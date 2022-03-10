Маленькие нацисты выросли: На Украине годами работала сеть лагерей, где детей учили ненавидеть русских

Многочисленные ролики маленьких украинских детишек, которые вместо того, чтобы играть в куклы и тискать котиков, показывают, как они будут "резать москалей" ножами – это не просто нехудожественная самодеятельность дебильных родителей. Фото: www.youtube.com

Еще в 2014-м "Комсомолка" не единожды писала о лагерях подготовки и воспитания украинской молодежи и детей в "правильном" духе "украинских арийцев". Тогда "вдруг" выяснилось, что украинские националисты еще при Ющенко и сменившем его после Януковиче развернули в западных областях целую сеть нацистских лагерей для детей, подростков и молодежи, в котором воспитуемый "контингент" не только подвергался жесткому психологическому прессингу, но и учили приемам обращения с оружием, стрельбе из него, рукопашному бою и даже ножевому бою и рукопашной схватке.

НАЦИСТСКАЯ СЕТЬ ДЛЯ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ

Причем, часть лагерей была на финансировании областных властей, а курировал их аж целый тогдашний глава СБУ Наливайченко, Прикрывалось это все "патриотическими" патетикой и риторикой, но в полную силу эти лагеря развернулись после майдана в Киеве и госпереворота 2014-го.

Примечательно, что эти лагеря первыми описали западные журналисты, которых украинские радикальные националисты всюду пускали, все показывали и даже гордились, каких "убийц москалей" они воспитывают, начиная с 7-8-летних детей, и явно ожидали похвалы от Запада за свои действия.

Все воспитание и формирование юных нацистов на Украине началось с организованного при поддержке главы СБУ Наливайченко лагеря запрещенной в РФ группировки "Тризуб им. Степана Бандеры". Самое активное развитие эти лагеря получили в семи областях Украины: Киевской, Харьковской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской и на Закарпатье. У того же запрещенного в России "Азова" основной лагерь "Азовец" для детей и подростков находится на окраине Киева. Но есть филиалы одноименных лагерей в Харькове, Днепропетровске, Чернигове, Черкассах и Запорожье. В Одессе расположен лагерь "Чота", в котором правит бал также запрещенный в РФ "Правый сектор". Для детишек с 4-х лет в Ивано-Франковской области открыли "Карпатский легион". А еще есть лагеря "Слобожанина", "Сечевик", "Юнкор Запорожья" и других областей, "Соколы", детские лагеря запрещенной в России партии "Свобода" и так далее. Это целая разветвленная сеть, которая охватывает подростков и молодежь: юношей и девушек.

Еще в 2014-м "Комсомолка" не единожды писала о лагерях подготовки и воспитания украинской молодежи и детей в "правильном" духе "украинских арийцев". Фото: www.youtube.com

В одном "Азовце" на окраине Киева за лето проходят нацистское военизированное обучение от 400 до 500 детей. А во всех уже, получается, тысячи, если не больше. Каждый год, каждое лето и даже на весенних, осенних и зимних каникулах. Пребывание в лагерях бесплатное, а финансирование идет за счет выделяемых западных грантов и прямой государственной поддержки от Министерства молодежи и спорта Украины.

Чему там учили? Можно смело говорить, что это не пионерлагеря для отдыха детей и не игра в советское время школьников в "Зарницу". Особенно, если учесть, что инструкторами там были, в большинстве своем, бывшие ветераны АТО, обучавшие, как надо обращаться с "недочеловеками Донбасса", исходя из собственного опыта.

МАЛЕНЬКИЕ НАЦИКИ ВЫРОСЛИ В БОЛЬШИХ

Главное направление обучения – натаскивание на убийство "москалей" и "сепаров". Учат убивать из огнестрельного оружия (автоматов, карабинов и пистолетов), ножом и т.д. Обращение с огнестрельным оружием сопровождается грубой, но эффективной идеологической накачкой.

- Какой у нас девиз? Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть, смерть москалям!, - на камеру западных журналистов упоенно декламировал симпатичный пацанчик лет 8-9. Его сверстники в России за котиками и щеночками ухаживают, а он с детства тренируется убивать.

- Бей москаля! Бей москаля! Складывайте трупы! – восторженно вопит другой пацан, примерно, сверстник первого.

- Вернем Крым, за ним Кубань и прогоним москальскую с***ь! – орет на манер американского сержанта инструктор лагеря, рисуясь под камеры американцев, а детишки восторженно повторяют за ним.

А потом учатся тактике, рукопашке, сборке-разборке автомата и оттачивают навыки стрельбы. Это уже более старшие, лет 15-16. И пока по мишеням. Шесть лет назад по мишеням. А сейчас – по нашим бойцам и донецким ополченцам. Те, кому тогда было от 12-ти до 16-ти, сейчас от 18-ти до 22-х. Это именно они сейчас служат в нацбатах и ВСУ. Воспитанные в лагерях в животной ненависти к России и русским. Воспитанных оголтелыми расистами, потому что они не терпят "сепаров, негров и русских". И еще вопрос – кого они ненавидят больше. Маленькие детки выросли в больших и опасных нацистов. А на смену им идут новые поколения, воспитанные так же.

Это государственная политика нынешней Украины, направленная на всех своих граждан, от млада до велика, и потому еще она просто обязана быть денацифицирована. Фото: www.youtube.com

Кстати, по географии участников нацбатальонов – костяк их составляют вовсе не представители Западной Украины, а как раз тех регионов, где были развернуты эти лагеря современного украинского варианта "Гитлерюгенда", в которых "с младых ногтей учили вгрызаться в горло москаля".

В нацистских татуировках, зигующие, с фашистскими знаменами, они уверены, что "Гитлер велик, потому что он построил великую страну, промышленность и автобаны", а военно-патриотическая организация "Карпатская сечь" даже попросила не называть россиян фашистами или нацистами, поскольку "такое сравнение оскорбляет защитников Украины, многие из которых – националисты". Читай, и есть те самые нацисты и фашисты.

И многочисленные ролики маленьких украинских детишек, которые вместо того, чтобы играть в куклы и тискать котиков, показывают, как они будут "резать москалей" ножами – это не просто нехудожественная самодеятельность дебильных родителей. "Скованные одной цепью, связанные одной целью", которых "круговая порука мажет как копоть"… Это государственная политика нынешней Украины, направленная на всех своих граждан, от млада до велика, и потому еще она просто обязана быть денацифицирована.

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