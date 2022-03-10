Роскачество проверило, привозят ли в онлайн-заказах просрочку и неликвид

Самое главное: просрочки практически не было Фото: Shutterstock

Роскачество проверило работу служб доставок. В лаборатории исследовали свежесть и безопасность продуктов. А также эксперты оценили соблюдение норм товарного соседства, сроков годности, и скорость доставки.

В проверку попали собственные интернет-магазины сетей (например, «Ашан», «ВкусВилл», «Перекресток», «Пятерочка» и другие), маркетплейсы, а также курьерские службы, такие как «Сбермаркет», «Яндекс Еда» и Delivery Club. Всего в исследовании задействованы 36 служб доставки из Москвы и Санкт-Петербурга.

Везде закупали один и тот же набор продуктов: мясо, молочные продукты, яйца, хлеб и овощи. Доставку заказывали напрямую в лабораторию, чтобы исключить дополнительные звенья при транспортировке. Всего было проверено 252 товара.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Самое главное: просрочки практически не было. Только один товар доставили с истекшим сроком годности — творог, заказанный в «Дикси» (Санкт-Петербург). Просрочка составила сутки. Но, несмотря на это, в твороге не обнаружено отклонений по микробиологическим показателям. То есть он не опасен для здоровья и его можно смело есть.

Как объяснила Лилия Котельникова, начальник отдела испытаний Роскачества, если продукты хранятся (и транспортируются) при соблюдении всех условий температурного режима, то в конце срока годности и даже немного позже они остаются безопасными.

Однако кто может гарантировать, что продукты хранили правильно, если сотрудники магазина не уследили за сроком годности?

Большинство же служб доставки, наоборот, привозили свежие товары — первой половины или середины срока годности. Наименее свежими из заказанных продуктов оказались творог, молоко и куриное филе (вторая половина срока годности, но не просрочены).

ПЛОХИЕ НОВОСТИ: ГОДНЫЙ – НЕ РАВНО БЕЗОПАСНЫЙ

К сожалению, в некоторых продуктах эксперты после лабораторных исследований обнаружили признаки порчи. У кого обнаружили недочеты:

1. Куриное филе

Заказ из сетей «ВкусВилл», «Окей», «Перекресток» и Globus, сервисах «Яндекс Лавка» и iGooods. : Повышенное содержание микроорганизмов (превышения по показателю КМАФАнМ). Это может говорить о несоблюдении правил хранения.

2. Творог

* Обнаружены бактерии группы кишечной палочки (творог различных марок из московских сетей «Лента» и «ВкусВилл». Чем больше таких бактерий, тем хуже вкус и запах.

* Повышенное содержание дрожжей в твороге из магазинов «ВкусВилл», «Дикси», «Лента», «Пятерочка», «Утконос» и Globus (все в Москве). Повышенное количество дрожжей в твороге может быть из-за низкого качества сырья на производстве, нарушении санитарных норм, а также условий транспортировки, хранения или реализации. Одна из основных причин порчи творога — хранение без соблюдения температурного режима.

3. Молоко

Большое содержание КМАФАнМ обнаружено в молоке, которое доставили «Самокат» и сеть Globus в Москве. Кроме того, в молоке из «Самоката» также нашли группы бактерий кишечной палочки.

ВАЖНО!

Когда доставка не виновата: в курице нашли листерии, а в твороге сальмонеллу

К сожалению, есть и более серьезное нарушение, которое относится уже к производителям: в курином филе «Троекурово» и «Петелинка» обнаружены листерии. Причем нарушения установлены дважды (из 36 заказов) в каждой из торговых марок. Листерия также выявлена и в курином филе марки «ВкусВилл».

Как пояснили эксперты Роскачества, причина появления патогенных бактерий — нарушение правил санитарного контроля при производстве и хранении сырья. На стадии переработки существуют колоссальные риски того, что буквально вся партия товара может прийти в непригодность из-за несоблюдения санитарных норм (так называемые «болезни грязных рук»: листерии, кишечная палочка, золотистый стафилококк и т.п.).

Другим проблемным продуктом стал творог марки «Самокат» — в продукции найдена бактерия сальмонелла. Она тоже могла попасть в сырье до того, как готовый продукт уехал в магазин.

Обе этих бактерии способны спровоцировать кишечные инфекции, особенно у маленьких детей.