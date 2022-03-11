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11 марта 2022 4:00

Стресс, переутомление или начало деменции: как узнать причину проблем с памятью и концентрацией внимания

Kp.ru вместе с экспертами разобрал возможные причины забывчивости и способы помочь себе
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
По своей сути деменция - это нейропсихиатрический синдром, сопровождающийся потерей памяти.

По своей сути деменция - это нейропсихиатрический синдром, сопровождающийся потерей памяти.

Фото: Shutterstock

Сейчас сложно найти человека, который не жаловался бы на проблемы с памятью. Многие списывают забывчивость на последствия перенесенного ковида. Однако и не болевшие все чаще сталкиваются с безуспешными попытками «вспомнить что-то важное».

Из-за чего мы теряем память и обратимы ли такие нарушения? Большинство людей сильнее всего пугает версия о начале деменции. Насколько в самом деле распространен такой недуг, кто в группе риска и правда ли, что встреча с коронавирусом многократно повышает угрозу деградации мозга? Kp.ru разобрал последние научно-медицинские данные с ведущими экспертами телеканалов «Доктор» и «Наука».

ВСЛЕД ЗА ПАНДЕМИЕЙ КОВИДА НАС ЖДЕТ ЭПИДЕМИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА?

- Важно понимать, что деменция - это не отдельная болезнь, а синдром, который встречается при разных заболеваниях, - говорит кандидат медицинских наук, врач-невролог клиники «Рассвет», ассистент кафедры неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, эксперт телеканала «Доктор» Елена Ляшенко. - Деменция может быть вызвана поражением сосудов мозга, нейродегенеративным заболеванием (таким как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона). Также деменция развивается под действием различных факторов, повреждающих нервную систему. В их числе вирусы, токсины, дефицит кислорода и другие.

Коронавирус, с которым за последнее время встретилась большая часть человечества, как раз способен проникать, в том числе, в клетки нервной ткани. Тяжело переболевшие испытывали еще и дефицит кислорода из-за поражения легких. Правда ли, что перенесенный ковид может стать самой распространенной причиной деменции?

- На сегодня самая частая причина все-таки болезнь Альцгеймера, в основном она встречается у людей 65 лет и старше, - поясняет Елена Ляшенко. - Деменция, связанная с другими причинами, может стартовать и в более раннем возрасте. Например, если человек перенес инсульт, острую гипоксию, энцефалит или другие инфекционные заболевания. При этом пока нет данных, подтверждающих увеличение частоты деменции у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Просто еще слишком мало времени прошло, чтобы появились результаты наблюдений и исследований. Однако, учитывая нейротропное действие вируса (то есть ту самую способность «короны» проникать в нервные клетки. - Ред) и данные экспериментов, некоторые ученые уже предрекают нам в будущем эпидемию болезни Альцгеймера.

Самая частая причина деменции - болезнь Альцгеймера.

Самая частая причина деменции - болезнь Альцгеймера.

Фото: Shutterstock

ОТ ТРЕВОЖНОСТИ ДО ЗАБЫВЧИВОСТИ

Сейчас достоверно известно, что COVID-19 вызывает когнитивные нарушения, которые выражаются в появлении таких проблем:

- нарушение концентрации внимания,

- снижение скорости мыслительных процессов,

- быстрая утомляемость,

- ускоренное истощение сил - как моральных, так и физических.

«Кроме того, увеличивается частота развития тревожно-депрессивных расстройств. Это приводит к нарушению так называемых регуляторных, или исполнительных функций. В результате страдает память и способность к воспроизведению информации», - добавляет Елена Ляшенко.

В группе риска развития постковидных когнитивных нарушений, по-видимому, находятся все, кто как бы то ни было сталкивался с коронавирусом, предупреждает невролог: от бессимптомных больных до тех, кто пережил ИВЛ. Проблемы могут быть вызваны как нейротропным действием вируса (см. выше), так и поражением микроциркуляторного русла (то есть нарушением нормального кровообращения), гипоксией (дефицитом кислорода) и другими факторами.

