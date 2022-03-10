Умер Том Хаос: солист группы "Отпетые мошенники" скончался в 50 лет

Том Хаос был в группе до августа 2021 года. Он покинул группу из-за финансовых разногласий Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос скончался в Москве. Настоящее имя музыканта - Вячеслав Зинуров. Родные 50-летнего музыканта находятся в шоке. На 10 марта у звезды было запланировано интервью.

Причина смерти солиста группы "Отпетые мошенники" Тома Хаоса пока не разглашается, передает "СтарХит". Певец прославился в 1996 году. Именно тогда и образовалась группа, в состав которой вошли Том Хаос, Сергей Аморалов и Гарик Богомазов.

Лидер коллектива Сергей Аморалов не раз говорил, что именно они начали первыми читать рэп под танцевальную музыку. В 90-е и нулевые коллектив буквально разбивал сердца миллионам девушек своими дерзкими хитами "Всяко-разно", "Бросай курить", "Девушки бывают разные" и "Люби меня люби".

Том Хаос был в группе до августа 2021 года. Он покинул "Отпетых мошенников" из-за финансовых разногласий. По его словам, Сергей Аморалов обманывал его и задолжал крупную сумму - скрывали значительную часть гонораров за выступления.

"Нахожусь в полном шоке. Свой уход из группы я объявил 25 августа 2021 года. А вчера меня повергло в полный шок безрассудство и наглость людей, которых я считал своей семьей. Люди присылают мне изображения афиши с моим фото и видео с концерта! Этим подтверждаются выступления «Отпетых мошенников» и заработок на моем имени. На сцене за меня пела моя полная копия, ряженая кукла! Какой-то парень... В некоторых местах он открывал рот под запись с моим голосом. Это и смешно, и обидно", - делился болью Хаос.