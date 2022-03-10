Дмитрий Песков: Путин регулярно читает и смотрит репортажи о спецоперации, знает имена многих военкоров

Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В четверг, 10 марта, журналист «Комсомольской Правда» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы...

- ...Дмитрий Сергеевич, я, с вашего позволения, хотел бы провести параллель из наших дней в годы Великой Отечественной войны. Мы помним по истории, что товарищ Сталин регулярно слушал сводки Совинформбюро и читал корреспонденции военкоров «Правды», «Известий», «Красной Звезды», «Комсомольской правды». Сегодня из каких СМИ Владимир Владимирович черпает информацию - о том, как проходит военная спецоперация на Украине?

- Более того – он (Сталин. - А.Г.) читал и редактировал.

- Да. Вот сегодня как, редактирует ли Владимир Владимирович что-либо?

- Владимир Владимирович этим не занимается.

- То есть, сейчас Путин…

- Все дайджесты средств массовой информации президент регулярно получает.

- А он знаком с корреспонденциями Александра Коца, Дмитрия Стешина, Никиты Макаренкова из «Комсомольской правды»? С репортажами знаменитого военкора ВГТРК Евгения Поддубного? И дайджесты претерпели какие-то изменения после начала спецоперации?

- Нет, дайджесты не претерпели никаких изменений, они как регулярно доставлялись президенту, так и доставляются.

Что касается того, знает ли президент по именам (военкоров. - А.Г.)? Ну, многих, безусловно, знает, да.

- А как строится сейчас работа пресс-секретаря президента? Вы регулярно и в полном ли объеме изучаете СМИ? Особенно фронтовые публикации?

- Как всегда.

- Спасибо большое.