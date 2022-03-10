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Звезды10 марта 2022 15:45

«Привычки, слабости, болезни и страсти»: Владимир Мединский продолжает авторский курс по истории России XVIII века

Программа выходит в эфир каждую неделю, а еще можно посмотреть интернет-архив
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Это авторский курс доктора исторических наук Владимира Мединского, призванный погрузить зрителя самого широкого круга в перипетии и тонкости русской жизни из глубины веков.

Это авторский курс доктора исторических наук Владимира Мединского, призванный погрузить зрителя самого широкого круга в перипетии и тонкости русской жизни из глубины веков.

Увы, в школе мало кому везет с учителем истории. Довольно нечасто интереснейшую диалектику и реку времени преподают хотя бы на уровне динамики и сюжетности "Властелина колец" или хотя бы "Игры престолов". Так, чтобы дух захватывало и живые люди со страстями и грехами, а не скучное бу-бу-бу про даты и сражения.

Однако век цифровых технологий позволяет перезагрузить курс российской истории в доступном формате. Хотя бы на ТВ и в интернете.

Программа выходит в эфир каждую неделю, а еще можно посмотреть интернет-архив

Программа выходит в эфир каждую неделю, а еще можно посмотреть интернет-архив

Для этого программа «Рассказы из русской истории. XVIII век» и выходит на канале «Культура». Это авторский курс доктора исторических наук Владимира Мединского, призванный погрузить зрителя самого широкого круга в перипетии и тонкости русской жизни из глубины веков. Сформировать целостное и объемное восприятие становления Российской империи как крупнейшего государства Европы.

— Мой опыт общения со студентами показывает, что мы запоминаем историю фрагментами. Сначала Петр Первый, потом Екатерина, потом раз – и восстание декабристов, — констатирует автор курса и ведущий программы. — А вот что было между ними, да еще в каком порядке… Попытаемся выстроить эту хронологию и параллельно чуть больше рассказать о наших государях как о людях: об их привычках, слабостях, сильных сторонах, болезнях, страстях.

Владимир Мединский продолжает авторский курс по истории России XVIII века

Владимир Мединский продолжает авторский курс по истории России XVIII века

Свежий взгляд Владимир Мединский представит на великих самодержцев. И без купюр расскажет о том, на что принято закрывать глаза — привычки самодержцев, свойства характера, привязанности, достоинства и недостатки. В объектив историка попали Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I.

Программу можно смотреть в эфире ТВ, а можно и в интернете — архив 20-часового проекта доступен на платформе «Смотрим».

«Рассказы из русской истории. XVIII век», «Культура», воскресенье, 13.05

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