Переговоры Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, глав МИД России и Украины, 10 марта 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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В четверг, 10 марта 2022, состоятся переговоры министров иностранных дел России и Украины, Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на Дипломатическом форуме в Анталье. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, в минувший понедельник, 7 марта, глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара инициирует встречу министров иностранных дел России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталье.

Позже МИД России и Украины подтвердили контакт Лаврова и Кулебы в Анталье в четверг, 10 марта. Как писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в Незалежной введут режим прекращения огня после переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее состоялся третий раунд переговоров России и Украины, который прошел на территории Белоруссии. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что данная встреча не оправдала ожиданий.

ТРАНСЛЯЦИЯ

12:02 Песков: Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждают главы МИД.

11:39 Лавров по итогам переговоров с Кулебой даст пресс-конференцию, сообщает корреспондент ТАСС.

11:22 Началась встреча Лавров, Кулеба, Чавошуглу - Захарова.

10:44 Встреча по Украине в Анталье может продлиться 90 минут, после будут организованы две отдельные пресс-конференции глав МИД РФ и Украины.

10:42 Кулеба обозначил вопросы для обсуждения с Лавровым: прекращение огня, улучшение гуманитарной ситуации в городах, вывод российских войск.

10:32 Кулеба и Чавушоглу обсудили меры по прекращению конфликта на Украине, сообщает МИД Украины.

10:15 После встречи глав МИД России, Украины и Турции ожидается пресс-конференция Лаврова.

10:13 Лавров и Кулеба встретятся около 10.45 мск. Чавушоглу встретит их для протокольной съемки . Это станет первой встречей глав МИД России и Украины с начала российской военной операции. Ожидается, что сама встреча может начаться в 11.00.

10:07 Сергей Лавров уже прибыл в Турцию. Пока у него в Анталье началась встреча с главой МИД принимающей страны. Формат переговоров - «без галстуков».