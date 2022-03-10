Абрамович не успел продать «Челси»: Великобритания все-таки внесла его в санкционный список

Роман Абрамович – не самый богатый российский олигарх (в национальном списке Forbes за 2021 год он занял только 12-е место), но точно самый известный на Западе. Фото: ТАСС

Роман Абрамович – не самый богатый российский олигарх (в национальном списке Forbes за 2021 год он занял только 12-е место), но точно самый известный на Западе. И поэтому с самого начала «санкционной бури» в отношении России, в западной прессе раздавались призывы заморозить его активы. Но Великобритания до поры до времени предпочитала никак не наезжать на Романа Аркадьевича. Может быть, дело в том, что за него попросил Музей Холокоста «Яд Вашем», напомнивший, что Абрамович является вторым по величине донором этого влиятельного еврейского учреждения. А может быть, уж больно не хотелось терять британским властям те миллиарды инвестиций, которые делал гражданин России (а по совместительству – Португалии и Израиля) на лондонской земле.

Впрочем, Роман Абрамович, видно, хорошо понимал, что вряд ли его оставят в покое. Он сам объявил о продаже лондонского «Челси» и все последние дни вел активные переговоры с потенциальными покупателями. К тому же он объявил, что чистый доход от продажи футбольного клуба (то есть за вычетом своих расходов на него за все эти годы) передаст пострадавшим от войны на Украине (включая население Донбасса, предусмотрительно добавили представители миллиардера).

Но продать «Челси» все же бывший хозяин Чукотки не успел. Или не захотел. Потому что, по условиям санкционного указа Бориса Джонсона, лондонский футбольный клуб сможет нормально функционировать, даже несмотря на принадлежность к российскому олигарху. Так что, возможно, Абрамович сможет руководить им опосредованно.

В комментариях к новости читатели британских изданий пишут: «Чувствую договорняк! Роману просто дали 15 дней на то, чтобы вывести свои деньги».

Помимо Абрамовича в новый санкционный список Великобритании попали руководители российских госкомпаний: Алексей Миллер из «Газпрома», Андрей Костин из банка ВТБ, Николай Токарев из «Транснефти» и Дмитрий Лебедев из банка «Россия». Ограничения включают в себя заморозку активов в Великобритании и запрет на поездку в эту страну.