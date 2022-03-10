Сергей Лавров: Мы на другие страны нападать не собираемся. Мы и на Украину не нападали

После переговоров украинским коллегой в Турции глава МИД России ответил на вопросы журналистов Фото: REUTERS

В турецкой Анталье прошли переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой на полях дипломатического форума. На встрече присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который выступал на российско-украинских переговорах в качестве модератора.

- Мы выступаем за любые контакты, - сразу объявил позицию Москвы Сергей Лавров. По его словам, нельзя исключать, что встреча между президентом Росси Владимиром Путины и украинским лидером Владимиром Зеленским может состояться.

- Всем хорошо известно, президент Путин никогда не отказывается от контактов. Мы всегда готовы встречаться, если мы можем достичь на переговорах какой-то «добавленной стоимости».

Лавров пояснил: основное условие Москвы к встрече на высшем уровне, - чтобы она решала реальную проблему, а не оставалась голословной, подчеркнул министр. В последнее время Киев предпочитает встречи ради встреч, «подменяя реальные действия внешними эффектами». Особенно наглядно это продемонстрировали действия Киева после встречи нормандской четверки в Париже в 2019 году. Тогда украинские власти вместо того, чтобы приступить к выполнению реальных договоренностей, начали инициировать проведение подчас бессмысленных новых международных встреч.

Сергей Лавров еще раз подчеркнул, что для Москвы основной площадкой по урегулированию ситуация на Украине остаются переговоры российской и украинской делегации, которые проходят на территории Белоруссии.

- На последнем раунде Россия представила уже конкретные соображения. В скором времени Киев даст на них ответ, - добавил министр, отметив, что сегодня на встрече с Дмитрием Кулебой никто даже не пытался договориться прекращении огня.

РОДДОМ, ЯДЕРНАЯ ВОЙНА И ТЫСЯЧИ ПЗРК

Британские и американские журналисты трижды задавали вопрос Сергею Лаврову об ударе по роддому в Мариуполе, который приписывают российским военным. На это глава МИД напомнил, что 7 марта представители России в ООН заявили, что за несколько дней до этого бойцы нацбатальона «Азов» (организация запрещена на территории РФ — ред.) заняли родильный дом, выгнав оттуда весь медицинский персонал и рожениц.

В ядерную войну, о которой стали часто заговаривать западные коллеги, в частности, представители НАТО, Лавров не верит. При этом министр предупредил об опасности поставок вооружения Украине. Эти «благие намерения» могут аукнуться европейцам в будущем.

- Мы видим насколько опасно действуют западные коллеги, как страны Евросоюза поощряют поставки смертоносного оружия на Украину, в том числе тысяч ПЗРК. Террористы очень часто использовали их, создавая угрозу гражданской авиации. Мы задаем вопрос нашим партнерам, как дальше эти ПЗРК будут контролироваться. Ответа нет. А они могут расползтись по всей Европе, - заметил Лавров. - Тот, кто накачивает Украину оружием, должны нести ответственность за свои действия, как и за отправку наемников.

На вопрос станет ли Россия атаковать другие страны, министр ответил отрицательно, напомнив о позиции Москвы.

- Мы на другие страны нападать не собираемся. Мы и на Украину не нападали. На Украине, - мы объясняли неоднократно, - наступила ситуация, которая создает прямые угрозы безопасности России. Вопреки нашим многолетним увещеваниям и призывам нас никто не слушал. А новые факты, которые вскрываются на освобожденных территориях, говорят о том, что нападение на народные республики Донбасса планировалось – тщательно и уже на эти месяцы.

БИОЛАБОРАТОРИИ И БУДУЩЕЕ МИРА

Особое внимание Сергей Лавров уделил деятельности биологических лабораторий, которые тайно функционировали на Украине под патронажем Пентагона. Дипломат напомнил, что подобные лаборатории развернуты и в других странах.

- То, что представители Вашингтона публично опровергли слухи, как они говорят, о том, что они занимаются какой-то запрещённой деятельностью, это неудивительно, - сказал министр. - То, что ЕС тут же в один голос стал говорить, что у ЕС нет никаких данных о том, что американцы военной биологической деятельностью на Украине занимаются, неудивительно. И то, что сказали представители ООН, что у них тоже нет такой информации, это тоже неудивительно.

Вместе с тем, Лавров еще раз подчеркнул, что Россия всерьез настроена на переговоры с Украиной.

- Мы не хотим милитаризации Украины, не хотим сохранения тенденции построения на Украине неонацистского государства, когда батальоны с нашивками «СС» маршируют, когда эти боевики тренируются для осуществления террористических действий. Мы хотим, чтобы Украина была нейтральной, - отметил он, напомнив о той системе безопасности, которая была достигнута на переговорах в Анкаре в 1999 году и Астане в 2010 году. - Это никакая-то новая система безопасности, это то, о чем не раз договаривались на высшем уровне. Страны имеют право выбирать себе союзы, но не имеют права укреплять свою безопасность за счет безопасности других. И ни одна организация на европейском пространстве не имеет права претендовать на доминирующую роль. НАТО нарушает это сейчас.