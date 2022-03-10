Что ждет иностранных наемников на Украине и кто они такие

Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности Фото: REUTERS

В начале марта сначала глава украинского МИДа Кулеба, потом президент Зеленский заявили о потоке иностранных «добровольцев», которые стремятся воевать за незалежную.

Говорилось о том, что Киев ждет до 16 тысяч наемников из 19 стран. Им дали возможность приехать в самостийную без виз — и тут же взяться за оружие. Несколько стран, в том числе Хорватия, Польша и государства Балтии официально разрешили своим гражданам сражаться против российских подразделений, участвующих в спецоперации. Только из Загреба отправились более двух сотен наемников.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков предупредил, что все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники, по международному гуманитарному праву не являются комбатантами.

- Они не имеют права на статус военнопленного. Самое хорошее, что ожидает иностранных наемников при задержании, - привлечение к уголовной ответственности. Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистический режим, семь раз подумать перед поездкой, - подчеркнул он.

Между тем, Госдепартамент США выступил с обращениям к добровольцам-американцам с призывом перед отъездом на Украину оставить свой ДНК и составить завещание.

KP.RU обратилась за комментарием к экспертам.

АМЕРИКАНЦЫ - НЕ РЭМБО

Вот что рассказал «Комсомольской правде» председатель центрального правления «Союз Десантников России» Валерий Юрьев.

- Вы видели в деле британский и американский спецназ, ветераны которого сейчас потянулись в Киев?

- Я был замкомандира бригады миротворческих сил в Боснии и Герцеговине в 90-е. Тогда была программа «Партнерство ради мира». Командуя сводным батальоном, я проводил учения в английской зоне ответственности на полигоне Гланоч. И показывали эти учения Кларку — на тот момент командующему объединенных миротворческих сил в Европе. Это он потом отдавал приказ бомбить Югославию. У меня две роты было моих парашютно-десантных на БМД-1 и на БМД-2, рота американская на «Брэдли» М2, семь вертолетов «Апач», британское подразделение и взвод 150-мм самоходных гаубиц. Вообще, через нас прошли все их спецподразделения. Начиная от «зеленых беретов» и заканчивая «морским котиками».

- Крутые парни?

- Да все это Голливуд! Показуха во всем. Начиная от оружия. У них у спецназа вариант автоматической винтовки М16 — М4.

- А показуха в чем?

- Начиная от их физподготовки, выносливости и заканчивая огневой подготовкой. Нашим они проигрывали по всем позициям.

- Наемники на Украине могут быть теми бывшими британскими и американскими спецназовцами?

- Это вряд ли. Зря в Киеве так надеются на наемников с Запада. Приезжающие на Украину за деньги - они не будут погибать. Как только о попадут в реальную передрягу — резко сдадут назад.

- Но в Киеве-то считают, что к ним едут супермены с боевым опытом.

- Это маргиналы, которые не нашли своего места в нормальном обществе. Я видел в деле бойцов всех стран НАТО. В многонациональные силы альянса входили почти все страны. И прибалты, и немцы, и поляки. Подготовка у поляков и прибалтов уже была по натовским стандартам.

- Кого больше среди наемников - бывших спецназовцев или уголовников?

- Ну точно едут не зэки, которых вытащили из тюрьмы, чтобы они повоевали. Боевой опыт скорее всего имеют. Но психология у них — как преступников. В каком бы спецназе они не служили. И люди, которые так любят деньги - они любят и жизнь. Те, кого впечатляет слово «наемник», пусть не думает, что приехал Рэмбо.

- Но - со спецподготовкой?

- Опыт у них есть — но какой? Смотрел на американцев - у них упражнения, направленные на уничтожение безоружных людей. Например, есть такое упражнение: спецназовец держит мишень на вытянутой руке. Достает беретту, два раза стреляет, делает шаг назад, достает М-4 - и с полутора метров стреляет. Это что за упражнение? У них даже мишеней на расстояниях больше 100-150 метров нет. Не предусмотрено. Они готовятся к неактивному сопротивлению слабо-вооруженных или полу-партизанских сил. Да, вот тут они - асы. А при встрече с организованным сопротивлением — пасуют.

- Наемники с опытом службы в британском или американском спецназе нашим проигрывают?

