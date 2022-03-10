Передвижные хлебозаводы российской армии кормят и военных, и мирных жителей

Развернутые передвижные механизированные хлебозаводы (ПМХ) способны выпекать до 6 тонн в сутки. Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России показали, что как подразделения материально-технического обеспечения (МТО) организовывают непрерывное тыловое обеспечение войск в полевых условиях.

На столах военно-полевой кухни свежеиспеченный хлеб, каша с мясом, соленья и зелень.

Развернутые передвижные механизированные хлебозаводы (ПМХ) способны выпекать до 6 тонн в сутки каждый, что позволяет обеспечивать хлебом как военнослужащих, так и местное население.

Бойцы в полевых условиях имеют возможность не только питаться свежими продуктами, но ходить в баню, которая вмонтирована на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости.

Пропускная способность такой бани составляет более 30 человек в час. Она может работать в чистом поле даже без электричества, так как имеет свой дизель-генератор для насоса, который подает воду.

Следом за войсками продвигаются подразделения специалистов, которые занимаются ремонтом и заправкой техники. Один топливозаправщик на базе "КамАЗа", может обеспечить горючим 10 единиц бронетехники в любом месте.