сегодня? У США есть на этот случай козырь в руках, которым они разобьют такую комбинацию: это линия между Прибалтикой и Черным морем».

Руководитель центра стратегического планирования США Stratfor Джордж Фридман. Фото: YouTube

КСТАТИ

«Откровения от Фридмана» о России звучали и до 2015 года. Вот что он писал о нас в своей книге «Следующие десять лет», в которой давал советы американским президентам, как перекраивать мир под свою империю, изданной в 2011-м:

«В тот самый момент, когда США надо было сосредоточить силы на окраинах России и «запечатать» ее в системе сдерживания, силы США оказались занятыми в других местах (Афганистан и Ирак - Е.У.), а союзы США в Европе слишком слабы, чтобы иметь значение. В наступающем десятилетии американскому президенту необходимо перейти к новой, более последовательной стратегии, чтобы избежать подобных оплошностей и не упускать возможностей.»

Но почему в 90-х, когда была такая возможность, США не вогнали, по выражению автора, «кол в сердце своего старого противника»? И сепаратистов они поддерживали, и экономическое давление оказывали, признает он. Полное разрушение России, отмечает Фридман, было тогда вполне возможно, стоило только позволить бывшим младшим партнерам по СССР «растащить то, что осталось от России, и создать новый баланс сил в Евразии». Но тогда американцы посчитали, что игра не стоит свеч, потому что были убеждены: «Россия на протяжении жизни многих поколений не восстанет из хаоса».

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