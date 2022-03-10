Собянин: За полгода-год всю сеть McDonalds можно спокойно заместить отечественными предприятиями

Закрытый ресторан быстрого питания "Макдоналдс" в центре Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Макдоналдс» уходит из столицы и других городов страны, но его место будет пустовать недолго. Российский общепит скоро сможет заменить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов американского фастфуд. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин сегодня, 10 марта, на встрече с представителями столичной торговли и сферы услуг.

«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями, - сказал Собянин. - Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99% российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonalds».

Мэр отметил, что такой стратегии городские власти будут придерживаться и по другим предприятиям, закрывающим свой бизнес в России. «Работаем по этому направлению вместе с правительством РФ», - отметил Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы

По его словам, для замещения ниши, которую освободили иностранные компании, столичные власти решили выделить 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование. Это позволит создать дополнительную сеть быстрого питания.

«Есть специальные меры, направленные на противодействие специальному закрытию тех или иных предприятий, которые закрываются без каких-то объективных условий, - добавил Собянин. - В частности, вы знаете на два месяца остановилась работа McDonalds. В Москве около 250 точек, которые работают в системе McDonalds, конечно, это неприятно. Многие привыкли ходить в McDonalds».

Мэр напомнил, что в Москве 12 тысяч предприятий общественного питания. «Это огромная сеть, которой в Москве никогда не было и которая создана в основном за последние 5-7-8 лет, и это сеть мирового уровня», - сказал Собянин.

При этом он добавил, что в столице создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. «Мы наметили направления деятельности этой комиссии, - сообщил Собянин. - Это сохранение рабочих мест, это вопросы, связанные с импортозамещением, вопросы, связанные с социальной поддержкой и обеспечение занятости населения. Все эти направления касаются каждой из наших отраслей».

КОНКРЕТНО

Что сделают власти Москвы для поддержки жителей и бизнеса

План первоочередных мер города во время санкций опубликовал мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Вкратце поддержка горожан и бизнеса будет выглядеть так:

1. Сохранение рабочих мест.

Из городского бюджета выделят 7 миллиардов рублей для столичных предприятий, желающих участвовать в федеральных программах субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату зарплаты. Главное условия при этом для бизнеса - сохранить рабочие места.

2. Бесперебойная работа предприятий и организаций.

Для этого:

- пострадавшим от санкций фирмам и компаниям дадут отсрочку до 6 месяцев на оплату текущей аренды за имущество, находящееся в городской собственности;

- на 2022 год объявят мораторий на повышение арендных ставок за земельные участки и нежилую недвижимость. Это коснется и предприятий в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва»;

- быстрее и без лишних бюрократических проволочек станут выдавать постоянные и временные пропуска на въезд в город грузового транспорта, чтобы избежать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих;

- поддержат существующих и потенциальных поставщиков продукции для государственных нужд. Для этого быстрее будут оформлять контракты, увеличат авансирование по городскому заказу до 70%. Кроме того, будут пересматривать стоимость контрактов при обоснованном изменении цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля.

3. Импортозамещение.

По поручению Сергея Собянина:

- все комплексы городского хозяйства заключат долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства самой разной продукции, необходимой для государственных нужд;

- для повышения привлекательности этих проектов землю под строительство новых производств будут выделять по ставке 1 рубль;

- запустят программу льготных кредитов на покупку оборудования и пополнение оборотных средств для малого и среднего бизнеса, участвующего в программах импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Кроме того, выделят компаниям гранты на эти цели;

- вложат 500 миллионов рублей на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания.

4. Социальная поддержка.

Столичные власти создают специальный Кадровый центр, который будет напрямую работать с крупными работодателями. В первую очередь это коснется работников иностранных компаний, покинувших Россию на фоне санкций.

«Задачей центра станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий, - объяснил Собянин. - А если по объективным причинам это окажется невозможным – организованный трансферт работников на предприятия, испытывающие потребность в дополнительном персонале. Кроме того, дано поручение подготовить предложения по переквалификации уволенных работников предприятий.

Я назвал только первоочередные шаги. По мере необходимости они будут дополняться новыми мерами по обеспечению устойчивого функционирования экономики и поддержке граждан».

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