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Политика10 марта 2022 15:30

Путин допустил национализацию уходящих из России компаний

Еще президент заявил, что мы не отвечаем за дорожающие газ и нефть
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Президент уверен, что ограничения, введенные против России, больнее всего ударят по самому Западу

Президент уверен, что ограничения, введенные против России, больнее всего ударят по самому Западу

Фото: REUTERS

Владимир Путин в среду, 10 марта, провел совещание с правительством – обсуждали, как нам противостоять западным санкциям. Президент уверен, что ограничения, введенные против России, больнее всего ударят по самому Западу.

ПЕРЕДАДИМ БИЗНЕС ТЕМ, КТО ХОЧЕТ РАБОТАТЬ

- Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Права иностранных инвесторов, которые остаются, должны быть надежно защищены. Те, кто собираются закрывать производство, тут надо действовать решительно. Нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия тем, кто хочет работать. Инструментов рыночных достаточно, никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдем легальное решение этих вопросов, - заявил российский лидер.

Глава страны напомнил, что Россия и Белоруссия – главные мировые поставщики минеральных удобрений. Цены на этот товар и так «запредельные», а в будущем они могут стать еще больше.

- Это будет влиять на продукты питания и, как следствие, на решение гуманитарных задач. Это важно тем странам, у которых и так есть проблемы с поставками еды, - обратил внимание Путин.

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ

Министр труда Антон Котяков рассказал о поддержке семей с детьми. 500 млрд. рублей потратит правительство на детей от 8 до 16 лет, если средний доход в семье на человека меньше прожиточного минимума.

Размер пособия будет зависеть от доходов родителей. Государство даст на каждого ребенка 50%, 75% или 100% регионального детского прожиточного минимума.

- Это от 6150 до 12300 рублей, - уточнил министр.

Пособия будут начисляться с 1 апреля, но подать заявку можно будет лишь с 1 мая. Просто в мае дадут деньги сразу за два месяца.

МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ ЗА ДОРОГУЮ КОММУНАЛКУ В ЕС

- Недружественные страны призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это все очень странно выглядит, тем более мы все свои обязательства по поставке энергоресурсов выполняем. 100% загружен даже ГТС Украины по нашим контрактам. Это удивительно, но факт. А цены там растут! Но не по нашей вине, это результат их собственных просчетов, - заявил Путин.

Президент добавил, что инфляция в США «достигла исторического максимума». И это полностью результат просчетов в Вашингтоне. Теперь Америка думает, чем ей заменить российскую нефть.

- Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили нелегитимные ограничения. И с Ираном готовы помириться, и в Венесуэлу поехали, чтобы с ними договариваться. То же самое будет и в отношениях с нашей страной, в этом я нисколько не сомневаюсь, - обнадежил российский глава.

МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

На совещании премьер Михаил Мишустин перечислил, какие меры поддержки экономики уже приняты:

- Подготовлено уже 20 антисанкционных законопроектов (о поддержке отраслей, возвращении капиталов и так далее).

- Готовится внешнее управление в компаниях, которые хотят уйти из России.

- IT сектор освобожден от налогов на прибыль и контрольных проверок.

- Строители получат ускоренное предоставление земельных участков и упрощение градостроительных документов.

- Авиаперевозчикам помогут сохранить самолеты.

- В сельском хозяйстве на пол года отложены все платежи по кредитам.

- Туриндустрии на 5 лет обнулили НДС.

- Введен моратория почти на все плановые проверки бизнеса.

САНКЦИИ ВВЕЛИ БЫ И ТАК

В конце совещания Путин рассказал, что думает о введенных ограничения.

- Санкции все равно бы вводились. После развала СССР многие санкции и не прекращали свое действие. Да, сейчас санкционное давление создает проблемы, но мы их преодолеем. Надо просто пройти этот период. В конце концов, мы придем к повышению своего суверенитета, - сказал президент.

- Мы хорошо знаем, что многие страны адаптировались к тому, чтобы подобострастно принимать все решения суверена. Россия в таком жалком состоянии существовать не может, - добавил он.

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