Украинские военные оставляют в городах арсеналы для провокаций диверсантов

Отставной офицер привел оперативников к тайнику с оружием, где он собирался подготовить еще одну бомбу. Там он и был схвачен с поличным. Фото: народная милиция ДНР

Националистические бригады Украины продемонстрировали, что не способны биться с открытым забралом. За две недели специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины они показали себя трусами, которые прикрывались местными жителями.

Неонацисты минируют подходы к городам, берут в заложники иностранцев, оставляют в населенных пунктах диверсионные группы. В каждом крупном населенном из числа местных жителей уже сформированы подпольщики из числа националистов.

В сети уже появилось видео их задержания. Бандеровцы готовили теракты в населенных пунктах против мирного населения. Оперативники народной милиции ЛНР и ДНР успевают предотвращать эти попытки.

ТЕРАКТ НА 8 МАРТА

Международный женский день в Херсоне могла омрачить массовая гибель мирных жителей. Но бдительность сотрудников спецслужб спасла жизни людей.

При попытке установки растяжки в торговом центре был замечен военнослужащий 124-ой бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины майор Александр Федюнин. Он заминировал подходы к магазину, рядом с которым раздают гуманитарную помощь российские военнослужащие. Рассчитывал, что там может погибнуть больше людей.

Федянин бывший атошник. Воевал в батальоне «Херсон». В сети можно найти материалы украинских журналистов, которым он представлялся старшим офицером областного военного комиссариата, который побывал в плену на Донбассе.

После того, как Федюнин побывал в иловайском котле, его комиссовали и отправили заниматься призывом жителей Херсонской области на военную службу. Тогда майор прославился вымогательством у призывников гуманитарной помощи для «друзей» в АТО - украинских националистов, которые продолжали искать приключения на Донбассе.

Растяжку оставленную Фединым спецслужбы сразу сняли и установили за диверсантом скрытое наблюдение. Отставной офицер привел оперативников к тайнику с оружием, где он собирался подготовить еще одну бомбу. Там он и был схвачен с поличным.

- Должен был совершить теракт, чтобы киевские власти могли обвинить российских военнослужащих в терроре местных жителей, - признался Федюнин и выдал пороли, явки и всю диверсионную сеть. Задержанный также признался, что готовил теракт на митинге в центре города.

На снимках можно разглядеть нарезанные куски детонационного шнура с детонаторами. Фото: народная милиция ДНР

ТУРЕЦКАЯ СВЯЗЬ

Арсенал у диверсанта оказался довольно внушительным. Из стрелкового оружия только автомат Калашникова. Зато множество видов взрывчатки. На снимках можно разглядеть нарезанные куски детонационного шнура с детонаторами.

Вещь крайне опасная: если набросить петлю из такого шнура на ствол дерева в пару обхватов толщиной и подорвать, то его срежет, как масло ножом. Вероятно, таким образом диверсанты собирались заминировать опоры мостов или зданий.

Среди тротиловых шашек можно заметить портативную цифровую радиостанцию Aselsan. В сети можно найти информацию, что турецкая корпорация Aselsan производит тактические военные радиоприемники и оборонные электронные системы для вооруженных сил Турции. В Украину их поставили вместе с беспилотниками Байрактар.

Теперь канал связи диверсантов доступен и нашим спецслужбам.

ДИВЕРСАНТЫ В ТЫЛУ

Если бойцы народной милиции ДНР и ЛНР научились отличать диверсантов на Донбассе от обычного населения, то наши военнослужащие учатся это делать прямо сейчас. Условия, в которых различные подразделения ВСУ выполняют задачу в разной форме и порой с трофейным оружием - благоприятная среда для диверсантов.

Даже велосипедист с мобильным телефоном может оказаться наводчиком артиллерии или разведчиком, который ищет колонны с военной техникой, отбившихся от основных частей военнослужащих.

Жителям в Золочено под Харьковом украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака. Стали учить местных жителей, как выживать при химической атаке. Те смекнули, что речь идет о зверской провокации и сообщили об этом российским военным.

В Минобороны России тут же предупредили Киев, что обвинить Россию в применении химического оружия не получится. Как же Западу не терпится заполучить очередную «пробирку Пауэлла» для ООН.

На диверсии жителей освобожденных районов Украины подбивают с запада с помощью социальных технологий.

Среди тротиловых шашек можно заметить портативную цифровую радиостанцию Aselsan. Фото: народная милиция ДНР

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ

Чем дальше вглубь Украины, тем будет сложнее: именно в Киеве и Львове концентрируется националистическая элита Укрианы. Та самая, что благодаря Гражданской и Великой Отечественной войнам выжила из польских и малоросийских городов местное население. Как известно, никаких украинцев во Львове и Киеве в 19 веке просто не было. Их не было вообще.

После Великой Отечественной войны Украина раскололась: одни ее жители стали советскими гражданами, а другие бандеровцами. Пока одних награждали медалями и орденами, других до 1957 года вылавливали по карпатским лесам.

Были и те, что бежали на Запад. После совершенных зверств в Бабьем Яру, Хатыни и Волыни им светила смертная казнь.

Многие из них еще в 1944 году выехали в Германию и Австрию на работы под видом остарбайтеров, другие отступили вместе с гитлеровцами. Чтобы избежать принудительно репатриации в СССР, более 250 тысяч остарбайтеров и бандеровцев в 1945 году мигрировали в США и Канаду.

Там они довольно быстро создали украинские диаспоры и стали быстро продвигаться в спецслужбы. В ЦРУ поняли, что благодаря поддержке идей Украинской повстанческой армии (запрещенная в РФ экстремистская организация) можно подогревать ненависть украинского населения к СССР. Так украинские националисты в руках западных спецслужб стали кирпичиком «железного занавеса». Политическое руководство СССР тогда проявило мягкость: вместо того, чтобы подавить вспышки национализма, в конце 60-х годов допустило выпуск на Украине газет и журналов на двух языках.

В это время дети бандеровцев воспитывались в Канаде, США, Великобритании и Германии в националистических лагерях Союза украинской молодежи, которые содержались на средства спецслужб. Им сейчас около 50 лет, и они давно уже не называют себя украинцами. Это канадцы, американцы и англичане. Так, что политики этих стран лицемерят, когда говорят, что не знают, что такое украинский национализм.

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