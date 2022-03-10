Врачи спецназа Росгвардии: мирные люди нас встречают тепло

Бойцы спецназа Росгвардии Чеченской республики занимаются противодиверсионной работой

В кадре врачи Управления Росгвардии по Чеченской Республике. Они оказывают помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Одни получили царапины, у других обострились хронические заболевания. За медицинской и психологической помощью приходят даже с маленькими детьми.

- Мы служим во имя мира и благополучия людей. Нет никакой разницы, где мы выполняем задачи. Гражданское население Донбасса встречает нас тепло и обращается за помощью, - говорит начальник медицинской части-врач ОМОН "Ахмат-Грозный" Управления Росгвардии по Чеченской Республике старший лейтенант полиции Аюб Исхаков.

Бойцы подразделения сняли на телефон, как Исхаков вместе с коллегами из других подразделений работает на освобожденных от националистов территориях.

В это время бойцы спецназа Росгвардии Чеченской республики под руководством командира Хусейна Межидова занимаются противодиверсионной работой. Они прочесывают леса вокруг населенных пунктов в поисках скрытых блиндажей и схронов с оружием украинских националистов.

Бойцы Хусейна Межидова прислали Рамазану Кадырову видеокадры одной из таких позиций в лесу. Местные жители помогают бойцам спецназа Росгвардии в поиске бандитов, которые прячутся за ними, как за "живым щитом". Помогает спецназу беспилотники с современными тепловизорами и оптикой, которая видит на километры даже в ночном лесу.

- Нашим спецназовцам не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками. Но трусливые шакалы никак не могут осмелиться пойти в наступление. Мы нисколько этому не удивлены. Ведь сразиться с чеченским спецназом в открытой схватке - это не безоружных женщин и стариков обстреливать. Тут можно и пулю словить в лоб. В конце концов, именно такая участь их и ждет. В этом нет никаких сомнений, - говорит пишет в своем блоге глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

В соцсетях появились картинки, где позитивного Хусейна Межидова за наушники на боевом шлеме сравнивают с супергероем Хеллбоем, который в комиксах сражается с существами из английского фольклора. Под снимками пишут: "Это у американцев киношные Хеллбои, а у России настоящие герои!"

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 10 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска выбили националистов из пригородов Киева. Репортаж с места событий

Спецкор kp.ru Александр Коц увидел, что творится в городках вокруг столицы Украины, куда вошли российские войска. Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» ведущему Сергею Мардану (подробности)

Путин поручил расследовать инцидент с привлечением срочников к спецоперации на Украине

В военную прокуратуру направлены материалы для наказания лиц, ответственных за невыполнение соответствующего указания (подробности)

Кто на самом деле разбомбил детскую больницу в Мариуполе

Десятки видео, которые появляются в интернете, оставляют вопросов больше, чем ответов. Ясно одно - ни персонал, ни пациенты больницы не пострадали (подробности)