Минобороны России: биолаборатории США изучали возможность переноса вирусов мигрирующими в Россию птицами

В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились также эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей Фото: Shutterstock

Минобороны России продолжает отвоевывать у украинских националистов населенные пункты, а параллельно с тем профильные специалисты ведомства в области радиационной, химической и биологической защиты анализируют переданные сотрудниками украинских биолабораторий документы о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины.

- Особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины проекта по изучению переноса патогенов мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Речь идет о том, что из России в южные страны осенью, а весной обратно проходят пути миграции множества водоплавающих птиц, которые можно сделать переносчиками бактерий и вирусов для отравления пресноводных источников.

- Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине, являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов. В ближайшее время мы опубликуем очередной пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы, - пообещал Конашенков.

Еще осенью 2017 года "Комсомолка" вышла с материалом "Секретными биолабораториями США окружают Россию". Материал был опубликован после яркого выступления на Украине бывшего депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника, который заявил, что у границ России развернута сеть биолабораторий, которые принадлежат американским военным и финансируются за счет Пентагона.

Тогда на Украине их тогда насчитывалось 15 штук, а не 30.

- Биолаборатории могут представлять опасность как для граждан России, так и для Украины, - заявил тогда Олейник. - Свидетельством работы этих лабораторий являются случаи заболевания животных и людей экзотическими для Украины видами болезней. Невозможно скрыть эпидемии африканской чумы, регулярно косящей поголовье свиней, птичий грипп, убивающий кур и сводящий на нет поставки курятины на экспорт. Трудно скрыть и случаи, когда неизвестные вирусы уносят жизни и здоровье граждан Украины. Как правило, огласке такие локальные эпидемии не предаются. Заболевших стараются лечить за закрытыми дверями спецклиник.

Корреспондент "КП" задал тогда ряд вопросов бывшему сотруднику Федерального центра гигиены и эпидемиологии России, зоологу Виктору Жукову, который более 50 лет отдал изучению особо опасных инфекций — Крымской лихорадки, туляремии, клещевого энцефалита.

- После Великой Отечественной войны лаборатории существовали у нас в районе Азовского моря. Ими руководил будущий главный санитарный врач СССР Петр Бургасов. Принцип их работы заключался в поиске вакцин и лекарств к новым видам вирусов и опасных инфекций. Но в последнее время число таких лабораторий сократилось...

Виктор Иванович рассказал, как сотрудникам лаборатории удалось избежать международного скандала: итальянцы хотели закупить в Ставрополе зайцев-русаков, чтобы заселить их на острове Сардиния. Вовремя остановили: животные оказались больны конго-крымской лихорадкой. Это страшное заболевание людям передают клещи, ушастые ежи, летучие мыши и комары.

- Если раньше это заболевание раньше встречалось в Астраханской и Ростовской областях, то теперь - в Калмыкии, Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму. Когда-то им в СССР заражались люди, что занимались исключительно сельским хозяйством, а теперь даже отдыхающие. Считаю, что такая география связана с переносом вируса перелетными птицами. В частности - грачами, - заявил тогда Жуков.

Ученый объяснил и механизм передачи заболеваний: "Знаете, грачи селятся на пирамидальных тополях, которые обычно высаживали во время СССР у больниц и школ. Мне пришлось убить одного грача, который сидел у дерева, широко раскрыв клюв. Он был еле живой. Очесывая тушку снял с нее около 1000 клещей различного возраста! В Астрахани поймал ежа, на котором было такое же количество зараженных насекомых. Напившись крови, они отпадают, но их потомство передает вирусы собакам, кошкам, домашнему скоту, которые заражают людей".

Жукова очень беспокоило появление в России лихорадки Западного Нила, а еще он напомнил мне урок биологии о перелетных птицах.

- Многие наши птицы: утки, гуси и журавли - мигрируют в Европу через Украину. А вот грачи зимуют именно на Украине, где климат мягче", - отметил зоолог.

Выходит, что никаких беспилотников не надо. Достаточно распространить зараженных насекомых в местах, где на Украине кормятся перелетные птицы...

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Донецкой Народной Республики, продвинувшись на 4 километра, взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла. Продолжается операция по освобождения Мариуполя от националистов. Подразделения народной милиции Донецкой Республики на востоке города взяли под контроль кварталы: «Азовский», «Найденовка», «Ляпино», «Виноградарь» и вышли к заводу «Азовсталь». В западной части города освобожден микрорайон «Западный».

Всего за время операции уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди них:

97 - самолетов.

107 - беспилотных летательных аппаратов.

141 - зенитный ракетный комплекс ПВО.

86 - радиолокационных постов.

986 - танков и других боевых бронированных машин.

107 - реактивных систем залпового огня.

368 - орудий полевой артиллерии и минометов.

749 - единиц специальной военной автомобильной техники.

В ЭТО ВРЕМЯ

К министру обороны России Сергею Шойгу обратились ветераны Военной службы: "Целиком и полностью разделяем озабоченность президента и Совета безопасности России лживой и крайне агрессивной политикой и деятельностью США и НАТО в Европе и непосредственно на Украине, которая серьезно угрожает суверенитету и безопасности нашей страны. Такого положения дел у границ России не наблюдалось со времен Второй мировой войны. Высокопрофессиональные и решительные действия Вооруженных Сил России по нейтрализации ВСУ Украины, столкновение с которыми с каждым днем становилось все более неизбежным, вызывает чувство гордости.

Уверены, что, в конце концов, народ Украины поймет и поддержит эти законные и необходимые действия и привлечет к ответственности нацистов и военных преступников, которые за годы своего правления разрушили государство и унизили народ. Совершенно справедливыми являются требования России к коллективному Западу о необходимости юридического закрепления договоренностей о неразмещении США и НАТО своих сил у границ Российской Федерации на территории любых соседних с ней стран, входящих или не входящих в Североатлантический альянс".

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