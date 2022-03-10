Российские диабетики не останутся без инсулина

Иностранные фармкомпании заверили, что продолжат работу в нашей стране Фото: Shutterstock

Инсулина хватит всем больным сахарным диабетом, проживающим в России. Об этом сообщил в четверг, 10 марта, официальный портал о социально-экономической ситуации «Объясняем.РФ».

Большую часть препаратов инсулина производят внутри страны, уточняют эксперты. Пациенты с диабетом вправе получать лекарства из льготного перечня бесплатно по рецепту врача. Если же конкретному больному не подходит отечественный препарат (это определяет врачебная комиссия), то может быть выписан зарубежный инсулин.

«Основные мировые производители инсулина письменно подтвердили Минздраву России, что продолжат работу и поставки на российский рынок», - информирует «Объясняем.РФ».

Если вы не можете найти необходимый вам препарат в аптеке, обращайтесь на горячую линию Росздравнадзора: 8(800)550-99-03.