Инна Чурикова возмущена известием про Чулпан Хаматову

Масла в огонь подливают новости о том, что в театре "Современник", где долгие годы служит Чулпан, ее заменили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже несколько дней сплетники судачат об отъезде Чулпан Хаматовой в Латвию, где у нее якобы имеется недвижимость. Масла в огонь подливают новости о том, что в театре "Современник", где долгие годы служит актриса, ее заменили Светланой Ивановой. Прокомментировать слухи о многодетной матери решила народная артистка СССР Инна Чурикова.

"Я не верю в это. Чулпан очень любит детей, помогает им. Она прекрасная актриса, замечательный, добрый, сердечный человек. Она с нами, конечно", - заверила Инна Чурикова.

Звезда комедии "Ширли-мырли" не понимает, кому выгодно распространять слухи про Хаматову. "Я абсолютно не понимаю этих людей. Они же лгут про Чулпан. Я думаю, что Чулпан любит свою Родину гораздо больше, чем эти люди. Они просто вредители. Лгут и все", - цитирует Инну Михайловну Тeleprogramma.pro.

Ранее стало известно, что в спектакле "Мастер и Маргарита" в Театре Наций Чулпан Хаматову заменит актриса Наталья Ноздрина. "В ближайших спектаклях «Мастер и Маргарита» заглавную роль играет Наталья Ноздрина. Администрация оставляет за собой право производить замену артистов без предварительного уведомления посетителей", - заявили kp.ru в культурном учреждении.

Не стоит в афише и спектакль "Горбачев", где Хаматова играет без замены. "Не могу сказать, когда будет спектакль Горбачев", - сказала, как отрезала директор театра Мария Ревякина.