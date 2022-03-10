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Экономика10 марта 2022 8:05

Руководитель пензенского холдинга «Маяк» Владимир Вдонин: «Задача – наращивать производство и идти вперед»

Владимир Васильевич пообщался с корреспондентом «КП» и рассказал о планах на этот год, экономике, экологии и продолжающейся пандемии
Екатерина БЕЛЯКОВА
Екатерина БЕЛЯКОВА
Владимир Вдонин, руководитель пензенского холдинга «Маяк». Фото из личного архива

Владимир Вдонин, руководитель пензенского холдинга «Маяк». Фото из личного архива

Так вышло, что наш разговор состоялся в те дни, когда в Пензенскую область пришел первый поезд с эвакуированными из ЛНР и ДНР гражданами. Осторожно интересуюсь, что Владимир Васильевич думает по этому поводу и про ситуацию в целом.

- Бесспорно, решение протянуть руку помощи гражданам, принятое губернатором Олегом Мельниченко, правильное и взвешенное. Наш регион уже однажды принимал жителей Украины. Многие из них остались здесь. Другой вопрос – как экономика будет выживать в условиях санкций, которые, несомненно, так и будут ужесточаться. Остается надеяться на поддержку со стороны правительства области, губернатора и Президента РФ.

- Да и коронавирус ведь никуда не делся…

- Да, и пандемия все еще продолжается. Но тут мы уже ученые. Еще во время первой волны коронавируса на «Маяке» ввели дополнительные меры безопасности: установили измерители температуры на проходной, ввели масочный режим, обеспечили работников антисептиками, сотрудников с признаками ОРВИ сразу же отправляли на больничный. Мы и сейчас работаем по этой же схеме. Благодаря этому, нам удалось не допустить вспышек заболевания на предприятии и не только сохранить коллектив в 2020-2021 годах, но и реализовать несколько проектов, установив и запустив на производстве новые машины.

Из-за омикрона заболевших в этом году у нас больше (что, в принципе, неудивительно, учитывая общую статистику по региону, которая буквально за несколько дней выросла в геометрической прогрессии – примечание редакции), поскольку штамм более заразный. Но цифры не настолько критичные, чтобы это как-то сказалось на производстве. Сейчас все уже пошло на убыль.

- А как обстоят дела с вакцинацией?

- В первые месяцы, когда в нашем регионе только начали делать прививки от коронавируса, мы приглашали медицинскую бригаду к нам, на «Маяк». Тогда желание привиться выражали многие сотрудники. Сейчас, когда в Пензенской области открыты несколько десятков пунктов, этого не делаем, но каждый сотрудник, прошедший вакцинацию или ревакцинацию получает гарантированный выходной.

- В 2021 году предприятия холдинга «Маяк» произвели продукции на 21.7 миллиарда рублей. По сравнению с 2020 годом рост составил +42%. Какие планы на этот год?

- План у нас один: закончить этот год не хуже, чем прошлый. Январь мы завершили с хорошими показателями – плюс 18% к уровню прошлого года. Но ситуация на рынке напрягает: в тех же мебельных магазинах (ОАО «Маяк» является единственным в нашей стране производителем бумаги-основы для мебели – примечание редакции) покупателей стало гораздо меньше. Та же тенденция наблюдается и в магазинах обоев. Спрос упал.

И цены на сырье тоже не уменьшаются. Большинство сырья производится в Китае. А Китай цены поднял капитально. И тут уже вопрос не в том, что дорого или недорого, а в том, что есть ли это сырье вообще на рынке. Такая тревожная тенденция существует где-то со второй половины 2021 года. И ситуация пока не улучшается.

Фото пресс-службы правительства Пензенской области

Фото пресс-службы правительства Пензенской области

- Скажется ли это как-то на реализации вашего экологического проекта?

- Нет, мы по-прежнему работаем над его реализацией.

- Я немного напомню нашим читателям, о чем речь. В прошлом году «Маяк» заявил о намерении вложить более 500 миллионов рублей в масштабный экологический проект. Он подразумевает под собой, в том числе, строительство новых очистных сооружений на предприятии. На каком этапе работа в данный момент?

- Работу над проектом мы начали уже в августе прошлого года. Договор по проектировке и строительству уже был заключен с компанией «КВИ». Это довольно известная фирма – в ее послужном списке, например, есть строительство очистных сооружений в городе Байкальске. Также «КВИ» занималась разработкой и реализацией проекта канализационной системы в Астане.

К работам уже приступили: площадка для будущих очистных сооружений выделена. Был подписан договор с независимой компанией, взяты пробы грунта, которые показали, что он безопасен. То есть во время строительства мы сможем вывозить его на полигон без проблем.

Проведено геологическое обследование местности – на его основе проектировщики разрабатывают оптимальное строительное решение и просчитывают необходимый размер свай. Приступить непосредственно к их забиванию планируется в конце марта – ориентировочно, в 20-х числах.

У нас уже имеется перечень всего необходимого оборудования. Мы оплатили его. Срок изготовления - до шести месяцев. В течение этого времени оборудование будет по частям приходить в Пензенскую область, и мы, по возможности, начнем заниматься его установкой.

- Помимо этого, ваш экологический проект подразумевает также очистку русла Суры. Что сделано в этом направлении?

- Непосредственно к очистке мы сможем приступить не раньше июля – из-за нереста рыбы. Но и до этого момента хлопот хватает: работаю по этой теме с контролирующими органами.

Во-первых, нужен проект. Его сейчас уже делают. После этот проект должно утвердить министерство лесного хозяйства Пензенской области.

Во-вторых, любое вмешательство – даже очистка русла – непременно нанесет вред водоему, поэтому рыбное хозяйство региона тоже должно будет его просчитать, а мы, в свою очередь, оплатить. Да, это дополнительные финансовые затраты, но мы прекрасно понимаем, что без них не обойтись, и готовы выделить средства на это.

Когда все формальности будут соблюдены и завершится нерест, мы приступим непосредственно к работам.

- То есть планомерно все идет?

- Да, не так быстро, как хотелось бы, но в таких вещах спешка не нужна.

- Спасибо вам за интервью.

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