Путин допустил национализацию уходящих из России компаний

Президент уверен, что ограничения, введенные против России, больнее всего ударят по самому Западу Фото: REUTERS

Владимир Путин в среду, 10 марта, провел совещание с правительством – обсуждали, как нам противостоять западным санкциям. Президент уверен, что ограничения, введенные против России, больнее всего ударят по самому Западу.

ПЕРЕДАДИМ БИЗНЕС ТЕМ, КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ

- Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Права иностранных инвесторов, которые остаются, должны быть надежно защищены. Те, кто собираются закрывать производство, тут надо действовать решительно. Нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия тем, кто хочет работать. Инструментов рыночных достаточно, никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов, - заявил российский лидер.

Глава страны напомнил, что Россия и Белоруссия – главные мировые поставщики минеральных удобрений. Цены на этот товар и так «запредельные», а в будущем они могут стать еще больше.

- Это будет влиять на продукты питания и, как следствие, на решение гуманитарных задач. Это важно тем странам, у которых и так есть проблемы с поставками еды, - обратил внимание Путин.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Министр труда Антон Котяков рассказал о поддержке семей с детьми. 500 млрд. рублей потратит правительство на детей от 8 до 16 лет, если средний доход в семье на человека меньше прожиточного минимума.

Размер пособия будет зависеть от доходов родителей. Государство даст на каждого ребенка 50%, 75% или 100% регионального детского прожиточного минимума.

- Это от 6150 до 12300 рублей, - уточнил министр.

Пособия будут начисляться с 1 апреля, но подать заявку можно будет лишь с 1 мая. Просто в мае дадут деньги сразу за два месяца.

МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ ЗА ДОРОГУЮ КОММУНАЛКУ В ЕС

- Недружественные страны призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это все очень странно выглядит, тем более мы все свои обязательства по поставке энергоресурсов выполняем. 100% загружен даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт. А цены там растут! Но не по нашей вине, это результат их собственных просчетов, - заявил Путин.

Президент добавил, что инфляция в США «достигла исторического максимума». И это полностью результат просчетов в Вашингтоне. Теперь Америка думает, чем ей заменить российскую нефть.

- Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, и в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. То же самое будет и в отношениях с нашей страной, в этом я нисколько не сомневаюсь, - обнадежил российский глава.

МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

На совещании премьер Михаил Мишустин перечислил, какие меры поддержки экономики уже приняты:

- Подготовлено уже 20 антисанкционных законопроектов (о поддержке отраслей, возвращении капиталов и так далее).

- Готовится внешнее управление в компаниях, которые хотят уйти из России.

- IT сектор освобожден от налогов на прибыль и контрольных проверок.

- Строители получат ускоренное предоставление земельных участков и упрощение градостроительных документов.

- Авиаперевозчикам помогут сохранить самолеты.

- В сельском хозяйстве на пол года отложены все платежи по кредитам.

- Туриндустрии на 5 лет обнулили НДС.

- Введен моратория почти на все плановые проверки бизнеса.

САНКЦИИ ВВЕЛИ БЫ И ТАК

В конце совещания Путин рассказал, что думает о введенных ограничения.

- Санкции все равно бы вводились. После развала СССР многие санкции и не прекращали свое действие. Да, сейчас санкционное давление создает проблемы, но мы их преодолеем. Надо просто пройти этот период. В конце концов, мы придем к повышению своего суверенитета, - сказал президент.

- Мы хорошо знаем, что многие страны адаптировались к тому, чтобы подобострастно принимать все решения суверена. Россия в таком жалком состоянии существовать не может, - добавил он.