Вера Алентова: "«Оскар» я воспринимала как награду за долгое страдание Меньшова"

Народная артистка рассказала, как снимался культовый советский фильм "Москва слезам не верит" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Этому фильму уже больше сорока лет, а его не просто все еще смотрят, зрители прилипают к экрану, когда его в сотый раз показывают по телевизору. Судя по отзывам, это кино еще не состарилось. В своей новой книжке «Все не случайно», вышедшей на днях в издательстве «Эксмо», Вера Алентова вспоминает съемки фильма «Москва слезам не верит», с какими трудностями столкнулись его создатели, как она была утверждена на роль главной героини.

НЕ ПОНРАВИЛСЯ СЦЕНАРИЙ

В конце 70-ых драматург Валентин Черных написал сценарий для конкурса фильмов о Москве. Но никто его сценарием особо не заинтересовался. Режиссеру Владимиру Меньшову же он показался любопытным: «Если доработать, кое-что переделать, может получиться интересная вещь».

Супруге режиссера актрисе Вере Алентовой сценарий не понравился совсем: задумано плоско и грубо, все «по верхам». Но в отличие от Алентовой, Меньшов был уверен, что правками сценарий Черныха можно изменить к лучшему. «Хочешь, поправляй сам, - сказал Черных Меньшову, - но автором останусь я один».

«И вот сценарий готов, и Володя дал почитать его мне… И он мне снова не понравился. И героиня мне тоже не понравилась», - пишет Алентова в своей книжке. Актрисе было тогда 37 лет. Она много играла в театре и хорошо понимала разницу между выигрышным и невыигрышным материалом. Но Меньшов уверял её: это роль-судьба, а кино – это не театр. Позже, когда фильм вышел на экраны, стал лидером проката и получил множество наград, включая американскую премию «Оскар», Меньшов признался в одном интервью: «Катерина – это я. Я сам прошел такой же путь».

БЫЛ ВЛЮБЛЕН В ВЕРТИНСКУЮ

Первоначально Меньшов хотел, чтобы Людмилу сыграла Анастасия Вертинская. В фильме эту роль в итоге сыграла Ирина Муравьева. С Вертинской Меньшов снимался в «Человеке на своем месте». Во время съемок написал ей стихи... «Это было время, когда мы с Володей расстались, - вспоминает Алентова. – Позже он прочел мне сочинение, адресованное Вертинской, и стало ясно, что он был очарован и, очевидно, влюблен в эту прелестную актрису. Володя надеялся, что роль Людмилы ей понравится, но, увы, Вертинская сказала: это все не моё».

На пробы на главную роль приглашали Маргариту Терехову и Ирину Купченко… Но Терехова снималась в это время в «Трёх мушкетерах» и потому участвовать в пробах не смогла. Ирине Купченко, как и Алентовой, не понравился сценарий. Были ещё претендентки не с такими громкими именами. Роль главной героини досталась Вере Алентовой благодаря стечению обстоятельств и настойчивости её мужа, который хотел, чтобы играла именно она. «И сыграла роль-судьбу, и полюбили зрители мою положительную Катерину, потому что у большинства наших женщин такая же судьба, разве что в руководители не все выбиваются. В день моих проб Володя, совсем далекий от религии человек, пошел в церковь и поставил свечку с тихой просьбой, чтобы мосфильмовское начальство утвердило меня на эту роль».

Кстати, в том, что Вера Алентова хорошо сыграла Катерину, Меньшов признался ей только через десять лет после выхода фильма на экран.

Была еще одна проблема с кастингом…

«Мы уже начали съемки, но у нас до сих пор не было главного героя, - вспоминает Алентова. – На роль Гоши пробовались несколько хороших артистов, но Меньшов продолжал искать: претендентам никак не удавалось угадать интонацию, присущую образу, который однажды создал Черных и который кочевал у него из сценария в сценарий – цельная личность с мощным мужским началом и легкой наглинкой. «На том простом основании, что я мужчина!» - реплика Гоши… Ухватить это обаяние нормального сильного мужчины, с легкой наглинкой и юмором, у актеров не получалось…».

Меньшову случайно попался на глаза старый советский фильм «Дорогой мой человек» с молодым Баталовым в главной роли. Баталов – народный любимец начинал карьеру с образов «простых людей»… "Володя Баталову позвонил, предложил прочитать сценарий. Баталов сценарий прочел и от съемок отказался… Но к счастью, через пару дней Алексей Владимирович перезвонил Володе и дал согласие».

Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

НЕМОДНАЯ ТЕМА

Работа над фильмом «Москва слезам не верит» была трудной. Тема представлялась немодной. В соседнем павильоне Тарковский снимал «Сталкера»: вот это – тема модная…

Оператор Слабневич ( до этого пят лет снимал танки, работая на картине «Освобождение»), по воспоминаниям Веры Алентовой, любил выпить, нередко приходил на площадку нетрезвым, во время съемок добавлял и потому мог позволить себе оскорбительные реплики: снимаем какое-то дерьмо… «Снял Слабневич наши лица не лучшим образом. Ира Муравьева, увидев себя на экране, расплакалась… Когда однажды я оказалась по делам у замдиректора «Мосфильма» Николая Иванова, он, посмотрев на меня пристально, спросил: «Это вы снимались в фильме Меньшова?». И услышав положительный ответ, прибавил: «Оператору Слабневичу надо оторвать руки…» Да, Слабневич не выбирал выгодные ракурсы – как получилось, так и получилось, но в итоге наши лица выглядели в стилистике эпохи, а после столь долгой жизни на экране и нам стали казаться прекрасными: мы-то повзрослели на сорок лет!»…

В первый год «Москва слезам не верит» посмотрели 90 миллионов человек.

Но киносообщество отвернулось от картины с презрением, рецензии выходили уничтожающие. «На одном из собраний «Мосфильма» даже решили обсудить неприличный успех «Москвы…», - пишет Алентова. - Режиссер Юлий Райзман выступил с пламенной речью, утверждая, что «Москва слезам не верит» - позор «Мосфильма» и «надо с этим что-то делать». И множество режиссеров в присутствии Меньшова поддержали Райзмана криками: «Да! Правильно! Позор!». Михаил Александрович Ульянов на встречах со зрителями уговаривал их не ходить смотреть эту глупую и позорную сказку. Тот самый Ульянов, который сам вышел «из народа»… Меньшов ходил черный и даже дошел до мысли: «Зачем, зачем я сделал это кино?»…

При этом очереди у касс кинотеатров не становились меньше, но «журналисты, киноведы, весь «кинематографический мир» - никак не унимались»… Сейчас молодые кинематографисты не могут поверить, что с таким энтузиазмом травили картину, ставшую классикой отечественного кино… Потому и «Оскар» я воспринимала как награду за долгое и тяжелое страдание Володи, который хотел подарить людям светлый, добрый, сердечный фильм».

ВРУЧЕНИЕ «ОСКАРА» СОВПАЛО С ПОКУШЕНИЕМ НА РЕЙГАНА

«Вначале стало известно, что мы попали в номинацию на «Оскар». И это уже стало в каком-то смысле победой, ведь Володино имя оказалось в одном списке со звездами кинорежиссуры: Акира Куросава, Франсуа Трюффо, Карлос Саура, Иштван Сабо…»

Потом Меньшов получил письмо из оскаровского комитета с приглашением присутствовать на торжественном вручении премии. Приглашали Меньшова с супругой. С этим приглашением Меньшов отправился к руководителю Госкино Филлипу Ермашу. Ермаш посмотрел список претендентов и с усмешкой сказал, что аутсайдер здесь очевиден: ехать незачем. И Госкино послало в США письмо с извинениями, мол, режиссер Меньшов невероятно занят и приехать не сможет. «Конечно, Володя огорчился, - пишет Алентова. - Он не рассчитывал ни на какой «Оскар» - при таких-то конкурентах! – но поехать и вживую посмотреть церемонию было бы интересно… 30 марта Володя прильнул к приемнику, чтобы узнать из программы «Голос Америки», кто же все-таки получил «Оскар». Но нужной информации не нашел. Наутро выяснилось: произошло покушение на президента Рейгана и церемонию «Оскара» перенесли на следующий день, на 31 марта»...

С учетом разницы во времени, когда у американцев закончился праздник, у нас уже наступило 1 апреля, День смеха. И когда Меньшова с утра начали поздравлять с «Оскаром», он оценил это как розыгрыш. «Я поехала в театр, и туда пришел журналист с известием о присуждении «Оскара», но как-то неуверенно заглядывал мне в глаза: мол, а вдруг это розыгрыш? Я сказала: «Вечером из программы «Время» узнаем поточнее», - но сердцем почувствовала, что это правда, - вспоминает Вера Алентова. - В этот же день Володю вызвали в Госкино и подтвердили, что «Оскар» достался ему. Володя с горечью спросил Ермаша, может быть, все-таки стоило рискнуть и отправить его на церемонию? И тогда бы не испуганный атташе по культуре Дюжев получал статуэтку, стыдливо приговаривая: «Нет-нет, я не Меньшов!»… Но на душе у нас все равно был праздник, и мы смогли наконец немного отвлечься от негативных эмоций, которые обрушил на наши головы «кинематографический мир»…

Этот фильм принес нам немало переживаний, но в результате разделил нашу жизнь на «до» и «после» - и «после» стало еще прекрасней, чем «до»».