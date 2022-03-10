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Звезды10 марта 2022 15:20

Вера Алентова: "«Оскар» я воспринимала как награду за долгое страдание Меньшова"

Народная артистка рассказала, как снимался культовый советский фильм "Москва слезам не верит"
Татьяна ЗИМНЯЯ
Народная артистка рассказала, как снимался культовый советский фильм "Москва слезам не верит"

Народная артистка рассказала, как снимался культовый советский фильм "Москва слезам не верит"

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Этому фильму уже больше сорока лет, а его не просто все еще смотрят, зрители прилипают к экрану, когда его в сотый раз показывают по телевизору. Судя по отзывам, это кино еще не состарилось. В своей новой книжке «Все не случайно», вышедшей на днях в издательстве «Эксмо», Вера Алентова вспоминает съемки фильма «Москва слезам не верит», с какими трудностями столкнулись его создатели, как она была утверждена на роль главной героини.

НЕ ПОНРАВИЛСЯ СЦЕНАРИЙ

В конце 70-ых драматург Валентин Черных написал сценарий для конкурса фильмов о Москве. Но никто его сценарием особо не заинтересовался. Режиссеру Владимиру Меньшову же он показался любопытным: «Если доработать, кое-что переделать, может получиться интересная вещь».

Супруге режиссера актрисе Вере Алентовой сценарий не понравился совсем: задумано плоско и грубо, все «по верхам». Но в отличие от Алентовой, Меньшов был уверен, что правками сценарий Черныха можно изменить к лучшему. «Хочешь, поправляй сам, - сказал Черных Меньшову, - но автором останусь я один».

«И вот сценарий готов, и Володя дал почитать его мне… И он мне снова не понравился. И героиня мне тоже не понравилась», - пишет Алентова в своей книжке. Актрисе было тогда 37 лет. Она много играла в театре и хорошо понимала разницу между выигрышным и невыигрышным материалом. Но Меньшов уверял её: это роль-судьба, а кино – это не театр. Позже, когда фильм вышел на экраны, стал лидером проката и получил множество наград, включая американскую премию «Оскар», Меньшов признался в одном интервью: «Катерина – это я. Я сам прошел такой же путь».

БЫЛ ВЛЮБЛЕН В ВЕРТИНСКУЮ

Первоначально Меньшов хотел, чтобы Людмилу сыграла Анастасия Вертинская. В фильме эту роль в итоге сыграла Ирина Муравьева. С Вертинской Меньшов снимался в «Человеке на своем месте». Во время съемок написал ей стихи... «Это было время, когда мы с Володей расстались, - вспоминает Алентова. – Позже он прочел мне сочинение, адресованное Вертинской, и стало ясно, что он был очарован и, очевидно, влюблен в эту прелестную актрису. Володя надеялся, что роль Людмилы ей понравится, но, увы, Вертинская сказала: это все не моё».

На пробы на главную роль приглашали Маргариту Терехову и Ирину Купченко… Но Терехова снималась в это время в «Трёх мушкетерах» и потому участвовать в пробах не смогла. Ирине Купченко, как и Алентовой, не понравился сценарий. Были ещё претендентки не с такими громкими именами. Роль главной героини досталась Вере Алентовой благодаря стечению обстоятельств и настойчивости её мужа, который хотел, чтобы играла именно она. «И сыграла роль-судьбу, и полюбили зрители мою положительную Катерину, потому что у большинства наших женщин такая же судьба, разве что в руководители не все выбиваются. В день моих проб Володя, совсем далекий от религии человек, пошел в церковь и поставил свечку с тихой просьбой, чтобы мосфильмовское начальство утвердило меня на эту роль».

Кстати, в том, что Вера Алентова хорошо сыграла Катерину, Меньшов признался ей только через десять лет после выхода фильма на экран.

Была еще одна проблема с кастингом…

«Мы уже начали съемки, но у нас до сих пор не было главного героя, - вспоминает Алентова. – На роль Гоши пробовались несколько хороших артистов, но Меньшов продолжал искать: претендентам никак не удавалось угадать интонацию, присущую образу, который однажды создал Черных и который кочевал у него из сценария в сценарий – цельная личность с мощным мужским началом и легкой наглинкой. «На том простом основании, что я мужчина!» - реплика Гоши… Ухватить это обаяние нормального сильного мужчины, с легкой наглинкой и юмором, у актеров не получалось…».

Меньшову случайно попался на глаза старый советский фильм «Дорогой мой человек» с молодым Баталовым в главной роли. Баталов – народный любимец начинал карьеру с образов «простых людей»… "Володя Баталову позвонил, предложил прочитать сценарий. Баталов сценарий прочел и от съемок отказался… Но к счастью, через пару дней Алексей Владимирович перезвонил Володе и дал согласие».

Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

Вера Алентова в фильме "Москва слезам не верит"

НЕМОДНАЯ ТЕМА

Работа над фильмом «Москва слезам не верит» была трудной. Тема представлялась немодной. В соседнем павильоне Тарковский снимал «Сталкера»: вот это – тема модная…

Оператор Слабневич ( до этого пят лет снимал танки, работая на картине «Освобождение»), по воспоминаниям Веры Алентовой, любил выпить, нередко приходил на площадку нетрезвым, во время съемок добавлял и потому мог позволить себе оскорбительные реплики: снимаем какое-то дерьмо… «Снял Слабневич наши лица не лучшим образом. Ира Муравьева, увидев себя на экране, расплакалась… Когда однажды я оказалась по делам у замдиректора «Мосфильма» Николая Иванова, он, посмотрев на меня пристально, спросил: «Это вы снимались в фильме Меньшова?». И услышав положительный ответ, прибавил: «Оператору Слабневичу надо оторвать руки…» Да, Слабневич не выбирал выгодные ракурсы – как получилось, так и получилось, но в итоге наши лица выглядели в стилистике эпохи, а после столь долгой жизни на экране и нам стали казаться прекрасными: мы-то повзрослели на сорок лет!»…

В первый год «Москва слезам не верит» посмотрели 90 миллионов человек.

Но киносообщество отвернулось от картины с презрением, рецензии выходили уничтожающие. «На одном из собраний «Мосфильма» даже решили обсудить неприличный успех «Москвы…», - пишет Алентова. - Режиссер Юлий Райзман выступил с пламенной речью, утверждая, что «Москва слезам не верит» - позор «Мосфильма» и «надо с этим что-то делать». И множество режиссеров в присутствии Меньшова поддержали Райзмана криками: «Да! Правильно! Позор!». Михаил Александрович Ульянов на встречах со зрителями уговаривал их не ходить смотреть эту глупую и позорную сказку. Тот самый Ульянов, который сам вышел «из народа»… Меньшов ходил черный и даже дошел до мысли: «Зачем, зачем я сделал это кино?»…

При этом очереди у касс кинотеатров не становились меньше, но «журналисты, киноведы, весь «кинематографический мир» - никак не унимались»… Сейчас молодые кинематографисты не могут поверить, что с таким энтузиазмом травили картину, ставшую классикой отечественного кино… Потому и «Оскар» я воспринимала как награду за долгое и тяжелое страдание Володи, который хотел подарить людям светлый, добрый, сердечный фильм».

ВРУЧЕНИЕ «ОСКАРА» СОВПАЛО С ПОКУШЕНИЕМ НА РЕЙГАНА

«Вначале стало известно, что мы попали в номинацию на «Оскар». И это уже стало в каком-то смысле победой, ведь Володино имя оказалось в одном списке со звездами кинорежиссуры: Акира Куросава, Франсуа Трюффо, Карлос Саура, Иштван Сабо…»

Потом Меньшов получил письмо из оскаровского комитета с приглашением присутствовать на торжественном вручении премии. Приглашали Меньшова с супругой. С этим приглашением Меньшов отправился к руководителю Госкино Филлипу Ермашу. Ермаш посмотрел список претендентов и с усмешкой сказал, что аутсайдер здесь очевиден: ехать незачем. И Госкино послало в США письмо с извинениями, мол, режиссер Меньшов невероятно занят и приехать не сможет. «Конечно, Володя огорчился, - пишет Алентова. - Он не рассчитывал ни на какой «Оскар» - при таких-то конкурентах! – но поехать и вживую посмотреть церемонию было бы интересно… 30 марта Володя прильнул к приемнику, чтобы узнать из программы «Голос Америки», кто же все-таки получил «Оскар». Но нужной информации не нашел. Наутро выяснилось: произошло покушение на президента Рейгана и церемонию «Оскара» перенесли на следующий день, на 31 марта»...

С учетом разницы во времени, когда у американцев закончился праздник, у нас уже наступило 1 апреля, День смеха. И когда Меньшова с утра начали поздравлять с «Оскаром», он оценил это как розыгрыш. «Я поехала в театр, и туда пришел журналист с известием о присуждении «Оскара», но как-то неуверенно заглядывал мне в глаза: мол, а вдруг это розыгрыш? Я сказала: «Вечером из программы «Время» узнаем поточнее», - но сердцем почувствовала, что это правда, - вспоминает Вера Алентова. - В этот же день Володю вызвали в Госкино и подтвердили, что «Оскар» достался ему. Володя с горечью спросил Ермаша, может быть, все-таки стоило рискнуть и отправить его на церемонию? И тогда бы не испуганный атташе по культуре Дюжев получал статуэтку, стыдливо приговаривая: «Нет-нет, я не Меньшов!»… Но на душе у нас все равно был праздник, и мы смогли наконец немного отвлечься от негативных эмоций, которые обрушил на наши головы «кинематографический мир»…

Этот фильм принес нам немало переживаний, но в результате разделил нашу жизнь на «до» и «после» - и «после» стало еще прекрасней, чем «до»».

КультураКультура: кино