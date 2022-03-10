Фельдшер заслонила собой раненого солдата от обстрела украинскими националистами

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Минобороны России публикует наградные листы на участников специальной операции по денацификации Украины. Они полны примеров отваги и героизма, которые проявляют не только мужчины. После рассказов о ратных подвигах танкистов, летчиков, десантников, морпехов, спецназовцев сегодня мы узнаем об отваге на поле боя фельдшера хирургического отделения прапорщика Екатерины Ивановой. Неонацисты не только не давали ей оказывать помощь раненым, но и напали на санитарный автомобиль с ранеными. Но ей удалось их спасти.

За умелые решения и отвагу на поле боя все герои этого материала будут представлены к боевым наградам. В Минобороны России обещали регулярно доводить информацию о подвигах и героизме наших воинов.

ЗАСЛОНИЛА ОТ ВЗРЫВА РАНЕНОГО

Фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова

Фото: Министерство обороны РФ

"С первого дня проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова самоотверженно оказывала помощь раненым бойцам и командирам. В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими националистами Екатерина, не жалея себя, выносила раненых с поля боя. Собрав группу раненых, Екатерина Иванова приступила к их эвакуации в госпиталь. По дороге санитарный автомобиль подвергся минометному обстрелу со стороны неонацистов. Один из вражеских снарядов взорвался рядом с автомобилем.

Иванова, не щадя своей жизни, проявив смелость и отвагу, накрыла собой тяжело раненого военнослужащего, который не смог самостоятельно укрыться от огня противника.

Благодаря самоотверженному поступку Екатерины Ивановой жизнь раненого военнослужащего была спасена. Сама Екатерина получила осколочное ранение. Санитарный автомобиль своевременно добрался до госпиталя, где всем раненым, была оказана помощь".

ЗАМАНИЛИ ПРОТИВНИКА В "МЕШОК"

Старший лейтенант Алексей Акимов и его заместитель лейтенант Игорь Корнеев

"Позиции подразделения мотострелков под руководством старшего лейтенанта Алексея Акимова и его заместителя лейтенанта Игоря Корнеева подверглись массированной атаке со стороны украинских националистов. Противник под огневым прикрытием на протяжении суток пытался прорвать оборонительный рубеж. Бой велся в условиях массированного применения врагом средств радиоэлектронного подавления линий связи. Понимая, что противник многократно превосходит числом, а также, находясь в условиях угрозы срыва управления подразделением, командиры приняли решение на отвод войск к району сосредоточения основных сил бригады, заманивая противника в "мешок". В ходе отхода подразделение Алексея Акимова неоднократно подвергалось нападению групп националистов, но все они были успешно отбиты. Заманив врага в "мешок", мотострелки окружили неонацистов и перешли в контрнаступление.

Благодаря грамотным действиям старшего лейтенанта Алексея Акимова и лейтенанта Игоря Корнеева было уничтожено около 50 националистов, 3 единицы военной техники противника. При этом само подразделение Алексея Акимова потерь не понесло".

ВЗЯЛИ В ПЛЕН 12 НЕОНАЦИСТОВ

Капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким

Фото: Министерство обороны РФ

"Колонна батальонной тактической группы танкового полка, двигаясь в заданный район, подверглись массированному огневому удару со стороны украинских националистов.

Российские офицеры капитан Дмитрий Почесный и старший лейтенант Станислав Ким быстро сориентировались в обстановке и умело организовали отражение нападения противника, а в последующем перешли в контрнаступление на подразделения националистов.

В результате грамотных и решительных действий Дмитрия Почесного и Сергея Кима был нанесен значительный ущерб живой силе противника, а также уничтожены 4 боевые машины пехоты неонацистов. После окончания боя, понимая бесполезность сопротивления, 12 украинских неонацистов сдались в плен, которые в ходе допроса сообщили важные сведения о готовящихся провокациях. Самоотверженные действия российских офицеров позволили продолжить продвижение войск и выйти в назначенный район в установленное время".

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу.

- Они устраняют реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки, - заявил генерал-майор.

Среди участников специальной военной операции есть потери: 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1597 человек получили ранения. Их семьям погибших оказывается вся возможная помощь.

Военнослужащих срочной службы, которые находились в тыловых подразделениях частей, которые участвуют в операции заменили на контрактников. Ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют.