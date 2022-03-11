Психолог рассказал, как не дать себя разрушить тревожным известиям

Когда стрессовая ситуация переходит в хроническую, мы, как ни удивительно, быстро к этой истории адаптируемся Фото: Shutterstock

Нынешняя ситуация у многих вызывает тревогу, беспокойство. Есть люди, которых накрыла информационная волна настолько, что они впали в депрессию. Как сохранить свое эмоциональное здоровье, правильно выстроить отношения в семье, с близкими мы на Радио «КП» говорили с доктором психологических наук, детским и подростковым психологом Ильей Слободчиковым.

К ХРОНИЧЕСКОМУ СТРЕССУ ПРИВЫКАЮТ

- Илья Михайлович, мы относительно недавно пережили массовый стресс, связанный с приходом коронавируса. Помню 2020 год, когда люди друг другу пересылали апокалиптические прогнозы, сколько человек уйдет из жизни. И вот это состояние тревоги держалось больше двух лет. Сейчас - новая волна стрессирующей информации. Как это отражается на здоровье людей?

- Скажу вещь, может быть, достаточно неожиданную. У человеческого организма - колоссальные адаптивные ресурсы. И когда стрессовая ситуация переходит в хроническую, мы, как ни удивительно, быстро к этой истории адаптируемся.

Мы приучаемся жить несмотря на то, что фоном являются не классические бытовые условия, а постоянно «вздрагивающая» почва под ногами.

Нужно четко понимать: что бы ни происходило - это не повод для паники, истерики, неадекватного поведения, в чем бы оно ни выражалось. Как сказала одна моя коллега, мир рушится тогда, когда мы рушим его для себя. То есть до тех пор, пока мы удерживаем границы собственного контроля, разумного поведения, история стабилизируется. Главный стабилизатор – это не лекарства, это мы сами.

В нынешней ситуации обращения к психологам, психотерапевтам, врачам соответствующих профилей идут потоком. Самое время вспомнить рекомендации, которые мы использовали в пандемию, по регуляции стресса, тревожности. Людям необходимо общаться, нужна эмоциональная поддержка, нужно выводить упавших духом на некое обозримое будущее. Мир, конечно, меняется, и меняется жесткими способами, но это не навсегда.

- Но мы же понимаем, что мы не вернемся к тому, как мы жили три года назад…

- В психологии есть очень важное понятие – жить здесь и сейчас. Очень много тревоги из-за того, что непонятно, что будет завтра.

Когда возникают невротические ситуации у взрослых, я говорю: ребята, мы делаем всё точно так же, как когда обучаем ребенка. Есть распорядок дня –мы встали, умылись, почистили зубки, позавтракали, сели играть, заниматься или еще что-то. Скрупулезно по часам расписываем все действия. Это очень сильно стабилизирует. Планирование очень полезно.

Второе. Должно быть четкое понимание того, что сегодняшний день – это не единственное, чем мы живем. Ситуация закончится, и мы должны понимать, что ресурс - психологический, эмоциональный - нам нужен будет и завтра, и послезавтра.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ НАКАЛ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ…

- Давайте вернемся к пандемии. Есть исследования о том, человек привыкает к новой ситуации неделю, две, максимум три. Мы жили в коронавирусе почти два года. Но у меня нет ощущения, что многие люди привыкли к этому…

- Привычка и адаптация - разные вещи. Привыкнуть к этой истории невозможно. Потому что все равно события меняются…

- Тем более, что информационный накал увеличивается…

- Невозможно его увеличивать бесконечно. С какого-то момента мы перестаем активно реагировать. Организм не то что начинает сопротивляться, он начинает пропускать эту реакцию как бы сквозь себя.

- Это будет значит, что мы уже адаптировались?

- Частично – да. Адаптация состоит из нескольких слоев. Есть так называемая пиковая адаптация, когда начинаем возбуждаться, получив новую тревожную для нас информацию. Но со временем это острое возбуждение становится значительно короче и вызывает меньший стрессовое, чем первоначальная информация. Определенные защитные силы организма включаются.

- То есть мы стали более закаленными?

- Безусловно.

- Но все равно существует в обществе некое количество истериков, которые заводят остальных…

- Еще сколько... Как говорила одна моя коллега-психиатр, психопатов никто не отменял. И в этом смысле определенная группа неадекватно реагирующих людей, даже когда ничего не происходит, все равно будет. Они на любую сирену скорой помощи реагируют острым психозом.

«Зажигание» друг друга - это одна из самых опасных тенденций. И педагогам, и родителям это надо очень четко понимать.

Если раньше надо информационный поток делить на двадцать, то сейчас его надо делить на двести. И по возможности вообще ограничить поступление этой фоновой информации со всех сторон. Ничего, кроме волн тревоги вы не получите. Никакого четкого понимания картины, сколько бы ни углублялись в новости, вы не получите.