ОБРАТИМЫ ЛИ НАРУШЕНИЯ

Легкие когнитивные нарушения со временем могут прогрессировать вплоть до деменции. Однако могут оставаться без изменений и даже регрессировать, то есть исчезнуть, отмечает эксперт. Как это будет в случае каждого конкретного человека - зависит от причины нарушений.

- Когда ко мне обращается пациент с жалобами на память, важно сначала объективизировать эти проблемы, - поясняет врач. - То есть понять: действительно ли имеются когнитивные нарушения.

- А какие есть варианты?

- Не исключено, что у человека, на самом деле, субъективное ощущение ухудшения памяти. В частности, такое встречается у людей с завышенными требованиями к себе, у пациентов с повышенной тревожностью, депрессией.

Далее при поиске причин пугающей забывчивости специалисты прежде всего исключают обратимые нарушения памяти, рассказывает Елена Ляшенко. Их могут провоцировать, в частности:

- анемия (уменьшение содержания гемоглобина в крови, определяется по анализу крови),

- дефицит витаминов и микроэлементов (необходимость анализов определяет врач по клиническим признакам - путем осмотра и опроса пациента),

- депрессия и другие расстройства психики (также определяет врач),

- переутомление, длительный стресс.

ДЕМЕНЦИЯ: КТО В ГРУППЕ РИСКА

По своей сути деменция - это нейропсихиатрический синдром, сопровождающийся потерей памяти, поясняют эксперты телеканала «Наука». Кроме болезней Альцгеймера и Паркинсона деменция может развиваться при таких заболеваниях:

- ишемический и геморрагический инсульты,

- различные внутричерепные опухоли,

- алкоголизм,

- черепно-мозговые травмы.

Среди факторов, которые могут приблизить деменцию, сахарный диабет, фибрилляция предсердий, высокий уровень холестерина, высокое давление. Также в группе риска люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие близких родственников с нейродегенеративными заболеваниями, и те, кому больше 65 лет, добавляет невролог Елена Ляшенко.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Помогут ли таблетки «вспомнить все»?

Реклама активно предлагает нам лекарства и биодобавки, которые сулят улучшение памяти. В частности, такой эффект обещают «благодаря улучшению мозгового кровообращения».

Среди факторов, которые могут приблизить деменцию, сахарный диабет, фибрилляция предсердий, высокий уровень холестерина, высокое давление.

Среди факторов, которые могут приблизить деменцию, сахарный диабет, фибрилляция предсердий, высокий уровень холестерина, высокое давление.

Фото: Shutterstock

- Вокруг этой темы и раньше было множество спекуляций, а сейчас фуфломицины и вовсе текут рекой в рот и вены несчастных пациентов, - разводит руками врач-невролог Елена Ляшенко. - К сожалению, в нашем арсенале на сегодняшний день нет препаратов, способных улучшить мозговое кровообращение. И тем более препаратов, способных сделать вас умнее. Многочисленные улучшайзеры, рекламируемые всюду, не имеют подтвержденной эффективности.

Однако это, конечно же, не значит, что людям с нарушениями памяти нельзя помочь, отмечает эксперт.

- Важно выявить причины - существующие неполадки в организме. Устранить их и после этого стараться вести активный, здоровый образ жизни.

Лучшие методы профилактики забывчивости, как бы банально это ни звучало, такие:

- правильное питание: больше овощей, фруктов, рыбы, меньше соли, сахара, отказ от фастфуда;

- разумные физнагрузки, в первую очередь прогулки и занятия спортом на свежем воздухе;

- полноценный сон (не менее 7-8 часов);

- отказ от курения и ограничение алкоголя;

- снижение стресса доступными способами (хобби, общение с близкими, психотерапия и т.д.).

«Постковидные когнитивные расстройства образно называют brain fog, или мозговой туман, что очень точно отражает характер нарушений. Хорошая новость в том, что этот туман со временем рассеивается», - обнадеживает Елена Ляшенко.

Если у человека диагностирована деменция, то обратить нарушения вспять, увы, невозможно. Но есть подходы, позволяющие затормозить дальнейшее ухудшение состояния. О том, какие признаки могут сигналить о начале деменции, как обследуют пациентов с тревожными симптомами и что предлагает больным современная медицина, - читайте во 2-й части материала в ближайшее время на kp.ru

Красота и здоровье