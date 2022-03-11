Стресс, переутомление или начало деменции: как узнать причину проблем с памятью и концентрацией внимания

По своей сути деменция - это нейропсихиатрический синдром, сопровождающийся потерей памяти. Фото: Shutterstock

Сейчас сложно найти человека, который не жаловался бы на проблемы с памятью. Многие списывают забывчивость на последствия перенесенного ковида. Однако и не болевшие все чаще сталкиваются с безуспешными попытками «вспомнить что-то важное».

Из-за чего мы теряем память и обратимы ли такие нарушения? Большинство людей сильнее всего пугает версия о начале деменции. Насколько в самом деле распространен такой недуг, кто в группе риска и правда ли, что встреча с коронавирусом многократно повышает угрозу деградации мозга? Kp.ru разобрал последние научно-медицинские данные с ведущими экспертами телеканалов «Доктор» и «Наука».

ВСЛЕД ЗА ПАНДЕМИЕЙ КОВИДА НАС ЖДЕТ ЭПИДЕМИЯ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА?

- Важно понимать, что деменция - это не отдельная болезнь, а синдром, который встречается при разных заболеваниях, - говорит кандидат медицинских наук, врач-невролог клиники «Рассвет», ассистент кафедры неврологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, эксперт телеканала «Доктор» Елена Ляшенко. - Деменция может быть вызвана поражением сосудов мозга, нейродегенеративным заболеванием (таким как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона). Также деменция развивается под действием различных факторов, повреждающих нервную систему. В их числе вирусы, токсины, дефицит кислорода и другие.

Коронавирус, с которым за последнее время встретилась большая часть человечества, как раз способен проникать, в том числе, в клетки нервной ткани. Тяжело переболевшие испытывали еще и дефицит кислорода из-за поражения легких. Правда ли, что перенесенный ковид может стать самой распространенной причиной деменции?

- На сегодня самая частая причина все-таки болезнь Альцгеймера, в основном она встречается у людей 65 лет и старше, - поясняет Елена Ляшенко. - Деменция, связанная с другими причинами, может стартовать и в более раннем возрасте. Например, если человек перенес инсульт, острую гипоксию, энцефалит или другие инфекционные заболевания. При этом пока нет данных, подтверждающих увеличение частоты деменции у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Просто еще слишком мало времени прошло, чтобы появились результаты наблюдений и исследований. Однако, учитывая нейротропное действие вируса (то есть ту самую способность «короны» проникать в нервные клетки. - Ред) и данные экспериментов, некоторые ученые уже предрекают нам в будущем эпидемию болезни Альцгеймера.

Самая частая причина деменции - болезнь Альцгеймера. Фото: Shutterstock

ОТ ТРЕВОЖНОСТИ ДО ЗАБЫВЧИВОСТИ

Сейчас достоверно известно, что COVID-19 вызывает когнитивные нарушения, которые выражаются в появлении таких проблем:

- нарушение концентрации внимания,

- снижение скорости мыслительных процессов,

- быстрая утомляемость,

- ускоренное истощение сил - как моральных, так и физических.

«Кроме того, увеличивается частота развития тревожно-депрессивных расстройств. Это приводит к нарушению так называемых регуляторных, или исполнительных функций. В результате страдает память и способность к воспроизведению информации», - добавляет Елена Ляшенко.

В группе риска развития постковидных когнитивных нарушений, по-видимому, находятся все, кто как бы то ни было сталкивался с коронавирусом, предупреждает невролог: от бессимптомных больных до тех, кто пережил ИВЛ. Проблемы могут быть вызваны как нейротропным действием вируса (см. выше), так и поражением микроциркуляторного русла (то есть нарушением нормального кровообращения), гипоксией (дефицитом кислорода) и другими факторами.

ОБРАТИМЫ ЛИ НАРУШЕНИЯ

Легкие когнитивные нарушения со временем могут прогрессировать вплоть до деменции. Однако могут оставаться без изменений и даже регрессировать, то есть исчезнуть, отмечает эксперт. Как это будет в случае каждого конкретного человека - зависит от причины нарушений.

