«Привычки, слабости, болезни и страсти»: Владимир Мединский продолжает авторский курс по истории России XVIII века

Это авторский курс доктора исторических наук Владимира Мединского, призванный погрузить зрителя самого широкого круга в перипетии и тонкости русской жизни из глубины веков.

Увы, в школе мало кому везет с учителем истории. Довольно нечасто интереснейшую диалектику и реку времени преподают хотя бы на уровне динамики и сюжетности "Властелина колец" или хотя бы "Игры престолов". Так, чтобы дух захватывало и живые люди со страстями и грехами, а не скучное бу-бу-бу про даты и сражения.

Однако век цифровых технологий позволяет перезагрузить курс российской истории в доступном формате. Хотя бы на ТВ и в интернете.

Программа выходит в эфир каждую неделю, а еще можно посмотреть интернет-архив

Для этого программа «Рассказы из русской истории. XVIII век» и выходит на канале «Культура». Это авторский курс доктора исторических наук Владимира Мединского, призванный погрузить зрителя самого широкого круга в перипетии и тонкости русской жизни из глубины веков. Сформировать целостное и объемное восприятие становления Российской империи как крупнейшего государства Европы.

— Мой опыт общения со студентами показывает, что мы запоминаем историю фрагментами. Сначала Петр Первый, потом Екатерина, потом раз – и восстание декабристов, — констатирует автор курса и ведущий программы. — А вот что было между ними, да еще в каком порядке… Попытаемся выстроить эту хронологию и параллельно чуть больше рассказать о наших государях как о людях: об их привычках, слабостях, сильных сторонах, болезнях, страстях.

Владимир Мединский продолжает авторский курс по истории России XVIII века

Свежий взгляд Владимир Мединский представит на великих самодержцев. И без купюр расскажет о том, на что принято закрывать глаза — привычки самодержцев, свойства характера, привязанности, достоинства и недостатки. В объектив историка попали Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I.

Программу можно смотреть в эфире ТВ, а можно и в интернете — архив 20-часового проекта доступен на платформе «Смотрим».

«Рассказы из русской истории. XVIII век», «Культура», воскресенье, 13.05