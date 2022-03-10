Униженная жена Олега Газманова выступила с важным заявлением

Жена Олега Газманова пригрозила своим обидчикам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семья Олега Газманова переживает непростые времена. На Украине объявлена охота на певца. Он заочно арестован украинским судом по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Артисту и его близким стали поступать угрозы. Жена звезды Марина Газманова выступила по этому поводу с важным заявлением.

Олег Газманов всегда позиционировал себя патриотом страны. Исполнитель хита "Офицеры" целиком и полностью поддержал инициативу Владимира Путина о спецоперации на Украине. Вот только не все согласны с артистом. В последние дни он и его близкие подверглись жесткой травле.

Супруга звезды в открытую высказалась о нападках. "Мне надоело, что оскорбляют и преследуют мою семью, моих друзей, близких мне людей. За своих родных я буду стоять горой, я буду надежным тылом мужу, соглашаюсь с ним или нет, за сына и дочь, чтобы уберечь от нападок и лжи, пойду на многое", - заявила она.

Красавица Марина вынуждена закрыть свой блог "из-за тотального нападения ботов на умы и души людей". "Я взяла с собой вас и ваш свет. Мои глаза начали страдать от системных рассылок, унижающих мое человеческое достоинство, распространяющих клевету и разжигающих ментальную войну между нами. Я приняла решение временно прекратить выдачу виз в мою страну Газмания", - написала женщина.

После чего пригрозила злопыхателям. "Со временем дочищу тех, кто пробрался на борт моего ковчега непрошеным гостем. Вас обнаружат и выметут", - сказала, как отрезала, возлюбленная музыканта.