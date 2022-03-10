«Душераздирающая, но необходимая война»: как западная пресса освещала бомбардировки Белграда и вторжение в Ирак

Дама на снимке - кадровый сотрудник службы психологических операций украинской армии

Западная пресса известна своим «беспристрастным» отношением к войнам и конфликтам. Конечно, как можно быть безучастным к страданиям, когда «проливается слезинка ребенка»? Ну разве что эти «слезинки» льются после вторжения американской армии… тогда уже машина англосаксонской пропаганды найдет как объяснить, почему это правильно и необходимо. Да что далеко ходить за примерами. KP.RU взяла обложки двух самых авторитетных общественно-политических журналов Запада — TIME и The Economist - за пару десятилетий, посвященных военным конфликтом. Выводы делаете сами.

Вот обложка TIME за 1999 год

Вот обложка TIME за 1999 год, когда только началась операция против Югославии. Подпись «Атака» и законный президент страны Слободан Милошевич, на которого смотрят сквозь снайперский прицел. А сколько воя было бы, если бы российская газета опубликовала подобное фото с Владимиром Зеленским?

Глава суверенного государства Саддам Хусейн

Еще немного «уважения к международному праву». Глава суверенного государства Саддам Хусейн с подписью «Мы его взяли!»

«Заходим»

А вот бравый боец на обложке из 2001 года, когда США вторглись в Афганистан. И надпись «Заходим» (кстати, практически как популярный лозунг "Zаходим" во время начала спецоперации на Украине).

Особо трогательно видеть на обложке фотографию женщину-военнослужащего с подписью «Когда мама едет в Ирак».

Бравые бойцы на фото всегда выглядят как герои

Кстати, обратили внимание, как американцы изображают своих солдат? Даже если содержание статьи нейтрально или критично по отношению к политике США, бравые бойцы на фото всегда выглядят как герои.

Солдат, несущий ребенка. Спасатель, защитник мира

Вот например, обложка "Time" 2011 года с подписью «Хрупкий прогресс в Афганистане». Солдат, несущий ребенка. Спасатель, защитник мира (хотя афганцы с этим поспорили бы).

А в 2003 году американские солдаты вообще стали "Человеком года" по версии "Time".

Видимо, за то, что «обеспечили соблюдение прав человека» в Ираке.

Если что-то у американцев не получается, то не беда.

«В этот раз сделаем нормально» говорит заголовок этого выпуска «The Economist».

Кстати, это же издание отметилось как раз обложкой, где затрагивалась тема "слезинки ребенка".

Мальчик, несущий на спине другого кроху и подпись: «Душераздирающая, но необходимая война». Форменное бесстыдство.

Кстати, за все время ни один из журналов не выпустил обложку, посвященную жертвам Донбасса или Луганска, ни взрослым, ни детям. Может, потому что истории оттуда могут гораздо сильнее тронуть сердца простых людей и «качнуть» американцев не в ту сторону, куда надо Вашингтону?

Надо ли говорить, что сегодня обложки американских и британских СМИ выходят совсем с другими заголовками и интонациями. «Кровавая война Путина» и фото окровавленной женщины, про которое уже доказали, что оно постановочное. Дама на снимке - кадровый сотрудник службы психологических операций украинской армии.

В общем, к чему эта вся галерея чуждой нам англоязычной прессы? Да только к тому, чтобы лишний раз сказать: нет у них (у западной элиты, в которую входят и владельцы СМИ) никаких идеалов и стандартов объективности, а есть только хищное отстаивание национальных интересов и манипулирование общественным мнением. Сегодня об этом, как никогда, нельзя забывать.

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