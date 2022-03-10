«Единая Россия» откроет в Луганске гуманитарный центр

Андрей Турчак вместе с гуманитарным конвоем доставил в освобожденную станицу Луганская предметы первой необходимости, продукты и лекарства.

«МЫ С ВАМИ БЫЛИ И БУДЕМ»

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался на территориях народных республик. 6 марта в составе гуманитарной колонны МЧС, которую формировали, в том числе, региональные отделения партии, в ЛДНР было отправлено в общей сложности 400 тонн продуктов, предметов первой необходимости, средств гигиены, детского питания, бытовой химии, техники, одежды, учебников и канцтоваров для детей и т.д. Ранее 1300 тонн собранной партией гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже были распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в ПВР по всей стране ежедневно.

«В Луганске будет открыт наш гуманитарный центр, из него будет организован развоз по всем территориям. Для этого мы привезли транспорт, чтобы организовать всю логистику. Но самое главное сейчас - возвращаться к мирной жизни. Понятно, что невозможно передать словами, что происходило 8 лет. Но надо просто страницу эту перевернуть и двигаться дальше. Мы с вами были, есть и будем. И возврата к прошлому не будет», - подчеркнул секретарь Генсовета на встрече с жителями станицы.

В ней также принял участие глава ЛНР Леонид Пасечник.

Глава станицы Альберт Зинченко отметил, что с момента освобождения территории уже решен ряд проблем. Полностью закрыт вопрос лекарственного обеспечения. Организован подъезд автобусов, завезена дрезина и укладываются шпалы, чтобы обеспечивать доставку продуктов питания и топлива.

«Мы уже организовали наших предпринимателей по поставкам розничной продукции. Из Луганска привозят молочные продукты, мясо, бакалею. Топливо завозится по цене почти в два раза дешевле. Разница на газе – на 24 рубля дешевле, чем раньше продавался», - сообщил он.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ

Также по словам главы, решается вопрос по прокладке оптоволокна и подключению к интернету. В том числе, и для организации банковских платежей по социальным обязательствам.

«Будет два пути поступления средств – почтой и через банк. До 15 марта будут отработаны пенсионные и социальные платежи – льготникам, многодетным», - пояснил Альберт Зинченко.

Андрей Турчак отдельно остановился на организации обучения детей и отметил, что по договоренности с Минпросвещения России освобожденные территории будут полностью обеспечены учебной литературой, тетрадями и канцелярскими принадлежностями.

«Мы будем помогать всем, чем можем», - заключил секретарь Генсовета «Единой России.

Андрей Турчак также посетил республиканскую клиническую больницу, передал партию медикаментов и встретился с местными врачами и бригадой российских медиков, которые под руководством председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова («Единая Россия») уже почти две недели оказывают помощь луганским коллегам. Во время посещения больницы он также пообщался с военнослужащими Народной милиции ЛНР, раненными в ходе проведения спецоперации.