- Когда ко мне обращается пациент с жалобами на память, важно сначала объективизировать эти проблемы, - поясняет врач. - То есть понять: действительно ли имеются когнитивные нарушения.

- А какие есть варианты?

- Не исключено, что у человека, на самом деле, субъективное ощущение ухудшения памяти. В частности, такое встречается у людей с завышенными требованиями к себе, у пациентов с повышенной тревожностью, депрессией.

Далее при поиске причин пугающей забывчивости специалисты прежде всего исключают обратимые нарушения памяти, рассказывает Елена Ляшенко. Их могут провоцировать, в частности:

- анемия (уменьшение содержания гемоглобина в крови, определяется по анализу крови),

- дефицит витаминов и микроэлементов (необходимость анализов определяет врач по клиническим признакам - путем осмотра и опроса пациента),

- депрессия и другие расстройства психики (также определяет врач),

- переутомление, длительный стресс.

ДЕМЕНЦИЯ: КТО В ГРУППЕ РИСКА

По своей сути деменция - это нейропсихиатрический синдром, сопровождающийся потерей памяти, поясняют эксперты телеканала «Наука». Кроме болезней Альцгеймера и Паркинсона деменция может развиваться при таких заболеваниях:

- ишемический и геморрагический инсульты,

- различные внутричерепные опухоли,

- алкоголизм,

- черепно-мозговые травмы.

Среди факторов, которые могут приблизить деменцию, сахарный диабет, фибрилляция предсердий, высокий уровень холестерина, высокое давление. Также в группе риска люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие близких родственников с нейродегенеративными заболеваниями, и те, кому больше 65 лет, добавляет невролог Елена Ляшенко.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Помогут ли таблетки «вспомнить все»?

Реклама активно предлагает нам лекарства и биодобавки, которые сулят улучшение памяти. В частности, такой эффект обещают «благодаря улучшению мозгового кровообращения».

Среди факторов, которые могут приблизить деменцию, сахарный диабет, фибрилляция предсердий, высокий уровень холестерина, высокое давление. Фото: Shutterstock

- Вокруг этой темы и раньше было множество спекуляций, а сейчас фуфломицины и вовсе текут рекой в рот и вены несчастных пациентов, - разводит руками врач-невролог Елена Ляшенко. - К сожалению, в нашем арсенале на сегодняшний день нет препаратов, способных улучшить мозговое кровообращение. И тем более препаратов, способных сделать вас умнее. Многочисленные улучшайзеры, рекламируемые всюду, не имеют подтвержденной эффективности.

Однако это, конечно же, не значит, что людям с нарушениями памяти нельзя помочь, отмечает эксперт.

- Важно выявить причины - существующие неполадки в организме. Устранить их и после этого стараться вести активный, здоровый образ жизни.

Лучшие методы профилактики забывчивости, как бы банально это ни звучало, такие:

- правильное питание: больше овощей, фруктов, рыбы, меньше соли, сахара, отказ от фастфуда;

- разумные физнагрузки, в первую очередь прогулки и занятия спортом на свежем воздухе;

- полноценный сон (не менее 7-8 часов);

- отказ от курения и ограничение алкоголя;

- снижение стресса доступными способами (хобби, общение с близкими, психотерапия и т.д.).

«Постковидные когнитивные расстройства образно называют brain fog, или мозговой туман, что очень точно отражает характер нарушений. Хорошая новость в том, что этот туман со временем рассеивается», - обнадеживает Елена Ляшенко.

Если у человека диагностирована деменция, то обратить нарушения вспять, увы, невозможно. Но есть подходы, позволяющие затормозить дальнейшее ухудшение состояния. О том, какие признаки могут сигналить о начале деменции, как обследуют пациентов с тревожными симптомами и что предлагает больным современная медицина, - читайте во 2-й части материала в ближайшее время на kp.ru