Зачем Пентагон устанавливал на уток GPS-трекеры и солнечные батареи

Сотрудники биолабораторий Украины изучали распространение инфекций птицами Фото: Shutterstock

В Минобороны России озвучили анализ новых материалов, которые были обнаружены на Украине. Они говорят о реализации военно-биологических программ США и их союзников по блоку НАТО на территории Украины и России.

- Изученные материалы содержат предложения по расширению военно-биологической программы США на территории Украины. Так, обнаружилось свидетельство продолжения завершенных биологических проектов UP-2, UP-9, UP-10, направленных на изучение возбудителей сибирской язвы и африканской чумы свиней. Пентагон интересует также насекомые переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания. Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей - блохами и клещами, - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что аналогичные исследования проводились в 40-х годах прошлого столетия при создании компонентов биологического оружия японским отрядом 731, члены которого впоследствии скрылись в США от преследований за военные преступления. И похоже, что японцы воспитали в Америке своих последователей. По словам Кириллова, полученные из различных источников сведения подтверждают ведущую роль Управления министерства обороны США в финансировании и проведении военно-биологических исследований на территории Украины.

- Стали известны подробности проекта UP-4, который реализовывался с участием лабораторий Киева, Харькова и Одессы и был рассчитан на период до 2020 года. Его целью являлось изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа H5N1, летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла, - показывает американские слайды Кириллов.

На них можно увидеть диких уток с GPS-трекерами на груди, по которым лаборатории отслеживали их перелеты в России. Чтобы устройства работали долго на уток прикрепляли небольшие солнечные батареи.

- В связи с тем, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов. При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы, - объясняет представитель Минобороны России.

Выходит, что США всерьез решили отсидеться на своем континенте, когда в России и Европе будут бушевать различные пандемии. Идея устроить из соседнего континента военный полигон не нова.

- Интерес США к способам дестабилизации эпидемиологической обстановки является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, - отметил Кириллов. - Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают много вопросов.

Чтобы устройства работали долго на уток прикрепляли небольшие солнечные батареи.

На брифинге вспомнили о проекте Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматривались летучие мыши.

Американцев интересовало, как через них можно передать человеку бактериальные и вирусные патогены: возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов.

- Обращает на себя внимание тот факт, что исследования проводятся в непосредственной близости от границ России – в районах черноморского побережья и на Кавказе, - показывает другой слайд Кириллов.

На брифинге стало известно, что в проект Пентагона UP-8 втянуты грузинские биолаборатории, Политехнический институт Вирджинии и Геологическая служба США. Он направлен на изучение распространения вируса Конго-Крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине. При этом выясняется, что многие участники исследований получали зарплату напрямую от Пентагона.

Туда же из Украины передавались биологические образцы украинских граждан, относящихся исключительно к славянскому этносу.

- С высокой долей вероятности можно говорить о том, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы населения, - подчеркивает начальник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он также сообщил, что после косвенного подтверждения таких программ заместителем Госсекретаря США Викторией Нуланд американцам удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалы и оборудования во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство в г. Львов. Не исключена вероятность перемещения части коллекции на территорию Польши.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

В самые древние времена индейцы макали наконечники стрел в яд, который собирали с кожи лягушек, а эфиопы втыкали свои кинжалы и копья в ядовитые кактусы. Римляне с помощью катапульт забрасывали через стены осажденных городов тела умерших от болезней солдат, отравляли частями тел источники воды.

В 1346 году войска хана Джанибека осадили крымский город Каффу (ныне Феодосия). Он не смог взять город силой и приказал перебросить через стену умерших от бубонной чумы солдат. Эпидемия оказалась настолько сильной, что вирус на кораблях генуэзских купцов перебрался в Европу, где убил за следующие семь лет 60 миллионов человек.

Британцы в 1767 году прославились тем, что передавали индейцам одеяла, которыми пользовались в больницах умершие от вируса оспы. Потом американских аборигенов активно травили подарками с корью, дифтерией, скарлатиной.

В конце Второй Мировой войны японцы сбрасывали на Китай керамические бомбы с клещами, которые были заражены сибирской язвой, оспой, чумой, бруцеллезом и энцефалитом. Современные ДНК- технологии научили вирусы выбирать людей определенной расы и национальности. Ежегодно в мире от укусов зараженных москитов умирает почти миллион человек.

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