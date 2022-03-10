Руководитель пензенского холдинга «Маяк» Владимир Вдонин: «Задача – наращивать производство и идти вперед»

Владимир Вдонин, руководитель пензенского холдинга «Маяк». Фото из личного архива

Так вышло, что наш разговор состоялся в те дни, когда в Пензенскую область пришел первый поезд с эвакуированными из ЛНР и ДНР гражданами. Осторожно интересуюсь, что Владимир Васильевич думает по этому поводу и про ситуацию в целом.

- Бесспорно, решение протянуть руку помощи гражданам, принятое губернатором Олегом Мельниченко, правильное и взвешенное. Наш регион уже однажды принимал жителей Украины. Многие из них остались здесь. Другой вопрос – как экономика будет выживать в условиях санкций, которые, несомненно, так и будут ужесточаться. Остается надеяться на поддержку со стороны правительства области, губернатора и Президента РФ.

- Да и коронавирус ведь никуда не делся…

- Да, и пандемия все еще продолжается. Но тут мы уже ученые. Еще во время первой волны коронавируса на «Маяке» ввели дополнительные меры безопасности: установили измерители температуры на проходной, ввели масочный режим, обеспечили работников антисептиками, сотрудников с признаками ОРВИ сразу же отправляли на больничный. Мы и сейчас работаем по этой же схеме. Благодаря этому, нам удалось не допустить вспышек заболевания на предприятии и не только сохранить коллектив в 2020-2021 годах, но и реализовать несколько проектов, установив и запустив на производстве новые машины.

Из-за омикрона заболевших в этом году у нас больше (что, в принципе, неудивительно, учитывая общую статистику по региону, которая буквально за несколько дней выросла в геометрической прогрессии – примечание редакции), поскольку штамм более заразный. Но цифры не настолько критичные, чтобы это как-то сказалось на производстве. Сейчас все уже пошло на убыль.

- А как обстоят дела с вакцинацией?

- В первые месяцы, когда в нашем регионе только начали делать прививки от коронавируса, мы приглашали медицинскую бригаду к нам, на «Маяк». Тогда желание привиться выражали многие сотрудники. Сейчас, когда в Пензенской области открыты несколько десятков пунктов, этого не делаем, но каждый сотрудник, прошедший вакцинацию или ревакцинацию получает гарантированный выходной.

- В 2021 году предприятия холдинга «Маяк» произвели продукции на 21.7 миллиарда рублей. По сравнению с 2020 годом рост составил +42%. Какие планы на этот год?

- План у нас один: закончить этот год не хуже, чем прошлый. Январь мы завершили с хорошими показателями – плюс 18% к уровню прошлого года. Но ситуация на рынке напрягает: в тех же мебельных магазинах (ОАО «Маяк» является единственным в нашей стране производителем бумаги-основы для мебели – примечание редакции) покупателей стало гораздо меньше. Та же тенденция наблюдается и в магазинах обоев. Спрос упал.

И цены на сырье тоже не уменьшаются. Большинство сырья производится в Китае. А Китай цены поднял капитально. И тут уже вопрос не в том, что дорого или недорого, а в том, что есть ли это сырье вообще на рынке. Такая тревожная тенденция существует где-то со второй половины 2021 года. И ситуация пока не улучшается.

Фото пресс-службы правительства Пензенской области

- Скажется ли это как-то на реализации вашего экологического проекта?

- Нет, мы по-прежнему работаем над его реализацией.

- Я немного напомню нашим читателям, о чем речь. В прошлом году «Маяк» заявил о намерении вложить более 500 миллионов рублей в масштабный экологический проект. Он подразумевает под собой, в том числе, строительство новых очистных сооружений на предприятии. На каком этапе работа в данный момент?

- Работу над проектом мы начали уже в августе прошлого года. Договор по проектировке и строительству уже был заключен с компанией «КВИ». Это довольно известная фирма – в ее послужном списке, например, есть строительство очистных сооружений в городе Байкальске. Также «КВИ» занималась разработкой и реализацией проекта канализационной системы в Астане.

К работам уже приступили: площадка для будущих очистных сооружений выделена. Был подписан договор с независимой компанией, взяты пробы грунта, которые показали, что он безопасен. То есть во время строительства мы сможем вывозить его на полигон без проблем.

Проведено геологическое обследование местности – на его основе проектировщики разрабатывают оптимальное строительное решение и просчитывают необходимый размер свай. Приступить непосредственно к их забиванию планируется в конце марта – ориентировочно, в 20-х числах.

У нас уже имеется перечень всего необходимого оборудования. Мы оплатили его. Срок изготовления - до шести месяцев. В течение этого времени оборудование будет по частям приходить в Пензенскую область, и мы, по возможности, начнем заниматься его установкой.

- Помимо этого, ваш экологический проект подразумевает также очистку русла Суры. Что сделано в этом направлении?

- Непосредственно к очистке мы сможем приступить не раньше июля – из-за нереста рыбы. Но и до этого момента хлопот хватает: работаю по этой теме с контролирующими органами.

Во-первых, нужен проект. Его сейчас уже делают. После этот проект должно утвердить министерство лесного хозяйства Пензенской области.

Во-вторых, любое вмешательство – даже очистка русла – непременно нанесет вред водоему, поэтому рыбное хозяйство региона тоже должно будет его просчитать, а мы, в свою очередь, оплатить. Да, это дополнительные финансовые затраты, но мы прекрасно понимаем, что без них не обойтись, и готовы выделить средства на это.

Когда все формальности будут соблюдены и завершится нерест, мы приступим непосредственно к работам.

- То есть планомерно все идет?

- Да, не так быстро, как хотелось бы, но в таких вещах спешка не нужна.

- Спасибо вам за интервью.