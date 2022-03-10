Нищие в Нью-Йорке отказываются принимать мелочь: «Инфляция, мэм!»

Бездомный мужчина спит под открытым небом, Нью-Йорк, США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обязательные атрибут американской жизни – автомобильные пробки. Кажется, они были здесь всегда. Но даже старожилы, единственной функцией которых является чего-то не припомнить, в растерянности – они действительно не могут припомнить ставшего внезапно свободного движения по автобанам и городским улицам.

И НАЧАЛОСЬ…

Проблемы начались с появлением на свет коронавируса и усугубились с взрывной активизацией движения «Жизни черных важны» - закрылись предприятия, нарушились цепочки поставок.

Пришедший в Белый дом Байден решил утопить всеобщее недовольство деньгами – миллиардные суммы выделялись то на помощь бездомным, то на искоренение неравноправия черных, а вот системных экономических реформ как не было, так и нет. Вот под денежной массой и рванули в Америке цены вверх, да так, что опровергли все законы арифметики. Судите сами: рекордная для последней четверти века инфляция в годовом исчислении пробила потолок в 8%, но на новых ценниках в продуктовых магазинах совсем другая пропорция, исчисляемая сотнями процентов роста. Дюжина самых дешевых яиц в Нью-Йорке стоила $1.99, теперь $3.99, пачка спагетти доселе никогда не была дороже доллара, сейчас – вдвое против старой цены, также почти вдвое больше нужно отдать за курятину, молочные продукты и рыбу. А торговцы овощами пошли на хитрость: ровно доллар просят они за связку бананов. Только раньше в связке их было пять, теперь вот четыре…

Но самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. Каких-то пару лет назад галлон (чуть больше 4,5 литров) стоил не больше $3. Потом вдруг скакнули до $4 и более. Неделю назад кое-где на табло бензозаправок появилась пятерка. Сегодня, после того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные $7 за галлон. Так что более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.

Американцы хватаются за голову из-за роста цен на бензин. Фото: REUTERS

КТО ВИНОВАТ? РОССИЯ ВИНОВАТА!

Байден бравирует тем, что доля российской нефти в американском импорте энергоносителей невысока – порядка 3%, но забывает уточнить, что вместе с другими нефтепродуктами (дизельным топливом, мазутом), а также природным газом и углем, она в несколько раз выше, и достигает 12%.

Белый дом уверяет, что российский энергоимпорт будет легко замещен. И назначает ответственными за это то канадцев, то венесуэльцев, то саудитов. Но переговоры с Венесуэлой закончились провалом, с Эр-Риядом они так и не начались в виду категорического отказа Саудовской Аравии нарушать рыночные правила, установленные ОПЭК. Канада же требует невозможного: Страна Кленового Листа готова брызнуть нефтяной струей на американские просторы, но строго в обмен на открытие трубопровода Keystone, от запуска которого Байден категорически отказался, ориентируясь на требования защитников природы.

Так что Белый дом сейчас суетится на иранском направлении, всячески заинтересовывая Тегеран условиями новой ядерной сделки в обмен на экстренные поставки нефти. Но иранцы тянут время, понимая, что с совсем немолодым Байденом можем всякое произойти, и его преемник, как это уже сделал однажды Трамп, одним махом отменит все договоренности.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ?

Вот и начинают теперь свое утро простые американцы с просмотров специальных сайтов, на которых в режиме реального времени показываются цены на бензин и дизтопливо на ближайших АЗС. А заодно пересылают друг другу адреса супермаркетов и продуктовых магазинов, проводящих распродажи. Самыми популярными материалами в СМИ стали советы на тему экономии средств, использования купонов и программ лояльности.

Байдену не с руки злить народ – выборы на носу. Так что не стоит его обвинять в сокрытии истинного масштаба негативного влияния эмбарго российской продукции на американскую экономику. Заявляя, что Россия виновата в росте цен на бензин, он предусмотрительно не говорит всей правды: прекращение поставок в США удобрений российского и белорусского производства вдвое сократит урожай на американских полях, а дефицит титана, поступавшего из России, остановит весь военный и гражданский авиапром.

Став русофобом, Байден невольно предоставил козыри республиканцам, вполне обоснованно утверждающим, что Трамп даже в самый сложный, первый год пандемии коронавируса, руководя страной, справлялся с инфляцией, составлявшей тогда 2%. «В нынешнем,8-процентном уровне инфляции полностью виноват Байден», - заявили в штабе Республиканской партии. Там предрекают, что она и будет дальше расти, а вину за это избиратели будут излагать исключительно на Байдена. А это значит, что на промежуточных выборах этого года и президентских в 2024 году демократам побед не видать.

ИЗ ЛИЧНОГО

Весь февраль и весь март приходят письма от разных компаний. Все они извещают о повышении цен на свои услуги и в одностороннем порядке изменяют условия обслуживания. Дороже стали: свет, мобильная связь, медстраховка, абонемент в спортзал и платная программа лояльности Amazon. Химчистки тоже взвинтили цены. Заметно выросли траты на продукты, а также на средства гигиены и бытовую химию.

Нищий в метро, которому я как и всегда подала пару монет, взглянул на меня укоризненно и, подняв палец вверх, потребовал: «Бумажные деньги, мадам! Инфляция!».

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