- У нас подготовка иная. Особенно в 45-й бригаде спецназа. Когда эталоном считают американский спецназ, мне это странно. У нас штаб бригады стоял в Углевике. Офицеры по взаимодействию были американцы, военные разведчики. Они вроде дурачка валяли, совершенствовали русский язык. И за нами присматривали. И там же стоял их спецназ. Я проводил у них смотры. Они все здоровые, анаболиками накаченные, а бегать не могут. Я американцу говорю: ты же толстый и ленивый, бежать не можешь. А он говорит - а зачем бежать, у меня вертолет! Спрашиваю — а если вертолет подобьют? Так у них этот вопрос даже не предусмотрен!

БРИТАНИЯ ЗОВЕТ СВОИХ СОЛДАТ ДОМОЙ

А вот что рассказал бывший офицер международного департамента израильской полиции, эксперт по безопасности Сергей Мигдаль:

- Наемники, приезжающие на Украину — для России вне закона?

- На практике все не совсем так. Международное право - оно всеобъемлющее. Даже преступники и маньяки подпадают под него. Но люди, которые во время вооруженного конфликта не находятся под знаменем одной из воюющих армий — они не пользуются всеми защитами законов (это может суд решить). Как, например, военнопленные стран-участниц конфликта. Которых нельзя допрашивать с применением спецсредств, которых надо кормить -поить, которые под защитой Красного Креста. Наемники фактически вне международного права — и их могут судить за совершение военных преступлений. За сам факт наемничества. А военнопленных судить нельзя — если они не совершали явных преступлений. Их обязаны держать в лагере для военнопленных и ждать завершения конфликта.

- Уточните, вот приезжает из Британии или США бывший морпех в Киев или Львов — и каким законом он защищен ?

- Такой морпех приезжает на территорию Украины - и в тот же день получает украинское гражданство. И начинает участвовать в боевых действия как украинец. С формальной точки зрения он становится воющим за Украину украинцем британского происхождения. А среди сотен добровольцев, приехавших из Канады, много этнических украинцев.

- Ряд страны официально разрешили своим гражданам участвовать в боевых действиях, а другие запретили.

- Вот сейчас выступает министр обороны Британии и призывает тех британских солдат, которые в частном порядке решили ехать воевать на Украину, вернуться обратно в Великобританию. Известны факты о нескольких военнослужащих, которые бросили казармы и улетели в Польшу, чтобы оттуда перебраться на Украину. Глава британского минобороны сказал, что они предстанут перед военным трибуналом.

- Хорватия и Польша, наоборот, поощряют своих граждан ехать на Украину.

- Это не слишком удивляет. Но есть же и те, кто запрещают подобные действия.

- Если кто-то из сотен хорватских или польских наемников погибнет под Киевом или Харьковом или попадет в плен — его страна обеспокоится его судьбой?

- У разных стран разный подход. Даже совершивших уголовные преступления кто-то защищает. Оказывают консульскую поддержку, требуют выдачи для отбытия наказания на родине — так, например, поступает Британия. Хотя когда британские граждане присоединялись к ИГИЛу (запрещенная в РФ террористическая организация - прим.ред), их гражданства лишали. Но статус наемников, которые могут попасть в плен на Украине, конечно, будет особый. Точно отличный от статуса собственно украинцев.

- Оценить боевой потенциал наемников сложно — разные страны, разный уровень опыта?

- Я бы не говорил об их общем боевом потенциале. Акция по их привлечению имеет, скорее, пиаровский характер. Но там наверняка есть опытные ветераны боевых действий. Которые, например, имеют опыт обращения со сложной западной техникой, вроде противотанковых комплексов. И с переносными зенитно-ракетными комплексами знакому. Есть информация, что французы и итальянцы поставляют франко-германские ПТУРы «Милан» и «Хот» . Это сложная штука, которая требует операторов имеющих опыт обращения с ней. Украинцы создали в своих посольствах систему вербовки таких людей.

КСТАТИ

Бывший британский армейский медик Джейсон Хейг, имевший опыт Ирака, в конце февраля оказался в Киеве. Во время штурма российскими подразделениями аэродрома Гостомель Джейсон был в составе «грузинского легиона», который во время артподготовки пытался укрыться в лесу. Хейга с другим наемником-американцем задержали украинские спецслужбы из-за того, что англосаксы имели портативные рации, нештатные пистолеты и не говорили по украински ( как, впрочем, и по-русски). Три часа Хейга допрашивали и били. После установления его личности британца отпустили, он через Львов и Варшаву смог вернуться домой. В интервью The Sun 34-летний наемник заявил, что приезжал на Украину не для того, чтобы там умереть.

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