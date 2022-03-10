Сейчас необходимо сохранить важные для экономики компании Фото: REUTERS

СОХРАНИТЬ ПРИБЫЛЬ И РАБОЧИЕ МЕСТА

Отгадайте загадку: что общего у автомобильного концерна Volkswagen, продавца одежды Adidas и производителя программного обеспечения Microsoft? Правильный ответ: все эти компании приостановили работу в России. Как и десятки других западных, восточных, северных, южных брендов и корпораций.

В ответ в России оперативно разработали законопроект «О внешней администрации по управлению организацией».

- Он направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ, - объяснили в Минэкономразвития.

А вот разработчики законопроекта назвали его первым шагом «к национализации имущества иностранных организаций, покидающих российский рынок». Эта фраза многих повергла в недоумение. Вообще-то национализацию, а за ней и госпланирование наша страна проходила лет так сто назад. Ни к чему хорошему это не привело.

- Национализация - это переход права собственности от бывших владельцев к государству, - напомнил в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2) доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. - Но в нынешней трактовке имеется в виду другое. Если бывший собственник по какой-либо причине не может продолжать свою деятельность в России, то наша страна заинтересована, чтобы его активы и дальше приносили прибыль и обеспечивали занятость.

СТАРЫЕ НОВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

Председатель Банкротного клуба, юрист-аналитик Олег Зайцев объясняет: сейчас необходимо сохранить важные для экономики компании. Чтобы не дать им обанкротиться, а миллионы сотрудников не пошли по миру. На данный момент их, «приостановивших деятельность», больше полусотни. Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M…

Та же IKEA за годы работы в России создала обширную сеть производителей, технологов, поставщиков, которые сейчас остались практически не у дел. А сколько фермеров работало на 850 российских ресторанов McDonald's? Что сейчас делать им?

- В законопроекте говорится, что суд может назначить внешнюю администрацию, то есть директора, который обеспечит сохранение бизнеса, - помогает разобраться в документе Олег Зайцев. - В качестве «внешней администрации» предлагается государственная корпорация ВЭБ.РФ. Но понятно, что на практике управлять будут, скорее всего, те менеджеры, которые остались в компании и готовы вести бизнес дальше.

Та же IKEA за годы работы в России создала обширную сеть производителей, технологов, поставщиков, которые сейчас остались практически не у дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

- То есть речь не идет о том, чтобы компании перешли в собственность государства?

- Нет. Национализация - это выкуп имущества государством. Но, во-первых, это огромные расходы для бюджета. Во-вторых, невозвратный путь для иностранных компаний (национализируешь разок чужое добро - больше с тобой никто работать не будет. - Ред.). Обсуждаемый законопроект предполагает мягкие меры. А временное управление нужно для того, чтобы в том числе дать возможность акционерам вернуться, если они захотят.

- А если не захотят?

- Тогда они спокойно продадут свой бизнес.

Как сообщил 10 марта премьер Михаил Мишустин, на иностранных предприятиях смогут вводить внешнее управление, если компания "необоснованно уйдет" из России. При этом, по словам авторов законопроекта, внешнее управление ждет не все компании. А только те, в которых минимум 25% акций принадлежат гражданам или организациям «недружественных государств». Список таких стран на днях утвердило правительство (см. "С кем мы теперь не джужим"). Внешнее управление вводится на три или шесть месяцев – в зависимости от финансовой ситуации в компании. И уже после этого собственники могут «спокойно продавать» свои доли в бизнесе и хлопать дверью. Причем их акции могут купить не только российские граждане и компании, но и представители стран, которые не входят в список «недружественных».

ЖОВТО-БЛАКИТНЫЙ СПИСОК

Список стран, которые правительство признало «недружественными»

Австралия

Албания

Андорра

Великобритания

Все государства - члены Европейского союза

Исландия

Канада

Лихтенштейн

Микронезия

Монако

Новая Зеландия

Норвегия

Южная Корея

Сан-Марино

Северная Македония

Сингапур

США

Тайвань

Украина

Черногория

Швейцария

Япония

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