Показуха с закрытиями: для богатых российских клиентов ЦУМа продолжают закупки

Сейчас многие приходят пофотографировать закрытые бутики Фото: Алиса ТИТКО

Мировые косметические, спортивные и элитные бренды одежды ежедневно принимают решения о временной приостановке торговли в России. Такой выбор, как говорят источники, дается им непросто. Эксперты в сфере торговли и моды рассказали kp.ru, что на самом деле происходит на рынке и уходят ли заграничные магазины навсегда?

Показуха и тайные склады

Показательно из ЦУМа несколько дней назад вывезли свои вещи Chanel, Louis Vuitton, Prada. В соцсетях пустые бутики обсуждали даже те, кто там не бывал никогда.

- Но это политика, просто показуха. Сейчас их весь товар на двух больших складах на окраинах Москвы. Именно эти бренды арендуют площади в магазине, то есть сам ЦУМ не закупает их товары. Вот они съехали и могут творить, что хотят, так как у них нет обязательств перед ЦУМом. А по всем остальным брендам (Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci и др) продолжаются закупки новых коллекций, со всеми есть договоры. Известно, что переговоры сейчас с Versace, так как им тоже не нравятся имеющиеся условия. С остальными все спокойно, - рассказал kp.ru источник в ЦУМе.

- А можно приехать на склады и купить там товары?

- Вип-покупатели в нашей стране могут все. Просто афишировать этого никто не хочет.

Эксперты моды говорят, брендовые вещи после паузы все же будут продавать в самом ЦУМе, так как никто не готов потерять большие деньги.

- В ЦУМе всегда были большие продажи. Приостановка продаж временная. Просчитывают валютные риски, перепечатывают ценники, просчитывают варианты логистики и стоимость. Еще одна причина закрытия - давление на головной офис фирм от политических сил Европы, а на офисы в России давят, в свою очередь, начальники из Европы, - рассказал kp.ru Дмитрий Куваев, москвовед, историк моды.

Фото: Алиса ТИТКО

Работники ЦУМа и байеры сейчас стараются ввезти в Россию как можно больше вещей из Италии для продажи. Мебель и стенды остались в самом дорогом магазине Москвы, как и раньше.

- У вас такой большой пакет с покупками. Решили взять про запас?

- Нет. Такие пакеты для нас - обычная практика. Супруга с дочерью сделали заказ, а я лишь забрал, - говорит Андрей Смирнов, покупатель ЦУМа.

- Сейчас многие приходят пофотографировать закрытые бутики. Сейчас это дико выглядит, но скоро вернутся, как нам кажется, - говорит сотрудница ЦУМа.

В настоящее время представители брендовых магазинов выжидают: кто-то будет принимать решения через две недели, кто-то взял паузу до конца мая. Эксперты говорят, что модная индустрия сейчас внимательно следит, что будет в Украине. Но и не все бренды одежды стремятся высказывать политическую позицию. Ведь даже сейчас на мировой арене, где презентуют новые коллекции, некоторые бренды используют флаги стран, к которым испытывают симпатию. Остальные бренды - аполитичные, просто бизнес.

Фото: Алиса ТИТКО

Арендованные площади пока не освобождают

Присоединились к санкциям против России еще несколько мировых брендов. Hugo Boss закрывает свои магазины и приостанавливает онлайн-торговлю на территории России. А также крупная японская косметическая компания Shiseido приняла решение приостановить поставки своей продукции в Россию. Сетевые магазины Uniqlo решили приостановить деятельность с 21 марта из-за того, что не могут обеспечить непрерывность бизнес-процессов.

- А почему такая очередь?

- На самом деле, в субботу и в воскресенье были такие же очереди. У нас было обновление товара, у людей были выходные. К тому же в одну очередь становятся и те, кто принес сдать вещи обратно, - рассказывает сотрудница магазина Uniqlo в ТЦ "Охотный ряд".

Столешников переулок превратился в почти "мертвую" улицу - брендовые магазины закрылись. Среди них Dior, Prada, Chanel, Louis Vuitton и другие.

- Мы с нетерпением ждем скорейшей встречи, - значится в объявлении на бутике Chanel.

- Закрыт по техническим причинам, - указали на двери бутика Prada.

Из бутика Louis Vuitton не стали убирать всю витрину, лишь часть сумок и одежды забрали в магазин и закрыли витринные окна. В бутике Dior и вовсе можно разглядеть сотрудников, которые сидят в креслах и о чем-то мило говорят. Вот только зайти в магазин нельзя, весь товар пока красуется в витринах.

Фото: Алиса ТИТКО

На входе Cartie теперь металлическая дополнительная решетка, обстановку контролирует охранник, а выставочное ожерелье из витрины убрали.

Возле всех бутиков наводят порядки дворники - подметают и сам Столешников переулок, и ступеньки временно закрытых бутиков.

- Пока никто из международных ритейлеров, временно приостановивших свою работу в России, не съезжал из арендованных помещений в центре Москвы. Ритейлеры планируют закрыть свои магазины для покупателей. Насколько нам известно, арендаторы пока не ставят в известность собственников о расторжении контрактов, - рассказала kp.ru Марина Маркова, руководитель направления street retail компании "Магазин Магазинов".

Фото: Алиса ТИТКО

- А как же другие бренды (не международные)?

- Вряд ли в ближайшее время они будут принимать решения по еще не освобожденным помещениям. Это связано с тем, что большинство сейчас просто следят за экономической ситуацией и не готовы к активному развитию своих сетей.