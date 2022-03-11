Ученые объяснили, почему оптимисты живут дольше

Позитивно мыслящие граждане меньше подвергаются вредному воздействию стресса Фото: Shutterstock

Оптимизм - штука полезная, особенно в тяжелые времена. Ощущение, что стакан всегда наполовину полон, помогает не только стойко переносить тяготы и невзгоды, но и в буквальном смысле продлевает жизнь. Недавнее исследование специалистов медицинской школы Университета Бостона продемонстрировало, что у бодрых духом граждан продолжительность жизни увеличивается в среднем на 11-15 процентов и у них значительно больше шансов достичь “исключительного долголетия”. То есть дожить до 85 лет и старше. Но ведь не всем в жизни повезло получить лошадиный запас жизнелюбия, как у доктора Ливси из знаменитого мультфильма “Остров сокровищ”.

Как работает механизм, который помогает оптимистам идти по жизни легко? Поиском ответа на этот вопрос занялась команда психологов под руководством Левины Ли, которая представляет Национальный центр посттравматического стрессового расстройства Университета Бостона.

Медики изучали дневники 233 мужчин (многие из них были ветеранами боевых действий), которые вели по просьбе ученых вели записи на протяжении 8 лет - с 2002 по 2010 годы. А перед этим джентльмены проходили психологическое тестирование, чтобы ученые могли отнести их к оптимистам или пессимистам.

Главная цель ученых состояла в том, чтобы узнать, как мизантропы и жизнелюбы реагируют на стресс. Поэтому в дневниках участников эксперимента просили особое внимание уделить реакции на конфликты на работе, скандалы в семье, бытовые неприятности, включая проблемы со здоровьем.

У медиков была своя рабочая гипотеза, они предполагали, что козырь оптимистов в том, что они после стрессового события быстрее возвращаются к хорошему настроению. То есть реагируют на свинцовые мерзости жизни по принципу героев знаменитой “Песни про зайцев” из фильма “Бриллиантовая рука”: а нам - все равно!

Но все оказалось гораздо проще. В дневниках оптимистов в принципе оказалось на порядок меньше неприятностей - жизнелюбы их просто не замечали! Их жизненная позиция во многом напоминала лучезарное кредо уже упомянутого мультяшного доктора Ливси: “Печень увеличена, какая прелесть! Аритмия - ой, как замечательно!”

И, соответственно, позитивно мыслящие граждане меньше подвергались вредному воздействию стресса. Ведь как утверждает ведущий автор исследования доктор Левина Ли, если нервы у вас постоянно на взводе, то это усиливает воспаления в организме, способствует раннему старению и увеличивать вероятность развития старческого слабоумия.

В общем, оптимистам можно только позавидовать. Но как быть тем, кто все видит в мрачном свете? Смиренно двигаться по маршруту: упавший маслом вниз бутерброд - дергающийся глаз - встреча с деменцией? Однако авторы исследования оптимистично полагают, что все не так уж и плохо. Закоренелый мизантроп, конечно не может в одночасье превратиться в человека, который от избытка позитивных эмоций по утрам поет в клозете. Степень оптимизма или пессимизма, как правило, кардинально не меняется в течение жизни отдельно взятого индивида. Хотя замечено, что уровень оптимизма немного увеличивается к позднему взрослому возрасту (в юности люди больше склонны к паникерству).

Однако подход оптимистов к жизненным неурядицам теоретически можно взять на вооружение. Как стать пофигистом, спросите вы?

- Один из способов повысить уровень оптимизма, это научиться управлять своими реакциями на стрессовые события, - считает Левина Ли. - Очень часто наши внутренние настройки настроены слишком чувствительно и, когда что-то случается, мы сразу представляем себе наихудший сценарий и наиболее негативное развитие событий. Будет полезно ловить себя на этом и пытаться смотреть на ситуацию более трезво.

Если у вас пугливое воображение, почаще вспоминайте о своих былых победах и заслугах. Не ленитесь лишний раз перечислить себе сильные стороны своей личности. В конце-концов, если вы дожили до зрелого возраста, значить вашего жизненного опыта уже по определению достаточно, чтобы справиться с любыми вызовами времени. А что еще нужно, чтобы чувствовать себя уверенно?