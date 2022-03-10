Минобороны: "авиаудар" по больнице - провокация киевского режима для западной аудитории

Взрывы украинских националистов рядом с мариупольской больницей № 3, в которых обвинили российских летчиков является провокации киевского режима для западной аудитории Фото: EAST NEWS

В видеоролике киевских провокаторов на территории мариупольской больницы №3 демонстрируются следы от отдельных постановочных взрывов рядом с больницей. Заглубленного подземного и еще одного небольшой мощности, направленного в корпус больницы.

- Характер внешних и внутренних повреждений здания (мариупольской больницы №3 - прим.Ред.) может ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США. Для которой и делалась эта постановка. Но не экспертов. Фугасный авиационный боеприпас, даже меньшей мощности, просто ничего бы не оставил от внешних стен здания, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подробно объяснил, почему взрывы украинских националистов рядом с мариупольской больницей № 3, в которых обвинили российских летчиков является провокации киевского режима для западной аудитории. Генерал-майор напомнил, что Минобороны в это время объявило режим тишины, чтобы жители города могли бы безопасно эвакуироваться. Российская авиация в районе Мариуполя не работала.

Кроме того, известно, что больница №3 перестала работать еще в конце февраля, а ее корпуса превращены в укрепления нацбатальона "Азов". Это хорошо известно всем жителям Мариуполя.

- Подчеркну, что все эти и другие военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе карателями. Мы неоднократно предупреждали, что по мере сжатия кольца количество провокаций нацистов будет нарастать. Бежать им оттуда уже некуда. Именно эти нацисты батальона "Азов" восемь лет осознанно и с особой жестокостью уничтожали мирное население в Донецкой и Луганской республиках. В течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наемников на российских медиков и медицинские специальные автомобили, - заявил Конашенков.

По его словам, нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой, - красным крестом. Действительно, 10 марта в Минобороны России рассказали о подвиге фельдшера хирургического отделения прапорщика Екатерины Ивановой, санитарная машина которой попала под минометный обстрел украинских националистов. Спасая вынесенных с поля боя раненых военнослужащих, она накрыла собой одного из них и сама получила ранение.

Представитель Минобороны отметил, что по медикам, которые ведут эвакуацию раненых, не прекращается снайперский огонь из зданий с больших расстояний.

- Все это еще раз подтверждает нацистскую сущность киевского режима, публично призывающего в нарушение международного гуманитарного права к убийствам любых русских без исключения.

Предупреждаем повторно, самое лучшее, что ждет иностранных наемников, задержанных в районах боевых действий, привлечение к уголовной ответственности, - пообещал Конашенков.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировкой войск Донецкой Народной Республики взяты под контроль населенные пункты Марьяновка, Лазаревка, Лесное. Подразделения Народной милиции ДНР продвинулись на километр внутри Мариуполя с северного направления. Вооруженные Силы Российской Федерации продвинулись на глубину 10 километров и вошли в Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Алынское.

За сутки оперативно-тактической авиацией поражено 68 объектов, в том числе: 2 объекта системы управления украинских вооруженных сил, 12 объектов материально-технического обеспечения, 3 зенитных ракетных комплекса "Оса". Российскими средствами ПВО в воздухе уничтожен один МиГ-29, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".

Уничтожено 2998 военных объектов.

98 - самолетов.

110 - беспилотных летательных аппаратов.

144 - зенитных ракетных комплекса ПВО.

88 - радиолокационных постов.

1007 - танков и других боевых бронированных машин.

109 - реактивных систем залпового огня.

374 - орудия полевой артиллерии и минометов.

793 - единицы специальной военной автомобильной техники.

В ЭТО ВРЕМЯ

Следственным комитетом Российской Федерации за период с 8 по 10 марта 2022 года зафиксированы многочисленные артиллерийские и минометные обстрелы со стороны представителей украинских вооруженных формирований по населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения ДНР и ЛНР. В результате обстрелов Донецка, Горловки, Докучаевска, Ясиноватой, Волновахского района ДНР, населенных пунктов Первомайска, Кировска ЛНР погибла мирная жительница. Еще 6 граждан, не участвующих в вооруженном конфликте, получили ранения различной степени тяжести, повреждены и разрушены 83 жилых дома. Кроме того, обстрелу подвергся православных Храм в Донецке, повреждена линия электропередач между подстанциями "Михайловская" и "Петродонецкая"

Также по результатам проведенных проверок Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам нападений на российские посольства в Нидерландах и Ирландии, а также на здание Россотрудничества во Франции.

Следствие полагает, что во всех случаях нападавшие были достоверно осведомлены о том, что здания, которые они собирались атаковать пользуются международной защитой и иммунитетами. При этом они преследовали цель осложнения международных отношений.

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