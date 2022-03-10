Финны вымещают злобу на русскоязычном населении из-за растущих цен на бензин

В последние недели антирусские настроения в Финляндии резко пошли в гору, и многие русскоязычные жители Суоми даже стали опасаться за свою безопасность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финны любят говорить, что нельзя изменить географию. Действительно, 1300 с лишним километров российско-финской границы никуда не денутся. Равно как никуда не денется общая история. Поэтому третья по численности (после коренных финнов и шведов) группа населения Финляндии считает своим родным языком русский. Таких людей в Финляндии более 84 тысяч (по состоянию на 2020 год) и многие говорят, что после начала военных действий на Украине отношение к ним ухудшилось.

Откровенно говоря, россияне, украинцы, эстонцы, выходцы из других стран бывшего СССР, говорящие на одном, с детства знакомом языке и раньше не чувствовали себя на финской земле очень уж комфортно. Однако ситуация была терпимой. Но в последние недели антирусские настроения в Финляндии резко пошли в гору, и многие русскоязычные жители Суоми даже стали опасаться за свою безопасность.

В социальных сетях или комментариях под статьями в интернет-изданиях финские диванные критики-патриоты себя уже не сдерживают. Наши соотечественники оказались виноваты во всем — из-за них бензин стоит более 2 евро за литр, с начала года резко взлетели цены на продукты, слабеет евро. Не говоря уже о том, что угрозу с Востока ощущают четверо финнов из пяти…

В столице Хельсинки пока в реальной жизни эти настроения местные держат при себе. Сложнее приходится русскоязычным жителям Восточной Финляндии, где их особенно много. Население там преимущественно сельское, и оно с крестьянской прямотой высказывает своим русскоязычным коллегам все, что думает о политической обстановке, росте цен, угрозе банкротства ориентированных на Россию предприятий.

Среди пострадавших — сотрудники многочисленных финских фирм, чье руководство приняло решение уйти с российского рынка. Это и производители шин «Нокиан», и пекари из «Фазера», суровые молочники из «Валио» и многие другие плотно завязанные на российский рынок фирмы.

Финны очень нервничают по поводу того, что в РФ застряли инвестиции на сотни миллионов евро. Только количество затронутых санкциями инвесторов оценивается минимум в 80 тысяч физических и юрлиц. Впереди у этих бизнесов сокращение объемов производства, падение прибыли, сокращение персонала и, не исключено, безработица.

Зато теперь есть, на ком можно отыграться… Не сложно предположить, кто отныне первый кандидат на увольнение. Сами финны признают, что с русской фамилией найти работу заметно труднее, чем с финской. Хотя все еще проще, чем с арабской или сомалийской. Безработица среди иммигрантов в 2020 году была в среднем вдвое выше, чем среди финнов.

Впрочем, если взрослые смотрят косо и злословят у русскоговорящих коллег и соседей больше за спиной, то их юные финны в школах не стесняются — детям русскоязычных сейчас особенно не позавидуешь! К сожалению, традиция школьной травли не нова. О ней, например, честно рассказала «мисс Финляндия» 2018 года Алина Воронкова, которая с детства привыкла выслушивать оскорбления только за то, что она русская.

Финские политики время от времени делают дежурные заявления насчет недопустимости травли и дискриминации русских по национальному признаку. Уже высказались президент Ниинистё и премьер Санна Марин. Однако, вряд ли дежурные выступления повлияют на растущую атмосферу враждебности по отношению к русскоязычным жителям страны.

Похоже, что местная пословица «имя не делает человека хуже» более не распространяется на русских.