Украинские пленные: Русские с нами даже сигаретами делятся

Дмитрий Суровый, оказавшись в плену после боев за город Изюм под Харьковом, был уверен, что с Российской армией удастся справиться быстро

Украинские военные, сложившие оружие, с удивлением отмечают беззлобное отношение к ним россиян. И в то же время - боеспособность российской армии, что тоже стало для них сюрпризом. Ведь инструкторы и командиры утверждали, что Россия бросила на Украину «голодных срочников», которых будет несложно победить. И в то же время говорили, что в плену их ждет неминуемая и мучительная смерть.

МЫ СЫТЫЕ, В ТЕПЛЕ

Украинский контрактник Дмитрий Суровый, оказавшись в плену после боев за город Изюм под Харьковом, был уверен, что с Российской армией удастся справиться быстро. Ему 24 года, он служил в 90-м отдельном аэромобильном десантном батальоне 1-й десантно-штурмовой бригады. Об этом он рассказал изданию Readovka

- Нам говорили, что на нас идут солдаты-срочники, - говорит он. – Они, дескать, голодные, еле на ногах стоят, не одетые, с топливом и провизией только на три дня. Такое отношение продвигали и наши командиры, и наша пресса, телевидение. Дескать, мы их быстро выгоним. Но оказалось, все совсем не так.

Суровый и еще несколько бойцов должны были находиться на наблюдательном пункте, докладывать о подходе российских колонн и по возможности препятствовать их продвижению. По его словам, когда полгорода было уже под контролем российских войск и многие украинские части отошли, его попросту бросили, приказав «продолжать наблюдение». Когда на его группу вышли передовые российские части, Суровый и его товарищи решили не сопротивляться, а сложить оружие.

- Я увидел, что никаких срочников там нет, - говорит украинский пленный. - Идут хорошо подготовленные люди, у которых есть цель. Я понял, что мы разбудили спящего медведя, нас сметут либо мягкой плюшевой лапой, либо когтями. И тогда потери будут большие. А о том, что мирным жителям и нам, тем, кто хочет сложить оружие, дают гуманитарный коридор, я узнал только здесь, от российских военных. Люди в городе об этом вообще не знали! Слова «Зеленый коридор» я слышал только раз. И нам это преподнесли так, что российские военные просят коридор, чтобы уйти.

Отношение российских военных к пленным украинского контрактника удивило.

- Мы здесь сыты, в тепле, никто нас не трогает, - говорит Суровый. - Россияне даже сигаретами с нами делятся...

ПРОСТРЕЛЮ КОЛЕНО ИЛИ УБЬЮ

Еще одного пленного, который служил в 132 отдельном разведбатальоне Вооруженных сил Украины, раненного бросили свои. Да и ранение в ногу, по словам бойца, он тоже получил от своих, стал жертвой «дружественного» огня. Он лежал и мучился от страшной боли в кювете проселочной дороги под Харьковом, когда российские военные обнаружили его и оказали первую помощь.

Теперь боец разведбата в больнице, в безопасности и вспоминает, что британцы, которые учили их выживанию и действиям в тылу противника, не смогли подготовить их к тому, что случилось на Украине.

Еще одного пленного, который служил в 132 отдельном разведбатальоне Вооруженных сил Украины, раненного бросили свои

- Нам говорили, что русские пришли убивать нас, насиловать наших женщин, разрушить наши города, мародерствовать, - говорит пленный. - Но я увидел совсем другое, российские военные своими сухпайками подкармливали местных жителей. Да к нам, тем, кто стрелял в них, относятся без злобы и даже дружелюбно.

Такое отношение сильно контрастирует с отношением украинских военных к жителям украинских же городов. Житель того же Изюма Станислав Скляро вспоминает свою встречу с бойцами ВСУ как страшный сон. Об этом он рассказал изданию Readovka.

Житель Изюма Станислав Скляро

- Я зашел в магазин, когда ко мне подбежал военный и под дулом автомата приказал встать на колени и предъявить документы, - рассказывает Станислав. - Потом, когда проверил документы, сказал, что убьет меня, если не помогу. Мы пошли в нашу 4-ю школу, я увидел боеприпасы, пулеметы, гранатометы, гранаты и бутылки с коктейлем Молотова. Позже подъехали еще человек 20 военных. Они заставляли меня носить им сухпайки в ящиках, перетаскивать патроны, дежурить у телефона, пока они спали. Тот военный, что меня задержал, грозился то прострелить мне колено, то убить. У него позывной был Барракуда. В какой-то момент мы пошли с ним в магазин, он встретил двух малолеток. Потребовал у них документы, а они пацаны совсем, одному 14, другому 10 лет. У них документов не было, и он решил их тоже взять с собой. Пока они спорили, я под шумок сбежал домой. И больше, слава Богу, я этого Барракуду не видел, потому что скоро пришли уже российские войска.

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