- Но надо же знать, что происходит…

- Совсем спрятать голову в песок можно, конечно. Но здесь возникает дурная аналогия, потому, что когда страус прячет голову в песок, у него понятно, что оказывается на поверхности. И тогда пнуть его можно с большим удовольствием. Речь не об этом. Знание и реакция на знание - это тоже разные вещи. В свое время я оказался в Хайфе ровно в тот момент, когда Насралла (лидер "Хизбаллы") бомбил город. У израильтян была четкая установка, которую транслировали по телевидению, по радио: вся информация, которая вам будет необходима для того, чтобы предпринимать какие-то действия, будет сказана в виде инструкций штаба обороны…

- По официальным каналам.

- Да. То есть, с одной стороны, я должен делать свое дело. С другой стороны, у меня есть инструкция, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Это две линии, которых нужно придерживаться.

КОНТРАСТНЫЙ ДУШ ИЛИ ВАРЕРЬЯНКА?

- Проблема в том, что не все могут справиться со стрессом и войти в рабочий график… Что делать? Валерьяночки накапать?

- И контрастный душ никто не отменял, горячий сладкий чай, умывание холодной водой, физические упражнения…

- То есть тревожность сбивать физиологическими процедурами?

- Это один из вариантов – да. Второй вариант - если есть возможность уйти из этого истерического поля, это можно сделать.

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ДИПФЕЙКИ

- Я бы хотел еще хотел поговорить о реакции на фейки. Фейки, или как теперь говорят, дипфейки (мастерски смонтированные видео – Ред.), а попросту – дезинформация – это ведь не технология, возникшая с цифровым миром. Ею пользовались еще во времена Римской империи, чтобы сбить врага с толку.

- Говорят, что эту историю придумал лично Юлий Цезарь, чтобы обманывать врага. Но, но думаю, что она и до него была.

- Сейчас это уже очень грамотная, фантастически продуманная технология, с пониманием особенностей психологии человека…

- Я не являюсь специалистом по кибербезопасности. А с точки зрения психолога нужно уметь включать голову, чтобы понимать, что в принципе возможно теоретически, а что - невозможно.

Есть такая вещь, как последовательность, логичность информации. Когда она реальная, она связана – вчерашняя, сегодняшняя, условно говоря, позавчерашняя и еще переход немножко на завтра идет. Когда я понимаю, что этой логической внутренней связи между информацией нет, я вижу некую хаотическую картинку – нужно понимать, что тебя обманывают.

Какое бы уникальное мастерство у этих фейк-создателей ни было, человеческое сознание устроено хитрым образом: мы внутренне понимаем, в какой событийной сетке мы живем. Погрузить меня во что-то принципиально новое, пусть даже очень близко похожее на правду, не так просто, как кажется. В большей степени подвержены вере в фейки люди, которые в принципе обладают очень высокой эмоциональной подвижностью. А люди упрямые, упертые, которые вообще с недоверием относятся ко всему новому, не торопятся во все это включаться.

Так что не надо сразу включаться в этот истерический процесс. Задача фейка – вывести человека из состояния эмоционального равновесия, чтобы он немедленно бежал на балкон и орал во все стороны, что все плохо и все умерли.

Если уж на то пошло, у вас есть подозрение, что происходит что-то не то, что должно происходить - вокруг вас обязательно люди, с которыми вы общаетесь и мнению которых вы доверяете - друзья, сослуживцы, родители, специалисты. Никто не мешает позвонить им и спросить их мнения. Информация должна проверяться, причем проверяться в этой ситуации желательно неоднократно.

Сама напряженность информационной среды диктует нам максимально больший контроль над собственным поведением. Это волевым усилием регулируется, если угодно. С одним из директоров школ мы недавно говорили, и он сказал: «Я каждое утро собираю своих педагогов на трехминутную летучку и говорю им только одно: уважаемые коллеги, максимально внимательно следим за тем, что мы говорим и что мы делаем».

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ СОРВАЛСЯ

- А если не получилось совладать с собой, и человек сорвался при ребенке, напугал его…

- Если это произошло, всегда можно отмотать назад. Мы все живые люди. Есть возможность успокоиться, извиниться и пообщаться с этим ребенком. Не нужно впадать в амок.

- Во что?!

- В амок. Это высшая степень аффектации, когда ты вообще ничего не понимаешь, и тебя несет по всем кочкам. Для ребенка принципиально важно, чтобы во всех тревожных полях был кто-то, с кем можно было бы находиться рядом, кто предоставлял бы защиту.

- Илья Михайлович, стрессы, тревожность разрушительно влияют на организм. Психосоматика начинает работать. Может быть, посоветуете какие-то успокоительные препараты попить?

- Прежде всего, конечно, страдают эндокринная и сосудистая системы. В этой ситуации будут полезны все витаминные комплексы (сейчас еще и весна, авитаминоз). Во всех аптеках есть успокоительный травяной сбор. Из этих трав делается отвар и ванны травяные (хотя бы три раза в неделю). Очень хорошо помогает.

Если этого недостаточно, есть препараты. Но их должен выписывать врач.