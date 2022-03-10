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Звезды10 марта 2022 16:30

"Какой кошмар!": известная певица бурно отреагировала на ситуацию с Пугачевой

Алла Пугачева перепугала словами про отъезд на лечение
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Примадонна хранила молчание две недели и не поясняла, куда и как надолго отправилась

Примадонна хранила молчание две недели и не поясняла, куда и как надолго отправилась

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева держала в напряжении преданных поклонников из-за своего отъезда из России. Примадонна хранила молчание две недели и не поясняла, куда и как надолго отправилась. Однако некоторое время назад впервые появилась на публике. Звезда отечественной эстрады лично ответила на колкие слова священника Андрея Ткачева. А также заверила, что вернется в Россию.

"Мы жили в сатанинской химере, друзья! Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!" - сказал протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди.

Вероятно, слова священника стали последней каплей для Аллы Пугачевой, в адрес которой в последние дни было сказано много обидного и несправедливого. Артистка заверила общественность, что отпуск, каникулы и лечение не являются эмиграцией.

Алла Борисовна не уточнила, какая именно из этих причин заставила ее отправиться в поездку. Однако ее слова в очередной раз встревожили народ, который теперь гадает, "от чего лечится Аллочка Борисовна".

Меж тем друзья и коллеги по эстраде поддержали Примадонну, возмутившись поведением тех, кто поспешил сделать слишком поспешные выводы. "Какой кошмар! Даже священник позволяет себе невежество", - сетует 55-летняя Ирина Салтыкова. Исполнительница хита "Серые глаза" знакома с Пугачевой много лет, обе не раз пересекались на сборных концертах.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИАлла Пугачева: досье KP.RU