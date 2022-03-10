Как правительство поддержит россиян во время санкций: Новые дороги построят, ненужные налоги уберут

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Каждый день на нас сваливаются новые санкции и ограничения, и правительство точно так же в ежедневном режиме решает, как со всем этим справляться. Рассказываем про «самый свежий» пакет антикризисных мер, которые кабмин принял в середине этой недели.

1. Доход по депозиту остается у вас

В 2021 году в стране появился новый налог - на вклады. В нынешнем году россияне должны были впервые его заплатить. Налогом в 13% облагался доход по вкладам, превышающим 1 млн рублей, который был получен за 2021 год. При этом не имело значения, лежат деньги в одном банке или в нескольких.

И вот хорошая новость: никаких налогов на вклады платить не придется. По крайней мере, пока. Правительство предложило освободить россиян от уплаты этого налога, причем не только за прошлый, но и за нынешний год. Изменения будут внесены в Налоговый кодекс.

- Отмена такой нормы позволит поддержать граждан и поможет сохранить сбережения, - прокомментировал глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер напомнил, что банки серьезно увеличили проценты по вкладам. Если еще пару недель назад они не превышали 10%, то сейчас составляют 20-25%. А значит, и налог бы тоже вырос.

2. Автомобиль до 10 млн рублей – просто средство передвижения

Вообще-то такая «мера поддержки» напрашивалась еще в прошлом году, когда резко взлетели цены на автомобили. Напомним, есть такое понятие – налог на роскошь. Это повышенный транспортный сбор, который платили владельцы машин дороже 3 млн рублей. Но после прошлогоднего скачка цен больше трех миллионов стали стоить некоторые модели Skoda, Volkswagen и других «бюджетных марок», которые в роскошные авто не запишешь при всем желании.

Так что планку обязательно надо было поднимать. И вот в правительстве сообщили, с этого года этот налог будет браться с автомобилей, стоимость которых превышает 10 млн рублей.

У автосалона Bentley в Тетральном проезде, Москва. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Напомним, раньше «налог на роскошь» для дорогих авто рассчитывался так. Брали ставку транспортного налога и умножали на повышающий коэффициент. Вот чему он равнялся:

- Коэффициент 1,1 - для автомобилей от 3 до 5 млн рублей не старше трех лет.

- Коэффициент 2 – для машин от 5 до 10 млн рублей не старше 5 лет.

- Коэффициент 3 – для авто от 10 до 15 млн рублей не старше 10 лет, а также для машин дороже 15 млн рублей не старше 20 лет.

Но не все так просто. Дело в том, что налог платится не с любой машины, за которую вы отдали больше 10 млн рублей. Есть специальный правительственный перечень, в нем перечислены сотни моделей, и для каждой указан повышающий коэффициент. Так что теперь дело «за малым» - утвердить новый список.

3. Нулевой НДС на новые отели

Для компаний, которые строят отели, обнулят НДС (раньше он составлял 20%). Льготная ставка будет действовать пять лет после ввода объекта в эксплуатацию или его реконструкции. Владельцы уже существующих гостиниц также смогут получить льготный НДС до 30 июня 2027 года.

4. Вторая извечная проблема будет решена

На дорожную инфраструктуру дополнительно выделят 163 млрд рублей. На эти деньги построят и обновят больше 750 км федеральных и почти 300 км региональных магистралей. В частности, это затронет Московскую, Ярославскую, Белгородскую, Кемеровскую области, Приморье и Татарстан.

На дорожную инфраструктуру правительство дополнительно выделяет 163 млрд рублей. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

5. Стройка продолжается

Строительная отрасль – одна из основ экономики. Чтобы строителям было проще работать, кабмин предлагает сразу несколько мер: упростить разработку градостроительной документации, ускорить предоставление земельных участков, при необходимости продлить действующие договоры аренды земли.

- Наша главная задача - не дать стройке остановиться, - заявил Михаил Мишустин. И оптимистично заявил, что «турбулентность, связанная с санкциями, закончится».

Все этого ждем, Михаил Владимирович.

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