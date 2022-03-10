Пугачева объяснила свой отъезд из России: «Это не эмиграция!»

Все эти дни поклонники гадали, куда могла улететь Алла Пугачева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После старта спецоперации России на Украине в одном из блогов появилась новость, что 28 февраля из аэропорта «Внуково -3» Алла Пугачева с детьми покинула страну.

Все эти дни поклонники гадали, куда могла улететь Алла Пугачева. Были версии по поводу Кипра, поскольку несколько лет назад СМИ утверждали, что муж певицы, телеведущий Максим Галкин купил там дом, чтобы у его детей были европейские паспорта. Правда тогда Галкин эту покупку отрицал.

Впрочем, у брата Максима промоутера Дмитрия Галкина есть большой дом в Израиле. Вероятнее всего, туда и улетела с детьми Алла Пугачева.

Певица, видимо, устав звонков, все же вышла на связь с поклонниками в своём Инстаграме.

-Каникулы, отпуск, лечение -это не эмиграция, -объяснила 72-летняя артистка в своём Инстаграме.

Алла Пугачева заверила фанатов, что в скором времени вернётся в Россию. А над хейтерами посмеялась, мол, рано радуетесь.

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