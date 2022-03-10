Затравили в соцсетях: Почему бренд одежды Uniqlo передумал оставаться в России

Сегодня Uniqlo - это 43 магазина одежды в России. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Uniqlo оставался одним из немногих иностранных брендов одежды, который не «приостановил» работу в России. А может, и единственным. Японская компания не просто не свернула деятельность, а даже несколько дней назад объявила о том, что не собирается этого делать. И вообще обычные россияне - такие же люди, как и все.

- Одежда – это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы, - заявил Тадаси Янаи, глава Fast Retailing Co. (владеет торговой маркой Uniqlo).

Это заявление не прошло директору даром. Далеко не все оказались согласны, что в нынешних геополитических реалиях «народ России имеет такие же права». Волна пошла по соцсетям - люди требовали бойкотировать компанию и не покупать ее вещи, раз она продолжает работать в России. Даже хештег запустили - #BoycottUNIQLO («бойкотируй Uniqlo», - англ.). Японцы заглянули в бухгалтерские ведомости, прикинули потери, почесали макушки и решили: пойдем-ка мы отсюда подобру-поздорову. Пока – на время. Как и все остальные. А там посмотрим

- Uniqlo стремилась предоставлять доступную повседневную одежду для россиян. Однако в последнее время мы столкнулись с рядом трудностей, включая вызовы в области ведения бизнеса и ухудшение конфликтной ситуации. В связи с этим мы временно приостанавливаем нашу деятельность в России, - такое сообщение появилось на сайте компании.

Сегодня Uniqlo - это 43 магазина одежды в России. Что будет с ними и с многочисленными сотрудниками, компания не сообщила. Непонятно и то, когда именно они закроются. По информации на 10 марта, все торговые точки Uniqlo в России пока работают.

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